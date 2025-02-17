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Наши воины уничтожили вражескую технику точным ударом из артиллерии - от взрыва поднялся огненный "гриб". ВИДЕО

Украинские защитники 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы зафиксировали с беспилотника прямой удар из артиллерии по вражеской технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от взрыва в воздух поднялся огромный огненный "гриб".

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+10
Можливо помиляюсь, но це підрив на міні.
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17.02.2025 21:26 Ответить
+4
Яке, нах..., попадання артилерії, звичайний підрив на міні🤔🧐😁 Редактор, тобі що там повилазило, чи геть очі заплили жиром від диванного редагування,- ржунімагу, в яке гіменце не поштиркай паличкою скрізь на іксьп'єрда пропадеш😝😝😝😝😝😜🤪
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17.02.2025 21:36 Ответить
+3
Однозначно міна.
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17.02.2025 21:34 Ответить
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Можливо помиляюсь, но це підрив на міні.
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17.02.2025 21:26 Ответить
Однозначно міна.
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17.02.2025 21:34 Ответить
Ні! Це пряме влучання снвряду!
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18.02.2025 06:33 Ответить
Яке, нах..., попадання артилерії, звичайний підрив на міні🤔🧐😁 Редактор, тобі що там повилазило, чи геть очі заплили жиром від диванного редагування,- ржунімагу, в яке гіменце не поштиркай паличкою скрізь на іксьп'єрда пропадеш😝😝😝😝😝😜🤪
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17.02.2025 21:36 Ответить
Воно ж мирне!!! Бурь'ят з абеткою діточкам перся... Накабздон "калыхайтє, люляйте" вчить... А десь, з "пів-півдня" - Тая "підвалій" - "тая-тая-отатая-та!
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17.02.2025 21:45 Ответить
Одна мить, і рашист, уже на зустрічі, з кабздоном!
Телепортація орка, прямо з теренів Мирної України!
Нові технології ....
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17.02.2025 21:57 Ответить
двіжуха....
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17.02.2025 22:12 Ответить
Если это не мина, то гармаши просто красавчики, конечно. но похоже, что мина.
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18.02.2025 00:05 Ответить
швідкистний ліфт на концерт кабдзона
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18.02.2025 11:58 Ответить
Мина, какая артиллерия..
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18.02.2025 19:25 Ответить
 
 