РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6434 посетителя онлайн
Новости
6 366 16

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 861 090 человек (+1170 за сутки), 10 101 танк, 23 275 артсистем, 21 075 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 861 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 861 090 (+1170) человек,

танков - 10 101 (+12) единица,

боевых бронированных машин - 21 075 (+12) единиц,

артиллерийских систем - 23 275 (+53) единиц,

РСЗО - 1285 (+2) единиц,

средства ППО - 1068 (+1) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 586 (+181) единиц,

крылатых ракет - 3064 (+1) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 37 679 (+74) единиц,

специальной техники - 3751 (+1) единица.

Смотрите также: Наши воины уничтожили вражескую технику точным ударом из артиллерии - от взрыва поднялся огненный "гриб". ВИДЕО

Потери врага 17 февраля

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Минув 4017 день москальсько-української війни.
155!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 861000!!! це більше, ніж такий місто, як Тюмень.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:33 Ответить
+13
21, тобто очко, тобто срака по танках, закінчуються ))
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
+10
Файно горять рашистські тридараси. Слава Україні! Дяка ЗСУ!
показать весь комментарий
18.02.2025 07:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно горять рашистські тридараси. Слава Україні! Дяка ЗСУ!
показать весь комментарий
18.02.2025 07:58 Ответить
- Куме! В чому різниця між війною кацапів з нами і нами, з кацапами?
- Кацапи приурочують ведення бойових дій до "памятных дат", а ми - до природних умов і погоди...
Я надіявся, що до 23 лютого дамо Путіну "круглу" цифру" по танках... Але йде "випередження графіку" - до 23-го ще тиждень, а вже "кругла цифра" стала "круглою" на сотню більше...
показать весь комментарий
18.02.2025 08:00 Ответить
А зараз цифра по танках просто унікальна 10101 і що це зашифровано бінарним кодом
показать весь комментарий
18.02.2025 08:22 Ответить
21, тобто очко, тобто срака по танках, закінчуються ))
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
Якщо ЗСУ постарається і всі решта допоможуть донатами в чим можуть то до 23 лютого реально привітати Х...ло 100 000 знищеної наземної техніки ворога ) Зараз 98234. Або до 24 лютого, 3-ї річниці повномасштабного вторгнення. До 20 лютого не встигнемо, але це 11 річниці від дати, яка вказана на москальській вісюльці за взяття Криму
показать весь комментарий
18.02.2025 08:48 Ответить
Хотілося б, але це можливо на кінець зими.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:19 Ответить
Минув 4017 день москальсько-української війни.
155!! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Арта та логістика дуже файно, танки та ББМ непогано.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 861000!!! це більше, ніж такий місто, як Тюмень.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:33 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 08:38 Ответить
Нарешті! Та мордовія вже набридла, і ось вона скінчилася
показать весь комментарий
18.02.2025 08:45 Ответить
Тюмень не надовго ))
показать весь комментарий
18.02.2025 08:49 Ответить
До п'ятниці так точно, а ось включно чи ні час покаже.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:07 Ответить
Логістика 2 тис з початку місяця і 5 тис з початку року.
70 тис чумардосів з початку року і 5-6 діб до нового сезонного рекорду, проте Тюмень привіт.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:50 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 09:27 Ответить
Якось так
показать весь комментарий
18.02.2025 09:50 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
18.02.2025 10:09 Ответить
 
 