В ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро

Послы стран Европейского Союза соберутся 18 февраля в Брюсселе для обсуждения предоставления Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ЕС хотят предоставить полтора миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники, а также поддержку восстановления бригад ВСУ (речь идет об обучении и снаряжении военнослужащих).

Решение, которое обсуждается, предусматривает достижение целей "частично путем направления дальнейшей поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины, включая соответствующие инициативы, объединяющие оборонную промышленность ЕС и Украины".

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