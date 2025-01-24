Не считаю хорошей идеей отправку польских войск в Украину, - кандидат в президенты Тшасковский

Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что не поддерживает идею отправки польских военнослужащих в Украину до окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих, Тшасковский сказал, что скептически относится к такой идее.

Я не думаю, что отправка польских войск в Украину является хорошей идеей, и над этим стоит задуматься. Прежде всего, мы должны закончить войну. И я надеюсь, что она закончится таким образом, что будет полезным для Украины - это самое важное", - подчеркнул он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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