Военное сотрудничество КНДР и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества, - Буданов

Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью южнокорейскому изданию The Chosun, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По его словам, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. Также на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

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"Эта война мобилизовала все военные возможности вовлеченных стран. Только три государства - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. Будущая северокорейская армия будет кардинально отличаться от прошлой", - подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР МО Украины также акцентировал, что государство-агрессор россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества. [...] Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Буданов.

В качестве примера, он описал изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23.

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"Сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации. Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой", - отметил руководитель украинской спецслужбы, добавив, что это ракетное оружие угрожает безопасности Южной Кореи и Японии.

Кроме того, Буданов выразил надежду сотрудничество Киева и Сеула углубится.

"И Украина, и Южная Корея противостоят одному и тому же врагу - Северной Корее. Южная Корея имеет десятилетия разведданных о Северной Корее, и эта информация была бы для нас чрезвычайно ценной. Украина сейчас получает боевой опыт на собственном поле боя. Обмен этим опытом и разведданными был бы взаимовыгодным",- отметил начальник ГУР МО Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.