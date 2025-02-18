Мы должны требовать гарантий вступления Украины в НАТО, - кандидат в президенты Польши Тшасковский

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский считает необходимым требовать гарантий того, что Украина станет членом НАТО в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

В то же время он заявил, что планов относительно отправки польских войск в Украину с миротворческой миссией нет.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но мы также знаем администрацию Дональда Трампа. Сейчас испытываются различные решения. Мы не можем отступить, мы должны требовать гарантий НАТО для Украины", - подчеркнул Тшасковский.

Он считает, что только гарантия вступления Украины в НАТО, подкрепленная авторитетом Соединенных Штатов, будет надежной.

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