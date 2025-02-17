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Новости Видео Война
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Российский захватчик, после атаки украинских бойцов с неба, застрелился. ВИДЕО

На одном из направлений украинские военные обнаружили вражеского пехотинца. Для его ликвидации мгновенно были подняты дроны-камикадзе и дроны со сбросами. По врагу отработали гранатами и ВОГами. Не выдержав ни физического, ни морального давления, оккупант застрелился.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства российского захватчика опубликована в соцсети.

Смотрите также: Спецназовцы ССО ликвидировали 23 захватчиков во время зачистки промышленного здания в тылу врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) Нацполиция (16603) самоубийство (1015) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+14
Кожен кацап би так,ото би світ зажив
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17.02.2025 20:34 Ответить
+11
хароший мальчік...
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17.02.2025 20:34 Ответить
+8
Який дебіл, застрелився би дома не таким замореним.
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17.02.2025 20:44 Ответить
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Кожен кацап би так,ото би світ зажив
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17.02.2025 20:34 Ответить
хароший мальчік...
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17.02.2025 20:34 Ответить
мальчік застрєляйчік...
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17.02.2025 20:59 Ответить
айй, молодець ©
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17.02.2025 20:35 Ответить
Здається, "обдовбаний"... Реакція "заторможена"... Тільки через десяток секунд після вибуху, пришвидшив рух...
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17.02.2025 20:39 Ответить
Який дебіл, застрелився би дома не таким замореним.
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17.02.2025 20:44 Ответить
а вдома йому автомат не дають, бо може таких самих як він постріляти або й поліцаїв.
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18.02.2025 10:06 Ответить
молодець,не довелось дрон переводити на нього
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17.02.2025 20:49 Ответить
Тепер вже точно вуха не відморозить😁
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17.02.2025 21:10 Ответить
на зрив міни ноль реакції
воно ....банутоконтужене!!!
було
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17.02.2025 21:57 Ответить
👍
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18.02.2025 08:54 Ответить
 
 