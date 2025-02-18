Продолжаются бои в Котлино, Лысовке, Надиивке и Дачном, поражена вражеская техника на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 17 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске: понес потери, отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и Новой Кругляковки: успеха не имел.

"На Лиманском направлении вражеская армия атаковала укрепления Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодязи, Торского и Ямполевки. Потерь наших позиций не допущено.

Противник не оставляет попыток обойти наши позиции южнее Белогоровки - на Сиверском направлении. С этой целью он проводил штурмовые действия в районе Верхнекаменского. Все атаки врага отбиты", - говорится в сообщении.

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По данным ОСУВ "Хортиця", на Краматорском и Торецком направлениях российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать наши оборонительные позиции в Часовом Яре и Торецке. Также отмечалась активизация противника в районе Васюковки. Ухудшение тактического положения не допущено.

Также отмечается, что на Покровском направлении захватническая армия проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Песчаного, Удачного, Андреевки и Улаклы. Продолжались бои в Котлино, Лысовке, Надиевке и Дачном. Для доставки своих штурмовых групп в направлении на Успеновку противник пытался применить автотехнику. В результате огневого поражения были уничтожены три вражеских автомобиля вместе с личным составом.

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"На Новопавловском направлении враг атаковал в районах Новоселки, Ривнополя, Нового Комара и в направлении Бурлацкого. Для доставки штурмовых подразделений в направлениях на Зеленовку и Константинополь противник применил авто- и мототехнику, которая была поражена огнем нашей артиллерии. Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника", - добавляют в ОСГВ "Хортиця".

На всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.