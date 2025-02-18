Мы должны требовать гарантий вступления Украины в НАТО, - кандидат в президенты Польши Тшасковский
Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский считает необходимым требовать гарантий того, что Украина станет членом НАТО в будущем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
В то же время он заявил, что планов относительно отправки польских войск в Украину с миротворческой миссией нет.
"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но мы также знаем администрацию Дональда Трампа. Сейчас испытываются различные решения. Мы не можем отступить, мы должны требовать гарантий НАТО для Украины", - подчеркнул Тшасковский.
Он считает, что только гарантия вступления Украины в НАТО, подкрепленная авторитетом Соединенных Штатов, будет надежной.
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+7 Василь Довганенко #589385
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+5 Lemberg #565313
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+3 віктор федорович #394174
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Щодо претендента, мабуть не пройде, бо не вимагає перепоховань, вибачень та іншого пшецького лайна від місцевих зебілів.
В ЄС-НАТО,в т.ч в Угорщині,чи Словаччині в курсі того,ким являються зе і ерм.
Хз,може і спеціально так робить,на догоду кремлю.
Один-два приклади:
1.збудувала траси від Білорусі і Криму до столиці перед шм вторгненням,по яких примчалась рос.бронетехніка за один-два дні до околиць столиці в період шм вторгнення.
2.Розмінувала Південь і вивела війська звідтам перед шм вторгненням,по напряму до Білорусі також військ не було.
То що зе одне п.дить по телевізору,то для тих,хто сі не розуміє.Він протилежне робить в реалі.
Може,вже пора виходили з тих 73?
2. Тупий і ще тупіший. Досить згадати Верещучку.
зе рівно те й робить, що п.дить по телевізору, тобто п.дить і все. То для тих хто си розуміє.
У 2019 му голосував за Порошенка і далі буду. Просто бабуся мене вчила не накручувати сутностей там де їх нема.
Забагато щось їх,аби списати все на недолугість.
Вважаю,що це досвідчені працівники свого відомства,а на люди- один грає роль імпульсивного і патріота,другий-роль мовчуна і потужного мененджера.
Головне,не що говорять,а результат: що хіба вартує звільнення та арешти вищих бойових офцерів,що особливо відзначились в російсько-українській війні.