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Новости Мирные переговоры
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Украине никто не будет навязывать мирное соглашение с РФ, - Келлог

Кит Кэллог прокомментировал возможное мирное соглашение между Украиной и Россией

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать украинскому президенту Владимиру Зеленскому соглашение об урегулировании войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Он (Владимир Зеленский. - Ред.) и народ Украины примут это решение", - подчеркнул Келлог, комментируя возможность потенциального мирного процесса между РФ и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что Украина не была приглашена к участию в запланированных на 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговорах между США и Россией по прекращению российско-украинской войны.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 20 февраля планирует посетить Украину, и Зеленский заявил, что хочет, чтобы "он (Келлог. - Ред.) побывал со мной на передовой".

Читайте также: Кэллог обсудит с Европой гарантии безопасности для Украины и возможное участие войск ЕС, - Bloomberg

Автор: 

Кит Келлог (170) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+43
Йозеф Кнехт 🇺🇦
@jozefkneht1
·
15 лют.
Мільйони громадян за кордоном, створено ціле міністерство національної єдності, отримують норм бюджет для повернення українців додому. Натомість президент каже: "- Щось не подобається? Вйоб#йте на хй." Ось така політика національної єдності.
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17.02.2025 18:38 Ответить
+33
Замість того що б посилити санкції проти рашиського режиму і збільшити військову допомогу Україні ,Трамп вирішив врятувати злочинця путіна, цей виродок убив сотні тисяч українців і йому за це нічого не буде.Натомість будут вести з убивцею переговори ну насамперед про зняття санкцій добре почав рудий замість консолідації цивілізованого світу він лише розварися з союзникми і протягує руку кривавому злочинцю.
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17.02.2025 18:53 Ответить
+27
Просто зброї не дамо
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17.02.2025 18:38 Ответить
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надо щось намутити щоб кацапи чимось вальнули по європі
ідея для буданги, читай молокосос!!! 😁

тоді вони прокинуться може???
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18.02.2025 02:32 Ответить
захопити іскандер та вальнути по європі
ніхто не дізнається
поцілити у безпечне місце звісно!!!
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18.02.2025 02:33 Ответить
Нам потрібен "казус Бульби", щоби Європа для початку напала на Білорусь
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18.02.2025 08:39 Ответить
..ще одна команда брехунів з'явилася на арені. Два діда на одній хвилі - старческий маразм!!!
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18.02.2025 07:18 Ответить
Зустріч у Саудівській Аравії має на меті обговорити, як розпочати діалог між США та Росією для врегулювання української кризи та перезавантаження відносин, а також зробити перші кроки до можливої зустріч Адольфа-Хуйла Путіна та Дональда Трампа.
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18.02.2025 07:51 Ответить
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18.02.2025 10:30 Ответить
Ну так все, прямуй на кордон із Мексикою!
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18.02.2025 13:50 Ответить
зіцпрєдсєдатєль Кєллох виконує свою функцію по найобуванню і відволіканню уваги. В той час ***** і рудий підар ділять Україну...
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18.02.2025 14:58 Ответить
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