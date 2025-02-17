Наши воины уничтожили вражескую технику точным ударом из артиллерии - от взрыва поднялся огненный "гриб". ВИДЕО
Украинские защитники 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы зафиксировали с беспилотника прямой удар из артиллерии по вражеской технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, от взрыва в воздух поднялся огромный огненный "гриб".
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