Келлог в Брюсселе обсудил с представителями НАТО обеспечение длительного мира в Украине
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог обсудил с представителями стран Североатлантического Альянса "справедливый и длительный" мир в Украине.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Так приятно принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и длительного мира в Украине. Нам нужно много сделать", - отметил он.
Рютте подчеркнул, что в НАТО будут тесно сотрудничать для прекращения войны и обеспечения "долговременной безопасности для всех нас".
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.
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Теперка дєло пайдьот!
Вра!
Но у США в то время была более интересная идея - перетянуть Китай на сторону США против СССР. Оттого США обвинили Индию в геноциде устроеном пакистанцами. Итог войны привел к тому, что Индия стала союзником СССР и до сих пор по старой памяти поддерживает Россию. Параллели придумайте сами.