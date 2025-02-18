Украина заслуживает мира через силу, с сильными гарантиями безопасности, - фон дер Ляйен

Экстренная встреча лидеров ЕС в Париже подтвердила, что Украина "заслуживает мира через силу".

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина заслуживает мира через силу, мира, который уважает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности", - заявила лидер ЕС.

Она также отметила, что Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине.

"В то же время, мы нуждаемся в усилении обороны в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

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Напоминаем, в Париже состоялся неформальный саммит, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященный войне в Украине и безопасности в Европе.