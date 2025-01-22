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Бербок о возможности отправки германских миротворцев в Украину: справедливый мир требует большего, чем мнимые решения

Бербок про миротворців ФРН

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не отвергает идею отправки германских миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня. В то же время она отметила, что миротворческая миссия потребует не только европейцев.

Об этом Бербок сказала в интервью FAZ, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что если мирные переговоры по войне РФ против Украины состоятся, "это также означает, что мы в Европе должны взять на себя ответственность за собственную безопасность".

На вопрос, должна ли Германия отправить своих миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня в случае заключения соглашения о прекращении войны РФ против Украины, Бербок ответила:

"Длительный, справедливый мир требует большего, чем мнимые решения. Именно поэтому я работаю с ключевыми европейскими партнерами и Украиной над рассмотрением различных элементов стабильного миротворчества. Миротворческая миссия также может стать одним из элементов этого процесса, который, конечно, потребует не только нас, европейцев, но и других".

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Также дипломат выразила убеждение, что "чем больше будет международного участия, тем стабильнее будет миротворческая миссия". В то же время Бербок не уточнила, какие именно страны, по ее мнению, должны присоединиться к такой миссии.

"В данном случае также из стран за пределами Европы, с которыми Путин стремится поддерживать хорошие отношения. В этом смысле наше собственное участие на других континентах, будь то в области развития или в области политики безопасности, также очень важно", - добавила министр.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

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Автор: 

Германия (7036) миротворцы (1182) Анналена Бербок (348) война в Украине (4489)


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бербок майбутня меркель по впливу але шольц шрьодер та ще купка руснявих прикормишей ставлять палки у колеса….
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22.01.2025 21:08 Ответить
Так - потрібна удавка на шию путлєра!
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22.01.2025 21:08 Ответить
ідея миротворців в Україні,це є куйня західних аферистів ,яка має на меті затягнути війну в Україні і яка реальної безпеки для України і її народу не може принести...
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22.01.2025 21:16 Ответить
Таке життя - половина на Заході сцикуни, друга - як не трамп ,то фіца з орбаном.
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22.01.2025 21:21 Ответить
Тобто коллективно ми так, а як суть да діло то все залежить не тільки від нас и таке інше блаблабла. Ну все тіж відмазки як і з дальнобіем,то місяць не в фазі то програмувачів нема ітд.

Коротче це все балачки для затягування війни які більш ніш вигідна тормозам в Европі,які планують тільки к 2030 рокам вийти на показники фінансування нато. Україна воює ми щось їй нереальне обіцяємо,всі це дискутують по черзі в ерозоні, а час то плине і путен старіє-а скільки там залищится тієї України та головне населення то взагалі пофігу. Ні кого це не бібає вот зовсім-всі кінчені глобалісти европейські,воюйте воюйте воюйте і вот вам подкидуємо стволи які ще хз коли будут виготовленні (не гармати) та колісних танків. Але нарешті йде правий поворот в Европі і цю всю цінічну фейкову наволоч відправлять в небуття.
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23.01.2025 08:21 Ответить
 
 