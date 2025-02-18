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Продолжаются бои в Котлино, Лысовке, Надиивке и Дачном, поражена вражеская техника на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Сводка ОСУВ Хортица

За минувшие сутки, 17 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске: понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и Новой Кругляковки: успеха не имел.

"На Лиманском направлении вражеская армия атаковала укрепления Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодязи, Торского и Ямполевки. Потерь наших позиций не допущено.

Противник не оставляет попыток обойти наши позиции южнее Белогоровки - на Сиверском направлении. С этой целью он проводил штурмовые действия в районе Верхнекаменского. Все атаки врага отбиты", - говорится в сообщении.

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По данным ОСУВ "Хортиця", на Краматорском и Торецком направлениях российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать наши оборонительные позиции в Часовом Яре и Торецке. Также отмечалась активизация противника в районе Васюковки. Ухудшение тактического положения не допущено.

Также отмечается, что на Покровском направлении захватническая армия проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Песчаного, Удачного, Андреевки и Улаклы. Продолжались бои в Котлино, Лысовке, Надиевке и Дачном. Для доставки своих штурмовых групп в направлении на Успеновку противник пытался применить автотехнику. В результате огневого поражения были уничтожены три вражеских автомобиля вместе с личным составом.

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"На Новопавловском направлении враг атаковал в районах Новоселки, Ривнополя, Нового Комара и в направлении Бурлацкого. Для доставки штурмовых подразделений в направлениях на Зеленовку и Константинополь противник применил авто- и мототехнику, которая была поражена огнем нашей артиллерии. Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника", - добавляют в ОСГВ "Хортиця".

На всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Автор: 

ОСГВ Хортица (452) Донецкая область (10119) боевые действия (4429) Торецк (511) Волчанск (416) Часов Яр (375) Харьковская область (1171) Бахмутский район (513) Волновахский район (295) Чугуевский район (149) Константинополь (76) война в Украине (4964)


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