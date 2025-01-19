Писториус не исключает размещение германских миротворцев в Украине: мы должны взять на себя ответственность

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус считает, что германские военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Об этом германский министр сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung (SZ), передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время он отметил, что вопрос отправки миротворцев в Украину "будет обсуждаться тогда, когда наступит время".

"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о возможном развертывании германских войск в буферной зоне между Украиной и Россией.

По словам главы Минобороны Германии, ключевым является то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который предотвратил бы повторное нападение России через несколько лет.

Также Писториус рассказал, что в ближайшее время поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", - сказал Писториус.

Также германский министр прокомментировал свой недавний визит в Киев. Он отметил, что в Украине "чувствуется нервозность, неопределенность относительно того, что может произойти в Вашингтоне, когда новый президент США Дональд Трамп вступит в должность".

По его словам, Украина сейчас имеет серьезные вызовы, в частности, вопрос мобилизации солдат после трех лет полномасштабной войны.

В то же время Писториуса поразило то, что несмотря на борьбу с российской агрессией Украине удается быть "более современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы". В частности, германский чиновник привел в пример диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных пока на стадии обсуждения.

