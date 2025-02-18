На Покровском направлении остановлено 55 штурмов армии РФ. На Новопавловском - отражено 23 вражеские атаки, - Генштаб

В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Враг атаковал на 9 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 КАБов, привлек для поражения 2923 дрона-камикадзе. Также враг осуществил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка Харьковской области; Константиновка, Покровск, Алексеевка, Константинополь, Багатыр, Иванополье, Днепроэнергия Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполевки.

На Сиверском направлении наши войска отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часова Яра.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг пять раз атаковал украинские подразделения возле Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлино, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясеново, Улаклов, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ривнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

В Курской области за минувшие сутки украинские воины отбили 13 атак захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 КАБов и совершил 573 обстрела, 11 из которых - из РСЗО.

На остальных направлениях противник активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, две единицы РСЗО, средство ПВО, 181 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 74 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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