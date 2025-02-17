На Покровском направлении произошло 44 боестолкновения: обезврежены 325 оккупантов, из них 163 - безвозвратно, - Генштаб

В общем с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием двух ракет и 53 авиационных ударов, применив 67 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1067 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тополя, Силы обороны успешно отразили три попытки агрессора продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий возле Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Украинские подразделения отразили все атаки врага.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки. Получили отпор.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра и Васюковки, две попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло пять боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжается два боя.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Наши защитники отразили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 325 оккупантов, из них 163 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, семь БПЛА, тяжелую огнеметную систему "ТОС-2" и две единицы автомобильной техники, также повредили два автомобиля, мотоцикл, две антенны управления БПЛА и три артиллерийские системы.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 21 атаку захватчиков в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Бои не утихают в пяти локациях.

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

Курское направление

На Курщине Силы обороны отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле" и 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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