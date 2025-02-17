Келлог в Брюсселе обсудил с представителями НАТО обеспечение длительного мира в Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог обсудил с представителями стран Североатлантического Альянса "справедливый и длительный" мир в Украине.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Так приятно принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и длительного мира в Украине. Нам нужно много сделать", - отметил он.

Рютте подчеркнул, что в НАТО будут тесно сотрудничать для прекращения войны и обеспечения "долговременной безопасности для всех нас".

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.