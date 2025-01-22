Бербок о возможности отправки германских миротворцев в Украину: справедливый мир требует большего, чем мнимые решения
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не отвергает идею отправки германских миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время она отметила, что миротворческая миссия потребует не только европейцев.
Об этом Бербок сказала в интервью FAZ, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что если мирные переговоры по войне РФ против Украины состоятся, "это также означает, что мы в Европе должны взять на себя ответственность за собственную безопасность".
На вопрос, должна ли Германия отправить своих миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня в случае заключения соглашения о прекращении войны РФ против Украины, Бербок ответила:
"Длительный, справедливый мир требует большего, чем мнимые решения. Именно поэтому я работаю с ключевыми европейскими партнерами и Украиной над рассмотрением различных элементов стабильного миротворчества. Миротворческая миссия также может стать одним из элементов этого процесса, который, конечно, потребует не только нас, европейцев, но и других".
Также дипломат выразила убеждение, что "чем больше будет международного участия, тем стабильнее будет миротворческая миссия". В то же время Бербок не уточнила, какие именно страны, по ее мнению, должны присоединиться к такой миссии.
"В данном случае также из стран за пределами Европы, с которыми Путин стремится поддерживать хорошие отношения. В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или в области политики безопасности, также очень важно", - добавила министр.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.
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Коротче це все балачки для затягування війни які більш ніш вигідна тормозам в Европі,які планують тільки к 2030 рокам вийти на показники фінансування нато. Україна воює ми щось їй нереальне обіцяємо,всі це дискутують по черзі в ерозоні, а час то плине і путен старіє-а скільки там залищится тієї України та головне населення то взагалі пофігу. Ні кого це не бібає вот зовсім-всі кінчені глобалісти европейські,воюйте воюйте воюйте і вот вам подкидуємо стволи які ще хз коли будут виготовленні (не гармати) та колісних танків. Але нарешті йде правий поворот в Европі і цю всю цінічну фейкову наволоч відправлять в небуття.