Украине никто не будет навязывать мирное соглашение с РФ, - Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать украинскому президенту Владимиру Зеленскому соглашение об урегулировании войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Он (Владимир Зеленский. - Ред.) и народ Украины примут это решение", - подчеркнул Келлог, комментируя возможность потенциального мирного процесса между РФ и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что Украина не была приглашена к участию в запланированных на 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговорах между США и Россией по прекращению российско-украинской войны.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 20 февраля планирует посетить Украину, и Зеленский заявил, что хочет, чтобы "он (Келлог. - Ред.) побывал со мной на передовой".

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