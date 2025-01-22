Миротворческие силы в Украине должны включать войска США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в состав любых миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине, обязательно должны входить войска США.

Об этом он сказал в интервью главному редактору Bloomberg News Джону Миклтвейту, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала для обеспечения эффективного сдерживания России. Он подчеркнул, что исключение США из этого процесса может привести к расколу в НАТО.

"Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - заявил Зеленский.

Президент также отверг идею, что европейская военная поддержка могла бы быть достаточной для эффективного сдерживания агрессора, подчеркнув важность американского участия.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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