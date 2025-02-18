Общие боевые потери РФ с начала войны - около 861 090 человек (+1170 за сутки), 10 101 танк, 23 275 артсистем, 21 075 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 861 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 861 090 (+1170) человек,
танков - 10 101 (+12) единица,
боевых бронированных машин - 21 075 (+12) единиц,
артиллерийских систем - 23 275 (+53) единиц,
РСЗО - 1285 (+2) единиц,
средства ППО - 1068 (+1) единиц,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 331 (+0) единица,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 586 (+181) единиц,
крылатых ракет - 3064 (+1) единицы,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 37 679 (+74) единиц,
специальной техники - 3751 (+1) единица.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Кацапи приурочують ведення бойових дій до "памятных дат", а ми - до природних умов і погоди...
Я надіявся, що до 23 лютого дамо Путіну "круглу" цифру" по танках... Але йде "випередження графіку" - до 23-го ще тиждень, а вже "кругла цифра" стала "круглою" на сотню більше...
155!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 861000!!! це більше, ніж такий місто, як Тюмень.
70 тис чумардосів з початку року і 5-6 діб до нового сезонного рекорду, проте Тюмень привіт.