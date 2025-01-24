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Не считаю хорошей идеей отправку польских войск в Украину, - кандидат в президенты Тшасковский

Мер Варшави Рафал Тшасковський

Кандидат в президенты Польши от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что не поддерживает идею отправки польских военнослужащих в Украину до окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих, Тшасковский сказал, что скептически относится к такой идее.

Я не думаю, что отправка польских войск в Украину является хорошей идеей, и над этим стоит задуматься. Прежде всего, мы должны закончить войну. И я надеюсь, что она закончится таким образом, что будет полезным для Украины - это самое важное", - подчеркнул он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Численность возможных миротворцев будет зависеть от количества украинских войск, - Зеленский

Автор: 

миротворцы (1182) Польша (8496) Тшасковский Рафал (15) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+14
тоді відправляй польських фермерів , ми поставим їх на кацапському кордоні вони нікого не пропустять !
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24.01.2025 19:23
+8
Тоді купи собі каску та бронік та їдь на кордон і чекай на 3,14дарів мацковських. 🫡
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24.01.2025 19:19
+7
Я думаю також не варто це робити, орки самі прийдуть, а всі інші ваші сусіди, поступлять так само, як і ви .....
Що лише не скажеш, щоб за тебе проголосували рибки групі....
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24.01.2025 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Моцковити панічно бояться військ нато в Україні 😄
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24.01.2025 19:52 Ответить
А поляки бажають, щоб їхні дупи прикривали українці. І їм неважливо чи загине мільйон українців чи взагалі всі, головне щоби ні один поляк - ото я розумію справжні брати-поляки
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24.01.2025 19:58 Ответить
Тоді купи собі каску та бронік та їдь на кордон і чекай на 3,14дарів мацковських. 🫡
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24.01.2025 19:19 Ответить
"Перш за все, ми повинні закінчити війну. "Джерело: https://censor.net/ua/n3532172

Далі можна не коментувати...
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24.01.2025 19:21 Ответить
тоді відправляй польських фермерів , ми поставим їх на кацапському кордоні вони нікого не пропустять !
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24.01.2025 19:23 Ответить
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24.01.2025 21:22 Ответить
Особливо це погана ідея на фоні образливіх коментарів на адресу поляків, наприклад на цензорі. Притому саме не проти конкретних людей у якихось конфліктних випадках, а саме проти поляків в цілому.
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24.01.2025 19:26 Ответить
Крім прогибання перед кимось існують більш серьезні речі і форми взаємовідносин. До тогож я знаю точно, що такі як ви не здатні жити з іншими людьми без образ, але легко прогнетися перед хозяєвами. Хто кричить про прогиби сам ціми категорії міряє когось по собі. Я вже давно побачив як тут на форумі збігаються уроди з образами на цілий народ і поляки в пріорітеті. Чому? Та просто на карту варто глянути. Ви суки - фсбшні підстілк и або для фсб корисні дурні. Стриманости вас треба вчити і у всіх доступних формах, бо ще не вистачало конфлікту з поляками
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24.01.2025 20:07 Ответить
Зі всіма народами і країнами треба говорити виключно з позиції сили. У нас є аес і всі мають нас боятись і підкорятись.
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24.01.2025 20:10 Ответить
Досить балачок! Мінуй!
А потім розкажи як дістатись Німеччини за 6 годин.
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24.01.2025 20:32 Ответить
Це має робити влада, я на це сплачую податки.
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25.01.2025 04:07 Ответить
тебе в тій Швейцарії колись зловлять і так тобі дупу замінують, що ти срати тижнями не зможеш, міньор ти хрінів. ))
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24.01.2025 21:26 Ответить
Московит не хоче ядерного попелу на московію 🤣
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25.01.2025 04:08 Ответить
та ні, помиляєшся... вони ********** приносити себе в жертву, бо думають, що "попадуть в рай, а всі інші просто здохнуть".
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25.01.2025 07:28 Ответить
прошу пана до гілляки
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24.01.2025 20:33 Ответить
Люмпен
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24.01.2025 21:13 Ответить
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25.01.2025 13:03 Ответить
Що це ти з теми спригнув, штирить?
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24.01.2025 21:58 Ответить
У них вибори. Значить його аналітики вважають що електорат не хоче відправляти польських солдатів в Україну.
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24.01.2025 19:26 Ответить
Ще один недiездатный 😬
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24.01.2025 19:27 Ответить
Тю .. Так Зеля ж і не просить відправити польські війська ще - до закінчення війни . Звісно ж що - якщо миротворці і зайдуть на територію України , то це станеться вже після того як бойові дії припиняться .
Навіщо ж так - пердіти в калюжу , таваріщ кандидат . ?
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24.01.2025 19:29 Ответить
щоб вибори виграти. українське питання там дуже важливе і чутливе. особливо в контексті Волинської трагедії.
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24.01.2025 21:29 Ответить
Я думаю також не варто це робити, орки самі прийдуть, а всі інші ваші сусіди, поступлять так само, як і ви .....
Що лише не скажеш, щоб за тебе проголосували рибки групі....
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24.01.2025 19:30 Ответить
А прийдеця.
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24.01.2025 19:39 Ответить
Ну це ж так по-польськего ,сидіти ,тремтіти від страху і дивитись яг гинуть сусіди.
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24.01.2025 19:46 Ответить
Польща навіки нам винна за окупацію УНР 1919-1939
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24.01.2025 19:51 Ответить
Ну конечно. Это же не с зерном воевать га границе
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24.01.2025 20:00 Ответить
Прийде час, і польські жовнери будут знову окопуватись десь на березі Вісли або навть по лінії Щецін - Гужов Велькопольски - Зелена Гура. Звісно як шо Україна паде.
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24.01.2025 20:05 Ответить
А після війни ви тут не потрібні й поготів.
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24.01.2025 20:09 Ответить
Українців відправлять до Польщі в складі миротворчих сил російської федерації, щоб примусити до Польщу до миру.
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24.01.2025 20:29 Ответить
Я теж не вважаю хорошою ідеєю ..... Весь тягар війни з кацапами повісити на Україну. Треба всім ділитись з партнерами якось порівну. І кількістю піхоти, і танками, і літаками. НУ ШОП СПРАВЕДЛИВО БУЛО ! Офіційно ця війна кацапів з Україною. Але кацапи стверджують у себе, що вони воюють з НАТО. А Україна ще не в НАТО, як відомо. То якщо ***** воює з натівськими країнами, то не треба розчаровувати ***** .... у такому віці.
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24.01.2025 21:11 Ответить
у такому разі, тупі барани!, "гарною ідеєю", для вас, стане виникнення у Польщі, нових Майданека та Треблінки,!!!,(,
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24.01.2025 21:18 Ответить
Він хоче почекати, коли свінопси до нього завітають?
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24.01.2025 23:21 Ответить
 
 