Численность возможных миротворцев будет зависеть от количества украинских войск, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уточнил, что численность миротворцев в Украине будет зависеть от количества украинских войск.
Об этом глава государства заявил в интервью Bloombger, передает Цензор.НЕТ.
"Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 000... Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше", - отметил он.
По словам Зеленского, чтобы остановить Путина нужна миллионная армия, однако если США и Европа скажут о необходимости сокращения такой армии, то вместо них понадобятся другие войска.
"Если мы сократим ее на 200 000, на 300 000, на 500 000. Это будет означать, что вместо них понадобятся другие войска. В том количестве, которое мы сократили", - добавил президент.
Контингент миротворцев может помочь, "если будет воля других стран", подытожил он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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6.04.2024
Нагадаю, шо на початку осені 2023 року, коли Головнокомандувач Залужний вимогав від Верховного Головнокомандувача В.О. Зеленського провести маштабну мобілізацію 500 000 чоловік шо є його, президента, ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно п.20, ст.103 Конституції України і вимоги якій Зеленський не виконував не виконує та не збираєтся виконувати. Нагадаю шо Зеленський на вимогу Залужного мобілізувати 500 000 з метою їх подальший підготовки на протязі 6 місяців з метою СОУ мати підготовлений бойовий резерв відповів - я не бачу розразунків (стендапер самоучка не бачить розрахунків!), не бачу потреби, в ЗСУ достатньо людей. Також нагадаю шо 8 лютого 2024 року Зеленський від заздрісті до популярністі Залужного та небажання генерала маратись у ЗЕлене корупційне гівно, зняв його з посади Головнокомандувач, вслід за ним зняв ВСЮ команду Залужного яка складалась з більш ніж 20 досвідчених, бойових та патриотичний генералів і на протязи 2024 року зняв з посад 89 комбригів яки мали опит ведення бойових дій. На зміну прийшли сраколізи, корупціонери, недосвідченні, тилові кор'єристи комбриги тошо. Заради власного піару Зеленський почав формірувати 14 нових бригад з бусіфікованих та не мотивованих людей. Про це він сам розпотякав. 14 нових бригад замість поповнення діючих бойових та успішних бригад. Я, як і Верховний Головнокомандувач В.О. Зеленський глибоко обурений шо нши партнери , таки як Байден, Макрон, Шольц, Каріс, Матарелла, корорлі Чарлз ІІІ, Філіп І, Фредерік Х, Херальд V тощо просрали мобілізацію до лав ЗСУ в Україні та завантажели український ВПК лише на 30% на відміну від асфальтних заводів. Ну, сотні тисяч бракованих мін до мінометів то взагалі пусте і провина араба О.С. Гарматного. Яки ж вони негідники! За побудову фортифікації я вже мовчу за провину поляків яки будують фортифікацію не6 тільки по кордону з Парашекй но вже і по нашим кордоном замість того шоб бьудувати на харьківщені, під покровськом тощо.
То чій План перемоги просував та піарів В.О. Зеленський?
Про міжнародну коаліцію військ, яка б стримувала кацапів військовим шляхом, взагалі мова не йде.
Але такій зараз рівень IQ у керовників на Банковій, що можна ляпати все, що у голову прийде...