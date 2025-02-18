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Новости Помощь Украине
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В ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро

В ЕС обсудят новый пакет помощи Украине на 5 млрд евро

Послы стран Европейского Союза соберутся 18 февраля в Брюсселе для обсуждения предоставления Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 5 миллиардов евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ЕС хотят предоставить полтора миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники, а также поддержку восстановления бригад ВСУ (речь идет об обучении и снаряжении военнослужащих).

Решение, которое обсуждается, предусматривает достижение целей "частично путем направления дальнейшей поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины, включая соответствующие инициативы, объединяющие оборонную промышленность ЕС и Украины".

Также читайте: Германия передала Украине новый пакет военной помощи: боеприпасы к Leopard 1, ракеты для IRIS-T, БпЛА. СПИСОК

Автор: 

помощь (7903) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
+4
Єдине що сильно напружує, ну от прямо бісить!, то це надмірне використання високоточної дорогої зброї по малозначимим цілям. Іншими словами, нам часто демонструють на відео відверте транжирство бк. Це може свідчити про непрофесіоналізм або свідому перевитрату бк з метою зниження боєздатності. Ну от навіщо добивати кацапа трьома скидами? Це якось не по хазяйському, а господарка це наше всьо! Підранок і так помре, але набагато краще якщо він виживе інвалідом і до кінця свого життя буде живим прикладом долі яка вготована окупантам в Україні. Народ радіє - ой гарно бахнуло! А воно треба було? Мінімум зусиль (витрат) - максимум результату. Кажуть що "війна все спише". Все. Крім боргів. Тому, наприклад, замість добивати одного варто було б знищити ще двох...
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18.02.2025 00:56 Ответить
+3
Згоден. Інколи поранений кацап навіть самовипилюється, користуючись особистою зброєю.
Але поранений, недобитий кацап ще здатний неочікувано атакувати нашого штурмовика або піхотинця автоматною чергою у спину, чи гранатою.
Можливо кількість скидів для ураження одного кацапа якось враховується. *********** завжди не вистачає.
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18.02.2025 01:08 Ответить
+2
Так це ж чудово! Відстрілюй як в тирі поки у довбня руки костилями зайняті.
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18.02.2025 01:09 Ответить
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Не бздо !

"В Греции всьо есть !"

.
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18.02.2025 01:04 Ответить
У Европы есть куча законсервированных заводов. Если они запустят все заводы по производству снарядов, бомб и ракет, то смогут легко производить 5 миллионов снарядов в год. Чего только одна Великобритания стоит авиация которой совместно с американской не оставила камня на камне от Германии
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18.02.2025 01:07 Ответить
80 років тому.
Які блд законсервовані заводи? 😁

Може ще й законсервовані "Спітфайри", "Черчіллі" та "Валентайни"?
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18.02.2025 01:18 Ответить
В перший рік після вторгнення Рашки, у Европи фактично не було чим допомогти Україні. В 2023 році у Европи навіть снарядів не було щоб зупинити наступ орди на Соледар і Бахмут. З тих пір, Европа в декілька разів збільшила виробництво зброї і вже в 2024 році надала Україні допомоги в декілька разів більше. І ця тенденція стрімко зростає і буде зростати далі.
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18.02.2025 01:31 Ответить
Ну да. Тільки більша частина поставлених снарядів вироблена не у Європі. Чехія їх по всьому Світі шукала, а Європа платила.

Бундесвер у занепаді. Британці теж. Французи... У французів і у попередні дві Світові війни була найбільша армія у Європі, але щось їм після Наполеона пороблено.

Як не дивно, сама адекватна та озброєна армія у Європі зараз у поляків.
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18.02.2025 02:28 Ответить
Єдине що сильно напружує, ну от прямо бісить!, то це надмірне використання високоточної дорогої зброї по малозначимим цілям. Іншими словами, нам часто демонструють на відео відверте транжирство бк. Це може свідчити про непрофесіоналізм або свідому перевитрату бк з метою зниження боєздатності. Ну от навіщо добивати кацапа трьома скидами? Це якось не по хазяйському, а господарка це наше всьо! Підранок і так помре, але набагато краще якщо він виживе інвалідом і до кінця свого життя буде живим прикладом долі яка вготована окупантам в Україні. Народ радіє - ой гарно бахнуло! А воно треба було? Мінімум зусиль (витрат) - максимум результату. Кажуть що "війна все спише". Все. Крім боргів. Тому, наприклад, замість добивати одного варто було б знищити ще двох...
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18.02.2025 00:56 Ответить
та вони ж, курви, все одно на костилях потім в атаку підуть!

бо ідєйніі...

.
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18.02.2025 01:07 Ответить
Так це ж чудово! Відстрілюй як в тирі поки у довбня руки костилями зайняті.
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18.02.2025 01:09 Ответить
падлюки в дрони костилі кидають !
хотять пошкодить казьонну техніку

.
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18.02.2025 01:13 Ответить
Таким прощення нема! Тільки премія Дарвіна...
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18.02.2025 01:18 Ответить
Згоден. Інколи поранений кацап навіть самовипилюється, користуючись особистою зброєю.
Але поранений, недобитий кацап ще здатний неочікувано атакувати нашого штурмовика або піхотинця автоматною чергою у спину, чи гранатою.
Можливо кількість скидів для ураження одного кацапа якось враховується. *********** завжди не вистачає.
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18.02.2025 01:08 Ответить
Золоті слова.
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Найбільш раціонально у нас, як правило воюють спецпідрозділи СБУ та деякі підрозділи ЗСУ, які частково фінансуються на приватній основі, або за волонтерським принципом, наприклад - Хартія, Азов, Гострі Картузи, ДУК Правий Сектор, батальйони Свободи, Грузинський легіон, полк Калиновського, плюс як виняток 80 ДШБ.
Але поширювати їхній досвід на усі Сили Оборони керівництво не збирається - тому що головне для банди Єрмака-Зеленського це - красти, красти, красти.
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18.02.2025 01:25 Ответить
Гут !
Вот з ким про рєдкозьоми треба домовлятись !
По чєстному !

а трампон хай купує їх в ЄС !

.
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18.02.2025 01:03 Ответить
От би хтось знав - це єдиночасно чи через умовно півтора року буде вироблено(і то не все) і нарешті відправлено.
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18.02.2025 01:04 Ответить
Обговорят? Ана лосатая будет сказки из окна.
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18.02.2025 01:06 Ответить
Европа если запустит все свои военные мощности, то от Рашки камня на камне не останется. После приезда делегации США в Мюнхен, все военные заводы которые находились в состоянии консервации будут запущенны на полную мощность. Чего только одна Великобритания стоит которая могла себе позволить сбрасывать по 300 000 тон бомб на Германию в период ВМВ
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18.02.2025 01:12 Ответить
ключевое слово "если"
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18.02.2025 01:26 Ответить
Ключевое фраза - После приезда делегации США в Мюнхен.
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18.02.2025 01:32 Ответить
Як завжди. Об...**.ля
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18.02.2025 01:23 Ответить
а тим часом:
Європа розглядає поновлення масштабних закупівель російського газу - The Economist
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18.02.2025 01:25 Ответить
Я такие статьи так же могу писать. Главное сослаться на одиозную личность с той или иной авторитетной организации чтобы Пипл поверил и схавал. И пофигу что эта одиозная личность ничего не решает в той или иной организации и просто находится там ради количества.
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18.02.2025 01:36 Ответить
 
 