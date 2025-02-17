Келлог обсудит с Европой гарантии безопасности для Украины и возможное участие войск ЕС, - Bloomberg
Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог проведет встречи с европейскими чиновниками для обсуждения гарантий безопасности для Украины и возможного участия войск ЕС в мирных инициативах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Встречи состоятся на фоне беспокойства ЕС из-за возможных переговоров между США и Россией. Лидеры Европы опасаются, что могут оказаться в стороне от процесса, который повлияет на безопасность всего континента.
Как пишет издание, среди возможных решений - новый оборонный пакет помощи для Украины, а также участие отдельных стран в миротворческой миссии. Великобритания уже заявила о готовности направить свои войска, если это будет необходимо. В то же время Польша не планирует привлекать свои войска, но готова поддержать материально-техническое обеспечение миротворческой операции.
Кроме военных гарантий, США рассматривают возможность экономической поддержки Украины, включая расширение доступа к европейским рынкам в контексте евроинтеграции.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.
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