Европа оказалась за "детским столом" на переговорах по Украине, - глава Rheinmetall Паппергер
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европейские страны оказались за "детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточных инвестиций в оборону.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Паппаргер считает, что Европа сама виновата, что оказались в стороне переговоров о прекращении войны в Украине, которые инициировал Трамп.
"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми", - отметил он.
Европейцев, как детей, посадили за отдельный стол, пока США и РФ ведут дискуссии о будущем Украины. Это стало следствием недостаточных расходов на оборону.
"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, а за столом нет ни одного европейца - стало очень ясно, что европейцы - это дети", - добавил глава концерна.
Паппергер сомневается, что мирные переговоры действительно приведут к тому, что РФ "прекратит стрелять".
Глава Rheinmetall сказал, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестиции в вооружение.
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Коли сам обісрався, але винні всі навколо.
Сконцентруйся на них, а не на європейських політиках.
Звісно, якщо ти не з зебілів. Якщо з них, то краще дивися мультфільми.
хай оті ситі, розслаблені європейські рожеві поні, моляться всім своїм богам, що кегебе обісралося і кацапи полізли саме в україну, а не в країни балтії і далі.
мад'яри та хфіцо смокчуть гроші у хйла
інші підспівують та торгують із кацапами
Тому війна, і це не перша і не остання, будуть бити всіх і скрізь, бо отупіли, забули Бога, забули навіщо вони тут, тільки жрати, срати, та тікати, звинувачувати один одного, плодити таких же тупорилих потомків. Такі люди непотрібні всесвіту, бо це сміття...
Только за сегодня (17.02.25): в Россию возвращается Юникло, в Россию возвращаются Виза и Мастеркард, Папа предлагает снять санкции, АдФ говорит, что надо вернуть Северный поток, БМВ - или кто там, не помню уже, хочет выкупить свой завод по производству автомобилей обратно, Лавров летит на переговоры, Зеленского не позвали, США заявляют, что могут выйти из стран Балтии - на фоне предыдущих заявлений о том, что они сокращают численность контингента на 20 тысяч - и Макрон собирает лидеров ЕС на внеочередную планерку, потому что Штаты ********.
Это только за сегодня, повторюсь.
Понятно, что все это неподтвержденные слухи - хотя инсайд на уровне Файнешл Таймс это не то же самое, что инсайд профессора Соловья - могут вывести, могут не вывести, но.
Вы заметили, как изменился вектор даже слухов?
По отдельности каждое - слухи.
Все вместе - и уже опа! - вроде как и примерное направление внешней политики обрисовалось.
****. Вы слушаете Туллеторн.
https://t.me/babchenko77/11603