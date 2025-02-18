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Военное сотрудничество КНДР и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества, - Буданов

Буданов о сотрудничестве РФ и КНДР

Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью южнокорейскому изданию The Chosun, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По его словам, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. Также на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

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"Эта война мобилизовала все военные возможности вовлеченных стран. Только три государства - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. Будущая северокорейская армия будет кардинально отличаться от прошлой", - подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР МО Украины также акцентировал, что государство-агрессор россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества. [...] Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Буданов.

В качестве примера, он описал изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23.

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"Сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации. Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой", - отметил руководитель украинской спецслужбы, добавив, что это ракетное оружие угрожает безопасности Южной Кореи и Японии.

Кроме того, Буданов выразил надежду сотрудничество Киева и Сеула углубится.

"И Украина, и Южная Корея противостоят одному и тому же врагу - Северной Корее. Южная Корея имеет десятилетия разведданных о Северной Корее, и эта информация была бы для нас чрезвычайно ценной. Украина сейчас получает боевой опыт на собственном поле боя. Обмен этим опытом и разведданными был бы взаимовыгодным",- отметил начальник ГУР МО Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

Автор: 

Буданов Кирилл (466) КНДР (1239) Курск (1160)


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Топ комментарии
+3
Будан пройшов. І знову?
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18.02.2025 11:11 Ответить
+3
Щоб стверджувати очевидні речі - не треба бути генералом. Треба бути генералом, щоб твої примітивні слова передруковували ЗМІ.
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18.02.2025 11:14 Ответить
+2
За його словами, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Джерело: https://censor.net/ua/n3536411

Адміни, треба або числами або словами писати втарти. Не лякайте цензорят. Вони ж такі ніжні...
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18.02.2025 11:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
то давай Буданов, працюй щоб у це ще й міжнародна спільнота повірила
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18.02.2025 11:03 Ответить
Этого дядька лутше не коментировать.
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18.02.2025 11:07 Ответить
Бо можна сісти ? Так, ***** такий. Він поважає лише свою думку.
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18.02.2025 11:09 Ответить
За його словами, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Джерело: https://censor.net/ua/n3536411

Адміни, треба або числами або словами писати втарти. Не лякайте цензорят. Вони ж такі ніжні...
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18.02.2025 11:08 Ответить
Уважність - сестра Справедливості.
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18.02.2025 11:10 Ответить
Але щось трохи не так.
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18.02.2025 11:12 Ответить
Будан пройшов. І знову?
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18.02.2025 11:11 Ответить
Щоб стверджувати очевидні речі - не треба бути генералом. Треба бути генералом, щоб твої примітивні слова передруковували ЗМІ.
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18.02.2025 11:14 Ответить
А шо Трамп як ліпший друг ще й очільника Південної Кореї не хоче допомогти та вмовити Кума поставляти ці диркалки не *****, а нам? Може не марно їздив до нього колись?
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18.02.2025 11:16 Ответить
Пупс чим може допомагає кацапам а Пд Корея Украіні - нє?
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18.02.2025 11:22 Ответить
Власть меняется. Переверни кепку.
Буду, будя, будя и пройдёт.
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18.02.2025 11:26 Ответить
о ..виповзло з нірки кримський кавоман буданга
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18.02.2025 11:26 Ответить
Перемкніть хтось Будангу на реальний час. Тепер зовсім інші загрози.
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18.02.2025 11:33 Ответить
Чувак, спільнота просто почвакала-х*якала на вступ КНДР у війну і все. Ти ж сам бачив їх реакцію, що ти намагаєшся донести цим куколдам? Припиніть пихати дохлу коняку і краще шукайте підходи до Трампа і його камаріл'ї, та припиніть язика вашому гундосому дебілу.
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18.02.2025 11:39 Ответить
 
 