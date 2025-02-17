Спецназовцы ССО ликвидировали 23 захватчиков во время зачистки промышленного здания в тылу врага. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали 23 оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага.
В ходе аэроразведки на одном из направлений операторы БПЛА 3-го полка ССО обнаружили скопление врага в одном из зданий предприятия. Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом, и провела зачистку помещения. Воины удерживали позиции в течение двух суток, информирует Цензор.НЕТ.
В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee. В результате выполненной задачи операторами ССО уничтожено 10 россиян в здании и 13 вокруг него. С нашей стороны - без потерь.
Топ комментарии
+16 анатолий выборов
показать весь комментарий17.02.2025 18:46 Ответить Ссылка
+16 Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий17.02.2025 18:49 Ответить Ссылка
+15 Микола Січень #486030
показать весь комментарий17.02.2025 18:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читать умеешь? Точно? А что тогда глупые вопросы задаешь?
А я то подумав, шо наші вже звільняють рідну землю від окупантів... Перепрошую... І скіко ми будемо звільнятися від окупантів, при такій тактиці "наскоків"???
...- ЦЕ ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ.))) Так зрозуміло?!.
Он, як забулькало, срузьким лайном по мережах!
Добре ми їх, на дрождях, пузириться вигрібна московія!