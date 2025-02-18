В ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро
Послы стран Европейского Союза соберутся 18 февраля в Брюсселе для обсуждения предоставления Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В ЕС хотят предоставить полтора миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники, а также поддержку восстановления бригад ВСУ (речь идет об обучении и снаряжении военнослужащих).
Решение, которое обсуждается, предусматривает достижение целей "частично путем направления дальнейшей поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины, включая соответствующие инициативы, объединяющие оборонную промышленность ЕС и Украины".
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"В Греции всьо есть !"
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Які блд законсервовані заводи? 😁
Може ще й законсервовані "Спітфайри", "Черчіллі" та "Валентайни"?
Бундесвер у занепаді. Британці теж. Французи... У французів і у попередні дві Світові війни була найбільша армія у Європі, але щось їм після Наполеона пороблено.
Як не дивно, сама адекватна та озброєна армія у Європі зараз у поляків.
бо ідєйніі...
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хотять пошкодить казьонну техніку
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Але поранений, недобитий кацап ще здатний неочікувано атакувати нашого штурмовика або піхотинця автоматною чергою у спину, чи гранатою.
Можливо кількість скидів для ураження одного кацапа якось враховується. *********** завжди не вистачає.
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Найбільш раціонально у нас, як правило воюють спецпідрозділи СБУ та деякі підрозділи ЗСУ, які частково фінансуються на приватній основі, або за волонтерським принципом, наприклад - Хартія, Азов, Гострі Картузи, ДУК Правий Сектор, батальйони Свободи, Грузинський легіон, полк Калиновського, плюс як виняток 80 ДШБ.
Але поширювати їхній досвід на усі Сили Оборони керівництво не збирається - тому що головне для банди Єрмака-Зеленського це - красти, красти, красти.
Вот з ким про рєдкозьоми треба домовлятись !
По чєстному !
а трампон хай купує їх в ЄС !
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