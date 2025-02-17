Спецназовцы ССО ликвидировали 23 захватчиков во время зачистки промышленного здания в тылу врага. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали 23 оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага.

Смотрите также: Патрульные бригады "Хижак" уничтожили российский FPV-дрон на оптоволокне. ВИДЕО

В ходе аэроразведки на одном из направлений операторы БПЛА 3-го полка ССО обнаружили скопление врага в одном из зданий предприятия. Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом, и провела зачистку помещения. Воины удерживали позиции в течение двух суток, информирует Цензор.НЕТ.

В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee. В результате выполненной задачи операторами ССО уничтожено 10 россиян в здании и 13 вокруг него. С нашей стороны - без потерь.

Смотрите также: Пограничники ликвидировали трех российских захватчиков, пребывавших в укрытии на Сумском направлении. ВИДЕО