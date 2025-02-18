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Новости Мирные переговоры
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Европа оказалась за "детским столом" на переговорах по Украине, - глава Rheinmetall Паппергер

Европа не играет значительную роль в мирных переговорах

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европейские страны оказались за "детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточных инвестиций в оборону.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Паппаргер считает, что Европа сама виновата, что оказались в стороне переговоров о прекращении войны в Украине, которые инициировал Трамп.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми", - отметил он.

Европейцев, как детей, посадили за отдельный стол, пока США и РФ ведут дискуссии о будущем Украины. Это стало следствием недостаточных расходов на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейцы должны сильнее поддерживать Украину, - гендиректор Rheinmetal Паппергер

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, а за столом нет ни одного европейца - стало очень ясно, что европейцы - это дети", - добавил глава концерна.

Паппергер сомневается, что мирные переговоры действительно приведут к тому, что РФ "прекратит стрелять".

Глава Rheinmetall сказал, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестиции в вооружение.

Читайте также: России не нравится, как мы помогаем западным странам защитить себя, - гендиректор Rheinmetal Паппергер о попытке покушения

Автор: 

Европа (1940) россия (96420) США (27325) Rheinmetall (82)


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Топ комментарии
+25
Складаєтся враження шо Паппергер один доросли та притомний у Европі
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18.02.2025 09:55 Ответить
+13
так ви ж самі цього хотіли! роками тільки глибока мастурбованість - і жодних дій! абидна панімаєш да? дорослішай Європо! мать твою
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18.02.2025 09:53 Ответить
+11
Дід вірить в Перемогу Украіни. Будує заводи.
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18.02.2025 09:59 Ответить
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так ви ж самі цього хотіли! роками тільки глибока мастурбованість - і жодних дій! абидна панімаєш да? дорослішай Європо! мать твою
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18.02.2025 09:53 Ответить
Європеиці в коротеньких штанцях?
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18.02.2025 09:54 Ответить
Складаєтся враження шо Паппергер один доросли та притомний у Европі
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18.02.2025 09:55 Ответить
нема дорослих
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18.02.2025 09:56 Ответить
Дід вірить в Перемогу Украіни. Будує заводи.
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18.02.2025 09:59 Ответить
Кошти йшли на побудову туалетів для "воно",тепер рвіть волосся на задниці від розпачу.
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18.02.2025 09:59 Ответить
Розпачу від чого?
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18.02.2025 10:01 Ответить
Від порожніх арсеналів.
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18.02.2025 10:28 Ответить
Класика
Коли сам обісрався, але винні всі навколо.
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18.02.2025 10:26 Ответить
мудрий німець , але тут варте й інше порівняння.Європа, як старша повія,котра слухала "приємні слова" від рашистського куйла,котрий виношував план, як "стареньку " трахнути. США спостерігали і тепер кажуть, "що хотіла пані те і має" Не хотіла доброго винця,то тепер маєш рашистського "куйця
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18.02.2025 10:01 Ответить
Інфантильні європейські політики. А нам що робити?
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18.02.2025 10:01 Ответить
Думати, що робити з інфантильними українськими виборцями.
Сконцентруйся на них, а не на європейських політиках.
Звісно, якщо ти не з зебілів. Якщо з них, то краще дивися мультфільми.
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18.02.2025 10:21 Ответить
Сам концентруйся на цих довбозебах.
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18.02.2025 10:52 Ответить
Спустя 8 лет вялотекущей и три года полномасштабной войны, не без "помощи" от трампа, до некоторых европейских высших чиновников и политиков начинает что то доходить, сколько еще потребуется лет и украинской крови, что от слов начали переходить к делу, по взрослому и без дураков, если вообще это произойдет. При всем этом, не могу им не отдать должное, что без их недостаточной помощи, большая часть Украины уже была бы оккупирована.
