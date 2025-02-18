В Украине количество погибших и раненых гражданских лиц в результате агрессии России в прошлом году выросло на 30% по сравнению с 2023 годом, - ООН

С начала вторжения организация зафиксировала и подтвердила данные о 12 654 погибших и 29 392 раненых гражданских в Украине. Среди них, как свидетельствуют приведенные данные, - 673 погибших ребенка, 1865 - раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"Реальное количество жертв среди гражданского населения, вероятно, - значительно выше, поскольку многие случаи смертей и ранений, особенно в первые дни после полномасштабного вооруженного нападения 24 февраля 2022 года, остались неподтвержденными из-за массового потока сообщений и отсутствия доступа к пострадавшим регионам", - говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что хотя люди старшего возраста составляют лишь 25% общего населения, в 2024 году на них приходилась почти половина погибших среди гражданского населения и более трети раненых в прифронтовых громадах.

По данным ООН, с февраля 2022 по февраль 2025 года зафиксировано не менее 790 российских атак, которые повредили или уничтожили медицинские учреждения, и 1670 атак на учебные заведения.

Напомним, по данным ООН, российские атаки БПЛА стали основной причиной гибели гражданских в Украине в январе.

Также читайте: Российские атаки БПЛА стали основной причиной гибели гражданских в Украине в январе, - ООН