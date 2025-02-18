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Мы должны требовать гарантий вступления Украины в НАТО, - кандидат в президенты Польши Тшасковский

Тшасковский требует гарантий вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский считает необходимым требовать гарантий того, что Украина станет членом НАТО в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

В то же время он заявил, что планов относительно отправки польских войск в Украину с миротворческой миссией нет.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но мы также знаем администрацию Дональда Трампа. Сейчас испытываются различные решения. Мы не можем отступить, мы должны требовать гарантий НАТО для Украины", - подчеркнул Тшасковский.

Он считает, что только гарантия вступления Украины в НАТО, подкрепленная авторитетом Соединенных Штатов, будет надежной.

Также читайте: Не считаю хорошей идеей отправку польских войск в Украину, - кандидат в президенты Тшасковский

Автор: 

Польша (8540) членство в НАТО (1548) Тшасковский Рафал (16)


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Топ комментарии
+7
Приємна цукерка. Але вже тошнить від 20 річних обіцянок цукерки.
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18.02.2025 11:15 Ответить
+5
Все вляжеться після того,як зевлада зійде з дистанції.
В ЄС-НАТО,в т.ч в Угорщині,чи Словаччині в курсі того,ким являються зе і ерм.
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18.02.2025 11:21 Ответить
+3
Після 1991 в України було три шляхи - вступ у НАТО, створити Армію сильнішу за російську, стати частиною росіі.
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18.02.2025 11:16 Ответить
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Приємна цукерка. Але вже тошнить від 20 річних обіцянок цукерки.
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18.02.2025 11:15 Ответить
просто передвиборна риторика, як тільки виграє (якщо виграє), то буде казати більш розпливчаті, обережні, вітієваті, нейтральні, дипллматичні речі
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18.02.2025 11:17 Ответить
ви голівоньку не простудили? Температурите? Нагадайте, хто це 20-ть років тому просився в НАТО, населення західної частини України чи майбутні клінічні ідіоти імені 73%?

Щодо претендента, мабуть не пройде, бо не вимагає перепоховань, вибачень та іншого пшецького лайна від місцевих зебілів.
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18.02.2025 11:33 Ответить
Після 1991 в України було три шляхи - вступ у НАТО, створити Армію сильнішу за російську, стати частиною росіі.
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18.02.2025 11:16 Ответить
Считаю что Евросоюз должен ещё вчера продумать о военном союзе. Европейском ( армии) параллельно НАТО ,которое давно само себя нивелировали набрав в него Словакию Албанию Венгрию Румынию Болгарию, которые содержатся за общий котел и вредят что во многом определяет нежелание вносить в фонд НАТО гроши, а Трамп вместо того чтобы общими сделать проблемы бюджета НАТО вносить все чтобы блок НАТО прекратил свое существование ...
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18.02.2025 11:17 Ответить
Все вляжеться після того,як зевлада зійде з дистанції.
В ЄС-НАТО,в т.ч в Угорщині,чи Словаччині в курсі того,ким являються зе і ерм.
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18.02.2025 11:21 Ответить
щось не вляглось в 2008 і 2014 по 2019 теж . і всі крім вас розуміють хто такі Орбан і Фіцо
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18.02.2025 11:26 Ответить
ви з тих, кому стакан завжди на половину порожній? Володієте угорською чи словацькою, читаєте та слідкуєте за їхнім політичним життям? Можливо, ще й пропорції в голосуванні? Так ото ж, класика жанру: піддатись на навіювання та приєднатись до більшості, байдуже, що й тупорилих зебілів.
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18.02.2025 12:00 Ответить
ніхто,крім вас,не знає,хто такі Орбан і Фіцо-у вас вони виключно агенти фсб у країні НАТО.Якщо вони агенти фсб,то мали би ладити з зе і ермом,насамперед,як спільні працівником однієї структури.
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18.02.2025 13:43 Ответить
Звичайно знають, бо ж Орбан і Фіця з ФСБ.
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18.02.2025 11:27 Ответить
То не Орбан і Фіцо винні,це зевлада на чолі з ермаком зазнала фіаско у міжнародних відносинах-не вміє зевлада працювати з міжнародними партнерами,всюди собі ворогів знаходить.Так само,як в середині країни.
Хз,може і спеціально так робить,на догоду кремлю.
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18.02.2025 13:28 Ответить
Ви так дорозмірковуєтесь, що не **** з кацапією винні у війні, а зевлада бо "всюди собі ворогів знаходить"
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18.02.2025 13:33 Ответить
Помогла,помогла шановний.
Один-два приклади:
1.збудувала траси від Білорусі і Криму до столиці перед шм вторгненням,по яких примчалась рос.бронетехніка за один-два дні до околиць столиці в період шм вторгнення.
2.Розмінувала Південь і вивела війська звідтам перед шм вторгненням,по напряму до Білорусі також військ не було.
То що зе одне п.дить по телевізору,то для тих,хто сі не розуміє.Він протилежне робить в реалі.
Може,вже пора виходили з тих 73?
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18.02.2025 13:56 Ответить
1. То думаю не зі злого наміру, а з недолугості.
2. Тупий і ще тупіший. Досить згадати Верещучку.
зе рівно те й робить, що п.дить по телевізору, тобто п.дить і все. То для тих хто си розуміє.
У 2019 му голосував за Порошенка і далі буду. Просто бабуся мене вчила не накручувати сутностей там де їх нема.
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18.02.2025 14:47 Ответить
"З недолугості?"
Забагато щось їх,аби списати все на недолугість.
Вважаю,що це досвідчені працівники свого відомства,а на люди- один грає роль імпульсивного і патріота,другий-роль мовчуна і потужного мененджера.
Головне,не що говорять,а результат: що хіба вартує звільнення та арешти вищих бойових офцерів,що особливо відзначились в російсько-українській війні.
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18.02.2025 15:15 Ответить
Трамп - ворог НАТО та Євросоюзу і хоче їх розвалу, бо його заповітне бажання поділити цей світ на трех - Штати, Кітай, раша. Якщо Європа не збереться, вони розтягнуть її на сфери впливу. Тому руда мавпа і цілує путлера в сра.у. Трамп мріє побудувати в Штатах щось на зразок путлеровської одноосібної влади.
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18.02.2025 11:24 Ответить
врити гарантіям тих.хто не одноразово обіцяв і не виконував обіцянки передУкраїною і її народом більше не можна.Якщо би то були гарантії США,котрі вони надали рашисту і окупанту Ураїни -куйл,що Україна не буде в НАТО .тоді це тверді гарантії .котрі США ВИКОНУЄ.а майбутнє в НАТОдля України іїї народу.це чергова американо - європейська лицемірна брехня .самого низького сорту...
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18.02.2025 11:25 Ответить
Ви, куколди, не можете вже нічого вимагати. Бо ваш час стурбованого піздунства пройшов. Настав час сили, і сильні світу цього вами підітруться. Не фіг було 3 роки за спинами українців ховатися, а треба було діяти.
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18.02.2025 11:36 Ответить
З ким саме ти розмовляєш?
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18.02.2025 16:46 Ответить
Гарантії не потрібні. Або фактичний вступ або завалюйте дупло.
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18.02.2025 12:40 Ответить
Немає сенсу серйозно сприймати слова цього клоуна. Він завжди бреше. Так само, як і його бос - Туск. Встановимо одне - сприймати всерйоз слова людей, які є членами (nomen omen) партії «Платформа», не варто.
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18.02.2025 16:15 Ответить
 
 