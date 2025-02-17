Российский захватчик, после атаки украинских бойцов с неба, застрелился. ВИДЕО

На одном из направлений украинские военные обнаружили вражеского пехотинца. Для его ликвидации мгновенно были подняты дроны-камикадзе и дроны со сбросами. По врагу отработали гранатами и ВОГами. Не выдержав ни физического, ни морального давления, оккупант застрелился.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоубийства российского захватчика опубликована в соцсети.

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