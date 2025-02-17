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Келлог в Брюсселе обсудил с представителями НАТО обеспечение длительного мира в Украине

Кэллог провел встречи с представителями НАТО по Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог обсудил с представителями стран Североатлантического Альянса "справедливый и длительный" мир в Украине.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Так приятно принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и длительного мира в Украине. Нам нужно много сделать", - отметил он.

Рютте подчеркнул, что в НАТО будут тесно сотрудничать для прекращения войны и обеспечения "долговременной безопасности для всех нас".

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.

Автор: 

НАТО (10176) Рютте Марк (418) Кит Келлог (170)


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Теперка дєло пайдьот!
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17.02.2025 17:32 Ответить
В 70ые годы происходила индопакистанская война. Пакистан геноцидил людей, которые бежали в Индию. Индия обратилась к США за помощью, чтобы те решили конфликт.

Но у США в то время была более интересная идея - перетянуть Китай на сторону США против СССР. Оттого США обвинили Индию в геноциде устроеном пакистанцами. Итог войны привел к тому, что Индия стала союзником СССР и до сих пор по старой памяти поддерживает Россию. Параллели придумайте сами.
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17.02.2025 17:37 Ответить
Кто не понял Индия это Евросоюз. США прямо совершает ту же ошибку что Никсон с Индией.
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17.02.2025 17:38 Ответить
США не хотело лезть в конфликт, чтобы не нарушить свои переговоры с Китаем. Потому что боялись, что это их спугнет.
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17.02.2025 17:58 Ответить
З приводу "справедливого" миру то ви спитайте в українців, наскільки він буде справедливим. З приводу "тривалого", то почитайте історію України та проаналізуйте усі дії московії по відношенню до своїх сусідів, починаючи з 13-го, 14-го сторіччя.
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17.02.2025 17:45 Ответить
 
 