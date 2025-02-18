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Новости Экстренный саммит в Париже
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Украина заслуживает мира через силу, с сильными гарантиями безопасности, - фон дер Ляйен

фон,дер,лян

Экстренная встреча лидеров ЕС в Париже подтвердила, что Украина "заслуживает мира через силу".

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина заслуживает мира через силу, мира, который уважает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности", - заявила лидер ЕС.

Она также отметила, что Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине.

"В то же время, мы нуждаемся в усилении обороны в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

Читайте также: Европа хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Напоминаем, в Париже состоялся неформальный саммит, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященный войне в Украине и безопасности в Европе.

Автор: 

Евросоюз (17337) Урсула фон дер Ляйен (554) Антониу Кошта (55) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+8
Як кури, покудахтали і розійшлися. Все переконують євровиборців, що треба збільшувати податки на оборону, але бояться приймати справжні рішення, щоб не зашкодити своєму рейтингу.
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18.02.2025 00:37 Ответить
+3
і шо ?
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18.02.2025 00:24 Ответить
+3
Солдатів давайте ! 11 років війни ! хочам кордони нам всі прикрийте ! ***** дуріє від безкарності
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18.02.2025 00:37 Ответить
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і шо ?
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18.02.2025 00:24 Ответить
Шо? Застосують силу. До нас. Бо ми її заслуговуємо, вона каже.
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18.02.2025 00:33 Ответить
Як кури, покудахтали і розійшлися. Все переконують євровиборців, що треба збільшувати податки на оборону, але бояться приймати справжні рішення, щоб не зашкодити своєму рейтингу.
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18.02.2025 00:37 Ответить
Солдатів давайте ! 11 років війни ! хочам кордони нам всі прикрийте ! ***** дуріє від безкарності
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18.02.2025 00:37 Ответить
Ну, так надавайте гарантії, якщо заслуговує. За чим затримка?
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18.02.2025 00:47 Ответить
hätte hätte Fahrradkette
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18.02.2025 00:48 Ответить
І лише один Трамп не *******, а щось намагається робити.
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18.02.2025 02:01 Ответить
А раньше не заслуговувала? Да нас должны были ещё в 2014-м году защитить - плохо работает военная аналитика в ес и сша
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18.02.2025 05:59 Ответить
І оце підтвердження це все на що спромоглися
лідери ЕС ?
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18.02.2025 07:22 Ответить
...так підтримайте Україну, щоб вона була сильною і змогла сказати Трампу - ні, старий дід, так зараз це не працює, як ти хочеш!!!!
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18.02.2025 07:25 Ответить
україна та отримає мир через силу, питання лише вектор докладання сили
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18.02.2025 08:21 Ответить
 
 