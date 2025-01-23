Численность возможных миротворцев будет зависеть от количества украинских войск, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уточнил, что численность миротворцев в Украине будет зависеть от количества украинских войск.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloombger, передает Цензор.НЕТ.

"Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 000... Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше", - отметил он.

По словам Зеленского, чтобы остановить Путина нужна миллионная армия, однако если США и Европа скажут о необходимости сокращения такой армии, то вместо них понадобятся другие войска.

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"Если мы сократим ее на 200 000, на 300 000, на 500 000. Это будет означать, что вместо них понадобятся другие войска. В том количестве, которое мы сократили", - добавил президент.

Контингент миротворцев может помочь, "если будет воля других стран", подытожил он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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