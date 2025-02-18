Враг использует огромное количество техники и живой силы, но ему трудно войти в Часов Яр большими силами, - начальник ГВА Чаус

В Часовом Яре ситуация не меняется, продолжаются стабильно высокие боевые действия. Враг начал применять дроны на оптоволокне. В городе остается 205 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус

"Ситуация, к сожалению, не меняется. Продолжаются стабильно высокие боевые действия, стабильно сложно, стабильно высокие обстрелы каждую минуту", - подчеркнул Чаус.

По словам начальника Часовоярской городской военной администрации, враг применяет большое количество техники, однако ему трудно войти в город большими силами, поскольку мосты разрушены, а пересечение русла канала является сложным. Однако это им удается, и они пытаются двигаться вперед, чтобы захватить город. На данный момент враг не достиг успеха. Силы обороны продолжают держать позиции, несмотря на то, что бои идут за каждый дом.

"Бывает такое, что несколько раз в неделю меняются "владельцы" домов, но не просто так наших хлопцев назвали титанами. Они держат то, что держать очень сложно", - отметил Чаус.

Начальник Часовоярской городской военной администрации также добавил, что в городе остается 205 человек.

"Эвакуации на этой неделе не было, погода не позволила нам выехать для оказания помощи. Плюс, на нашем направлении начали работать вражеские дроны на оптоволокне. А это свидетельствует о том, что наши РЭБ не дадут нам того преимущества, которым мы пользовались для того, чтобы прорваться в город и передать помощь. Поэтому все сложнее это делать, но работаем дальше", - пояснил Чаус.

Напомним, за минувшие сутки на Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часова Яра.

Также читайте: В Часовом Яре и Торецке городские бои. Уничтожена бронетехника врага на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"