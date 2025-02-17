Российский захватчик, после атаки украинских бойцов с неба, застрелился. ВИДЕО
На одном из направлений украинские военные обнаружили вражеского пехотинца. Для его ликвидации мгновенно были подняты дроны-камикадзе и дроны со сбросами. По врагу отработали гранатами и ВОГами. Не выдержав ни физического, ни морального давления, оккупант застрелился.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства российского захватчика опубликована в соцсети.
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+14 Василь Воробець
показать весь комментарий17.02.2025 20:34 Ответить Ссылка
+11 Ватник Дзедываевалов
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+8 Анатолій Панасюк
показать весь комментарий17.02.2025 20:44 Ответить Ссылка
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воно ....банутоконтужене!!!
було