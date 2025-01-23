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Новости Война
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Численность возможных миротворцев будет зависеть от количества украинских войск, - Зеленский

Зеленський оцінив кількість можливих миротворців в Україні

Президент Владимир Зеленский уточнил, что численность миротворцев в Украине будет зависеть от количества украинских войск.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloombger, передает Цензор.НЕТ.

"Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 000... Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше", - отметил он.

По словам Зеленского, чтобы остановить Путина нужна миллионная армия, однако если США и Европа скажут о необходимости сокращения такой армии, то вместо них понадобятся другие войска.

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"Если мы сократим ее на 200 000, на 300 000, на 500 000. Это будет означать, что вместо них понадобятся другие войска. В том количестве, которое мы сократили", - добавил президент.

Контингент миротворцев может помочь, "если будет воля других стран", подытожил он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

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Топ комментарии
+6
То не треба проводити мобілізацію?
Нагадаю, шо на початку осені 2023 року, коли Головнокомандувач Залужний вимогав від Верховного Головнокомандувача В.О. Зеленського провести маштабну мобілізацію 500 000 чоловік шо є його, президента, ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно п.20, ст.103 Конституції України і вимоги якій Зеленський не виконував не виконує та не збираєтся виконувати. Нагадаю шо Зеленський на вимогу Залужного мобілізувати 500 000 з метою їх подальший підготовки на протязі 6 місяців з метою СОУ мати підготовлений бойовий резерв відповів - я не бачу розразунків (стендапер самоучка не бачить розрахунків!), не бачу потреби, в ЗСУ достатньо людей. Також нагадаю шо 8 лютого 2024 року Зеленський від заздрісті до популярністі Залужного та небажання генерала маратись у ЗЕлене корупційне гівно, зняв його з посади Головнокомандувач, вслід за ним зняв ВСЮ команду Залужного яка складалась з більш ніж 20 досвідчених, бойових та патриотичний генералів і на протязи 2024 року зняв з посад 89 комбригів яки мали опит ведення бойових дій. На зміну прийшли сраколізи, корупціонери, недосвідченні, тилові кор'єристи комбриги тошо. Заради власного піару Зеленський почав формірувати 14 нових бригад з бусіфікованих та не мотивованих людей. Про це він сам розпотякав. 14 нових бригад замість поповнення діючих бойових та успішних бригад. Я, як і Верховний Головнокомандувач В.О. Зеленський глибоко обурений шо нши партнери , таки як Байден, Макрон, Шольц, Каріс, Матарелла, корорлі Чарлз ІІІ, Філіп І, Фредерік Х, Херальд V тощо просрали мобілізацію до лав ЗСУ в Україні та завантажели український ВПК лише на 30% на відміну від асфальтних заводів. Ну, сотні тисяч бракованих мін до мінометів то взагалі пусте і провина араба О.С. Гарматного. Яки ж вони негідники! За побудову фортифікації я вже мовчу за провину поляків яки будують фортифікацію не6 тільки по кордону з Парашекй но вже і по нашим кордоном замість того шоб бьудувати на харьківщені, під покровськом тощо.
То чій План перемоги просував та піарів В.О. Зеленський?
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23.01.2025 12:39
+5
Зєля, як і його 73% елехтората, плутає "миротворчі сили" (т.зв. "голубі каски"), які вводяться на лінію розмежування після припинення вогню і не мають мандату на участь у бойових діях, на кшатл миротворчих сил ООН в колишній Югославії (тобто, звалюють у будь-який момент, якщо відновлюються б/д) та "міжнародну коаліцію військ", яка має ****** на участь у б/д (коаліція ООН під час війни в Кореї, коаліція країн для війни в Іраку).
Про міжнародну коаліцію військ, яка б стримувала кацапів військовим шляхом, взагалі мова не йде.
Але такій зараз рівень IQ у керовників на Банковій, що можна ляпати все, що у голову прийде...
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23.01.2025 12:41
+2
Зеленський: Не можу кликати іноземні війська воювати в Україну, бо Росія підніме хайп

6.04.2024
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23.01.2025 12:24
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Зеленський: Не можу кликати іноземні війська воювати в Україну, бо Росія підніме хайп

