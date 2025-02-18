Общие боевые потери РФ с начала войны - около 861 090 человек (+1170 за сутки), 10 101 танк, 23 275 артсистем, 21 075 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 861 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 861 090 (+1170) человек,

танков - 10 101 (+12) единица,

боевых бронированных машин - 21 075 (+12) единиц,

артиллерийских систем - 23 275 (+53) единиц,

РСЗО - 1285 (+2) единиц,

средства ППО - 1068 (+1) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 586 (+181) единиц,

крылатых ракет - 3064 (+1) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 37 679 (+74) единиц,

специальной техники - 3751 (+1) единица.

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