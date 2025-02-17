РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6978 посетителей онлайн
Новости
1 099 14

Келлог обсудит с Европой гарантии безопасности для Украины и возможное участие войск ЕС, - Bloomberg

келлог

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог проведет встречи с европейскими чиновниками для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможного участия войск ЕС в мирных инициативах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Встречи состоятся на фоне беспокойства ЕС из-за возможных переговоров между США и Россией. Лидеры Европы опасаются, что могут оказаться в стороне от процесса, который повлияет на безопасность всего континента.

Читайте также: Европа будет иметь решающее значение для прекращения войны в Украине, - Кэллог

Как пишет издание, среди возможных решений - новый оборонный пакет помощи для Украины, а также участие отдельных стран в миротворческой миссии. Великобритания уже заявила о готовности направить свои войска, если это будет необходимо. В то же время Польша не планирует привлекать свои войска, но готова поддержать материально-техническое обеспечение миротворческой операции.

Кроме военных гарантий, США рассматривают возможность экономической поддержки Украины, включая расширение доступа к европейским рынкам в контексте евроинтеграции.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.

Читайте также: Кэллог в Брюсселе обсудил с представителями НАТО обеспечение длительного мира в Украине

Автор: 

Евросоюз (17337) Кит Келлог (170) гарантии безопасности (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
скільки сміялися з мільйона дронів. А тепер сміються з 4 мільйонів дронів. літератори.
показать весь комментарий
17.02.2025 18:05 Ответить
+1
Квартал Трампа хотів наскоком, а воно бач як...
Шара стала квадратовою і не котиться.
показать весь комментарий
17.02.2025 18:09 Ответить
+1
ДАйте вгадаю - війська европейські а всі копалини ваші? - геніально
показать весь комментарий
17.02.2025 18:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна зараз може виробляти 4 млн безпілотників на рік, попри війну, - Андрій Сибіга.
Ми могли випробувати дрони або продукцію одразу на полі бою. Тому вони дійсно високої якості, - додав голова МЗС.

У нас тут своя доречі клініка.
показать весь комментарий
17.02.2025 17:56 Ответить
скільки сміялися з мільйона дронів. А тепер сміються з 4 мільйонів дронів. літератори.
показать весь комментарий
17.02.2025 18:05 Ответить
Ну це я думаю навіть для росії не реальна цифра. В чому логіка такої брехні
показать весь комментарий
17.02.2025 18:06 Ответить
бери шинель і пішли на фронт
показать весь комментарий
17.02.2025 17:56 Ответить
Може і вболтає - бо Європу шось конобить
показать весь комментарий
17.02.2025 17:58 Ответить
7ам потрібні сили стримування і ніяких миротворців!
показать весь комментарий
17.02.2025 17:58 Ответить
Келлог обговорить з Європою гарантії безпеки для України

Тіко добряче обговори!
Всмак!
показать весь комментарий
17.02.2025 18:08 Ответить
Квартал Трампа хотів наскоком, а воно бач як...
Шара стала квадратовою і не котиться.
показать весь комментарий
17.02.2025 18:09 Ответить
ДАйте вгадаю - війська европейські а всі копалини ваші? - геніально
показать весь комментарий
17.02.2025 18:10 Ответить
"Після того, як Україна у пошуках компромісу передала американцям доопрацьований варіант угоди, ті у відповідь скасували всі ключові правки і, по суті, поставили Україну перед умовою - або підписуєте те, що ми дали, або нічого. А зустрічі з Венсом не буде. Тому що зустріч можлива лише "в пакеті" з підписанням"
показать весь комментарий
17.02.2025 18:17 Ответить
Європа уже свою позицію висловила в стилі "На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом"
показать весь комментарий
17.02.2025 18:25 Ответить
так це ж було вже! ОБСЕ, только большое
показать весь комментарий
17.02.2025 19:19 Ответить
нинішня влада у США .як рідна сестра" зеленої української влади" .Всім пропонує що і де ,та як робити і за який кошт,а самі залишаються в стороні.на той випадок.якщо нічого не вийде.то щоб все звалити вину на Європу....
показать весь комментарий
17.02.2025 19:22 Ответить
Шукай дурнів за себе!
показать весь комментарий
17.02.2025 20:13 Ответить
 
 