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18.02.2025 10:04 Ответить
У деяких "діток" є сірники + бажання підпалити комусь з "дорослих" cраку. Може настав час таким діткам об'єднатись? Окремо від старих пердунів.
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18.02.2025 10:04 Ответить
лєвакі толєрасти соціалісти популісти всієї європи, об'єднуйтесь!
хай оті ситі, розслаблені європейські рожеві поні, моляться всім своїм богам, що кегебе обісралося і кацапи полізли саме в україну, а не в країни балтії і далі.
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18.02.2025 10:07 Ответить
"Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом" - це де така дичина?
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18.02.2025 10:17 Ответить
Мабуть особливості перекладу. Дорослі п'ють спиртне, а дітям солодкий стіл.
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18.02.2025 10:22 Ответить
таке було я пам.ятаю. але тільки коли якесь свято, гості. діток садили окремо..
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18.02.2025 10:32 Ответить
Европа продовжує у ***** купувати ресурси. На що вони розраховували?
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18.02.2025 10:25 Ответить
не за столом, пане, а під столом!
мад'яри та хфіцо смокчуть гроші у хйла
інші підспівують та торгують із кацапами
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18.02.2025 10:25 Ответить
ЩО кидається в очі ? Наш лідор, за кордоном поводиться впевнено, бреше направо - наліво, бо там продовжують вірити в його АВТОРИТЕТНІСТЬ в Україні. Особливо перед західними ЗМІ, бо преса - це влада. ПРОТЕ, в самій Україні його вважають Чмонькою. Знає він це добре. Вивчає, намагається змінити, але йому не вірять українці. Це - провал ! Українські ЗМІ, з якими він бореться, не заслуговують його уваги, бо будуть пекучі питання ! На які "тепла ванна дЄрмака" не може повісити замок.
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18.02.2025 10:27 Ответить
ця історія не смішна...тому шосвої мрії, рузня з китаєм ,хоче реалізовувати на теріторії ЄС ,з показовими Аушвіцами !!!
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18.02.2025 10:31 Ответить
Один блогер зауважив що з 1991 року європейські раби комфорту вчили українців свободі. А в 2025 вже американські моральні виродки вчать нас моралі. Цікаве спостереження. Над цим варто замислитись.
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18.02.2025 10:32 Ответить
Добрі часи породжують слабких людей, слабкі люди породжують погані часи, погані часи породжують сильних людей, а ті породжують добрі часи.
Тому війна, і це не перша і не остання, будуть бити всіх і скрізь, бо отупіли, забули Бога, забули навіщо вони тут, тільки жрати, срати, та тікати, звинувачувати один одного, плодити таких же тупорилих потомків. Такі люди непотрібні всесвіту, бо це сміття...
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18.02.2025 10:42 Ответить
Бабченко:
Только за сегодня (17.02.25): в Россию возвращается Юникло, в Россию возвращаются Виза и Мастеркард, Папа предлагает снять санкции, АдФ говорит, что надо вернуть Северный поток, БМВ - или кто там, не помню уже, хочет выкупить свой завод по производству автомобилей обратно, Лавров летит на переговоры, Зеленского не позвали, США заявляют, что могут выйти из стран Балтии - на фоне предыдущих заявлений о том, что они сокращают численность контингента на 20 тысяч - и Макрон собирает лидеров ЕС на внеочередную планерку, потому что Штаты ********.
Это только за сегодня, повторюсь.
Понятно, что все это неподтвержденные слухи - хотя инсайд на уровне Файнешл Таймс это не то же самое, что инсайд профессора Соловья - могут вывести, могут не вывести, но.
Вы заметили, как изменился вектор даже слухов?
По отдельности каждое - слухи.
Все вместе - и уже опа! - вроде как и примерное направление внешней политики обрисовалось.
****. Вы слушаете Туллеторн.
https://t.me/babchenko77/11603
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18.02.2025 10:53 Ответить
Бабченко повторює кацапську пропаганду, повертається Виза... гіпс знімають...
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18.02.2025 10:56 Ответить
Він не повторює, а просто зробив дайджест слухів.
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18.02.2025 11:29 Ответить
Від європейців у цій війні багато що залежить. Як доля українців, так і самих європейців
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18.02.2025 12:36 Ответить
 
 