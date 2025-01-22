Бербок о возможности отправки германских миротворцев в Украину: справедливый мир требует большего, чем мнимые решения

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не отвергает идею отправки германских миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время она отметила, что миротворческая миссия потребует не только европейцев.

Об этом Бербок сказала в интервью FAZ, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что если мирные переговоры по войне РФ против Украины состоятся, "это также означает, что мы в Европе должны взять на себя ответственность за собственную безопасность".

На вопрос, должна ли Германия отправить своих миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня в случае заключения соглашения о прекращении войны РФ против Украины, Бербок ответила:

"Длительный, справедливый мир требует большего, чем мнимые решения. Именно поэтому я работаю с ключевыми европейскими партнерами и Украиной над рассмотрением различных элементов стабильного миротворчества. Миротворческая миссия также может стать одним из элементов этого процесса, который, конечно, потребует не только нас, европейцев, но и других".

Читайте также: Украине нужно не менее 200 тысяч миротворцев, - Зеленский

Также дипломат выразила убеждение, что "чем больше будет международного участия, тем стабильнее будет миротворческая миссия". В то же время Бербок не уточнила, какие именно страны, по ее мнению, должны присоединиться к такой миссии.

"В данном случае также из стран за пределами Европы, с которыми Путин стремится поддерживать хорошие отношения. В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или в области политики безопасности, также очень важно", - добавила министр.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Читайте также: Миротворческие силы в Украине должны включать войска США, - Зеленский