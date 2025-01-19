РУС
Писториус не исключает размещение германских миротворцев в Украине: мы должны взять на себя ответственность

Пісторіус не відкидає ідею розміщення миротворців ФРН в Україні

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус считает, что германские военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Об этом германский министр сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung (SZ), передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил, что вопрос отправки миротворцев в Украину "будет обсуждаться тогда, когда наступит время".

"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о возможном развертывании германских войск в буферной зоне между Украиной и Россией.

По словам главы Минобороны Германии, ключевым является то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который предотвратил бы повторное нападение России через несколько лет.

Также Писториус рассказал, что в ближайшее время поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", - сказал Писториус.

Также германский министр прокомментировал свой недавний визит в Киев. Он отметил, что в Украине "чувствуется нервозность, неопределенность относительно того, что может произойти в Вашингтоне, когда новый президент США Дональд Трамп вступит в должность".

По его словам, Украина сейчас имеет серьезные вызовы, в частности, вопрос мобилизации солдат после трех лет полномасштабной войны.

В то же время Писториуса поразило то, что несмотря на борьбу с российской агрессией Украине удается быть "более современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы". В частности, германский чиновник привел в пример диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных пока на стадии обсуждения.

Автор: 

+8
Розмістимо миротворців у демілітарізованій зоні на Уралі.
показать весь комментарий
19.01.2025 02:56 Ответить
+2
ключові слова - "у разі припинення вогню"
показать весь комментарий
19.01.2025 02:13 Ответить
+1
Та беріть вже цю відповідальність. Розмістимо вас в Криму. Будете тримати оборону в Керчі.
показать весь комментарий
19.01.2025 01:15 Ответить
Та беріть вже цю відповідальність. Розмістимо вас в Криму. Будете тримати оборону в Керчі.
показать весь комментарий
19.01.2025 01:15 Ответить
Сколько бы их не было это не значит что они не побегут, когда 80 мм мина прилетит в километре от их позиций.
показать весь комментарий
19.01.2025 01:41 Ответить
Бегают лапти от мины в панике а не немцы. Деды их трупами своими заваливали в пять слоев и то не бежали
показать весь комментарий
19.01.2025 09:48 Ответить
То были совершенно другие люди.Их, их родителей и дедов не выращивали куколдами.
показать весь комментарий
19.01.2025 09:59 Ответить
Что вермахт что войска сс проявили себя очень профессионально
показать весь комментарий
19.01.2025 10:30 Ответить
Ещё раз: куколдизм стал официальной религией Германии раньше чем где либо, на 20-30 раньше чем в остальной Европе и на 40-50 чем в Америке. Вы ещё римлян с современными итальянцами сравните
показать весь комментарий
20.01.2025 02:35 Ответить
ключові слова - "у разі припинення вогню"
показать весь комментарий
19.01.2025 02:13 Ответить
Розмістимо миротворців у демілітарізованій зоні на Уралі.
показать весь комментарий
19.01.2025 02:56 Ответить
Так. Тільки нам залишилося зняти зі стіни козацьку шаблю, нагострити її, відростити чуприну і пройти якихось 9000 кілометрів
показать весь комментарий
19.01.2025 06:57 Ответить
Росію неможливо перемогти?
показать весь комментарий
19.01.2025 08:26 Ответить
Не знаю. Але до Уралу вже залишилося зовсім небагато
показать весь комментарий
19.01.2025 12:30 Ответить
Тобі насамперед треба памперса нарешті попрати.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:46 Ответить
О, опять. Готові, але лише у разі припинення вогню. І ці провокують щоб припинення вогню не відбулося.
показать весь комментарий
19.01.2025 08:13 Ответить
взять на себя ответсвенность дотырить недотыренные природные рессурсы
показать весь комментарий
19.01.2025 09:41 Ответить
Разместить немцев в Донбассе и Крыму - отличная идея
показать весь комментарий
19.01.2025 09:46 Ответить
Миротворців можна було ще в 22-му розмістити. Але одному зеленому виродку дуже страшно мати на своїй території озброєних представників західного світу, які не будуть підкорятися його дебільним наказам. Йому кацапи не такі страшні. І тому воно разом з своїм любовником єрмаком блокують введення іноземного контингенту.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:07 Ответить
"Очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус ...".

Це поки що цей Пісторіус може казати всяку дурню , бо навесні він скоріш вже буде НІХТО!
Він навіть не спрогмігся стати кандидатом в канцлери від своєї партії на майбутніх виборах, поступившись Шольцу.

Так що це така собі новина ... можна було б її не друкувати на Цензорі - ні про що.
показать весь комментарий
19.01.2025 11:47 Ответить
Не исключает? Потом, когда-нибудь, может быть.👶
показать весь комментарий
19.01.2025 13:22 Ответить
Вже навіть поняття миротворець спаскудили, тепер миротворець вже не створює мир, а лише демонструє прагнення його підтримувати. А якщо ширше усвідомити то картинка з миротворчими місіями геть сумна - миротворці не стільки захищають від агресора, як забезпечують його відпочинок після бійні і обмежують можливості жертви помститися. Такі бридотні заяви демонструють мету умиротворити свідомість суспільства замість покарати агресора, притягнути його до відповідальності за скоєні злочини.
показать весь комментарий
19.01.2025 14:49 Ответить
головне щоб замість миротворців не приїхали мифотворці
показать весь комментарий
19.01.2025 16:49 Ответить
Нахер нам миротворцi? Нам потрiбна дивiзия Мертва Голова!
показать весь комментарий
19.01.2025 18:34 Ответить
 
 