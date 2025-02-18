Европа оказалась за "детским столом" на переговорах по Украине, - глава Rheinmetall Паппергер

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европейские страны оказались за "детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточных инвестиций в оборону.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Паппаргер считает, что Европа сама виновата, что оказались в стороне переговоров о прекращении войны в Украине, которые инициировал Трамп.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми", - отметил он.

Европейцев, как детей, посадили за отдельный стол, пока США и РФ ведут дискуссии о будущем Украины. Это стало следствием недостаточных расходов на оборону.

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"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, а за столом нет ни одного европейца - стало очень ясно, что европейцы - это дети", - добавил глава концерна.

Паппергер сомневается, что мирные переговоры действительно приведут к тому, что РФ "прекратит стрелять".

Глава Rheinmetall сказал, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестиции в вооружение.

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