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Спецназовцы ССО ликвидировали 23 захватчиков во время зачистки промышленного здания в тылу врага. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали 23 оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага.

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В ходе аэроразведки на одном из направлений операторы БПЛА 3-го полка ССО обнаружили скопление врага в одном из зданий предприятия. Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом, и провела зачистку помещения. Воины удерживали позиции в течение двух суток, информирует Цензор.НЕТ.

В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee. В результате выполненной задачи операторами ССО уничтожено 10 россиян в здании и 13 вокруг него. С нашей стороны - без потерь.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) ССО (538)


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Топ комментарии
+16
Слава нашим захисникам. Головне- бийте рашистів і зберігайте себе та своїх побратимів.
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17.02.2025 18:46 Ответить
+16
Красені!
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17.02.2025 18:49 Ответить
+15
Бережи їх, Боже..
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17.02.2025 18:39 Ответить
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Бережи їх, Боже..
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17.02.2025 18:39 Ответить
Слава нашим захисникам. Головне- бийте рашистів і зберігайте себе та своїх побратимів.
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17.02.2025 18:46 Ответить
Красені!
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17.02.2025 18:49 Ответить
Ще б Кремль так зачистити. Чи Останкіно..)))
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17.02.2025 19:27 Ответить
на все свій час
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18.02.2025 07:07 Ответить
А територію шо, залишили ворогу?!.
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17.02.2025 19:33 Ответить
Дык кино важнее .....
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17.02.2025 20:53 Ответить
Дык если дура я.
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27.02.2025 19:21 Ответить
Это была операция в тылу врага. Рейд. Диверсанты.
Читать умеешь? Точно? А что тогда глупые вопросы задаешь?
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18.02.2025 10:36 Ответить
Аааааа.... Диверсанти...Територія ворога...
А я то подумав, шо наші вже звільняють рідну землю від окупантів... Перепрошую... І скіко ми будемо звільнятися від окупантів, при такій тактиці "наскоків"???
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19.02.2025 19:36 Ответить
Тыл противника, какая территория..
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18.02.2025 11:25 Ответить
Какая тєріторія !?...
...- ЦЕ ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ.))) Так зрозуміло?!.
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19.02.2025 19:42 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Он, як забулькало, срузьким лайном по мережах!
Добре ми їх, на дрождях, пузириться вигрібна московія!
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18.02.2025 01:00 Ответить
Молодці!
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18.02.2025 07:06 Ответить
 
 