6.04.2024
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23.01.2025 12:24 Ответить
єта другоє
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23.01.2025 13:40 Ответить
То не треба проводити мобілізацію?
Нагадаю, шо на початку осені 2023 року, коли Головнокомандувач Залужний вимогав від Верховного Головнокомандувача В.О. Зеленського провести маштабну мобілізацію 500 000 чоловік шо є його, президента, ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно п.20, ст.103 Конституції України і вимоги якій Зеленський не виконував не виконує та не збираєтся виконувати. Нагадаю шо Зеленський на вимогу Залужного мобілізувати 500 000 з метою їх подальший підготовки на протязі 6 місяців з метою СОУ мати підготовлений бойовий резерв відповів - я не бачу розразунків (стендапер самоучка не бачить розрахунків!), не бачу потреби, в ЗСУ достатньо людей. Також нагадаю шо 8 лютого 2024 року Зеленський від заздрісті до популярністі Залужного та небажання генерала маратись у ЗЕлене корупційне гівно, зняв його з посади Головнокомандувач, вслід за ним зняв ВСЮ команду Залужного яка складалась з більш ніж 20 досвідчених, бойових та патриотичний генералів і на протязи 2024 року зняв з посад 89 комбригів яки мали опит ведення бойових дій. На зміну прийшли сраколізи, корупціонери, недосвідченні, тилові кор'єристи комбриги тошо. Заради власного піару Зеленський почав формірувати 14 нових бригад з бусіфікованих та не мотивованих людей. Про це він сам розпотякав. 14 нових бригад замість поповнення діючих бойових та успішних бригад. Я, як і Верховний Головнокомандувач В.О. Зеленський глибоко обурений шо нши партнери , таки як Байден, Макрон, Шольц, Каріс, Матарелла, корорлі Чарлз ІІІ, Філіп І, Фредерік Х, Херальд V тощо просрали мобілізацію до лав ЗСУ в Україні та завантажели український ВПК лише на 30% на відміну від асфальтних заводів. Ну, сотні тисяч бракованих мін до мінометів то взагалі пусте і провина араба О.С. Гарматного. Яки ж вони негідники! За побудову фортифікації я вже мовчу за провину поляків яки будують фортифікацію не6 тільки по кордону з Парашекй но вже і по нашим кордоном замість того шоб бьудувати на харьківщені, під покровськом тощо.
То чій План перемоги просував та піарів В.О. Зеленський?
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23.01.2025 12:39 Ответить
Иван, нахер с нашего пляжа!
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23.01.2025 12:43 Ответить
Иван, тут водки нет
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23.01.2025 12:46 Ответить
Зєля, як і його 73% елехтората, плутає "миротворчі сили" (т.зв. "голубі каски"), які вводяться на лінію розмежування після припинення вогню і не мають мандату на участь у бойових діях, на кшатл миротворчих сил ООН в колишній Югославії (тобто, звалюють у будь-який момент, якщо відновлюються б/д) та "міжнародну коаліцію військ", яка має ****** на участь у б/д (коаліція ООН під час війни в Кореї, коаліція країн для війни в Іраку).
Про міжнародну коаліцію військ, яка б стримувала кацапів військовим шляхом, взагалі мова не йде.
Але такій зараз рівень IQ у керовників на Банковій, що можна ляпати все, що у голову прийде...
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23.01.2025 12:41 Ответить
А як же план перемоги? -Та вже весь скурили.
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23.01.2025 12:55 Ответить
"... проте якщо США та Європа скажуть про необхідність скорочення такої армії ..." - ще не сказали, а він вже готовий виконати. До сьогодні офіційно ще ніхто про скорочення ЗСУ не заїкався, а лише оприлюднювали це як одну з хотєньок ***** і миттєво чуємо фактично згоду Зеленського. А коли CША та Європа попереджали, ледь по макітрі йому не стукали, про необхідність готувати країну до вторгнення, чому не прислухався? Все що на користь рашки навіть в вакуумі вловлює та готовий прийняти, а навпаки - недочуває, недорозуміє, не робить.
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23.01.2025 23:32 Ответить
 
 