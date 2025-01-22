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Миротворческие силы в Украине должны включать войска США, - Зеленский

Зеленський про вступ до ЄС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в состав любых миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине, обязательно должны входить войска США.

Об этом он сказал в интервью главному редактору Bloomberg News Джону Миклтвейту, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Зеленского, европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала для обеспечения эффективного сдерживания России. Он подчеркнул, что исключение США из этого процесса может привести к расколу в НАТО.

"Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - заявил Зеленский.

Президент также отверг идею, что европейская военная поддержка могла бы быть достаточной для эффективного сдерживания агрессора, подчеркнув важность американского участия.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) миротворцы (1182) США (27043)


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Топ комментарии
+10
"Повинні", "повинні", млядь, все нашей Бубачке "повинні", оно одно не "повинні" копать окопы и заливать бетон в укрепления осенью 2021, когда США предупреждали о будущей войне.
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22.01.2025 17:54
+9
Зеля все якісь умови викладає, щоб поважче виконувались. Присутність військ Кацапії, Білокацапії, КНДР вже узгоджені?
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22.01.2025 17:50
+7
***** ..та закрийте вже цей оманський ублюдочний словесний понос
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22.01.2025 17:58
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миротворчі сили мають виключати наших чиновників та пересидента, щоб у неї був шанс вижити
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22.01.2025 17:49 Ответить
І рижий щоб окопі сидів. Такі ось хотєлки.
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22.01.2025 17:51 Ответить
не обов'язково в окопі - поляки прогинались під трампа і будуть для американців базу "форт Трамп"

маю 6 соток біля Києва - здам на 💯 !років за 1 (один) долар під базу "форт Трамп-Україна"!
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22.01.2025 18:00 Ответить
"Кого ты хотел удивить?"
Вы там кучкуйтесь и объединяйтесь. Вас таких десята два надо. Когда будете готовы, маякните. Будем строить "форт Трамп-Україна"!
Только для поля для гольфа 70 соток нужно.
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22.01.2025 18:35 Ответить
Особливо в курській області
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22.01.2025 17:49 Ответить
Зеля все якісь умови викладає, щоб поважче виконувались. Присутність військ Кацапії, Білокацапії, КНДР вже узгоджені?
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22.01.2025 17:50 Ответить
До умов русні, значить, претензій немає. Всі законниє і справєдлівиє.
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22.01.2025 17:54 Ответить
Бо це ворог.
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22.01.2025 18:07 Ответить
Треба його президентом світу вибрати.Намагається всіма країнами керувати.
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22.01.2025 17:51 Ответить
та бл... ви не миротворчими вилами це маєте називати, а групою військ антипутінської коаліції.
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22.01.2025 17:52 Ответить
"Повинні", "повинні", млядь, все нашей Бубачке "повинні", оно одно не "повинні" копать окопы и заливать бетон в укрепления осенью 2021, когда США предупреждали о будущей войне.
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22.01.2025 17:54 Ответить
Про перемогу воно вже ні гу-гу, очевидно вже погодив все, що кацапи запросили, залишився один нюанс.
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22.01.2025 18:39 Ответить
Стісняюсь спитать:
а у світовій практиці відомі випадки, коли одна із "розведених" сторін вирішила порушити умови "розведення", а "мироточіві сили" ефективно стримали порушника?
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22.01.2025 17:54 Ответить
***** ..та закрийте вже цей оманський ублюдочний словесний понос
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22.01.2025 17:58 Ответить
Потужний гудок,тепер в тренді- миротворці,ніби плешивий на них погодився.
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22.01.2025 18:06 Ответить
Вован досвідчений маніпулятор. Треба напхати побільше своїх нездійсненних фантастичних хотєлок з вимогами до наших стратегічних партнерів, а потім, коли його очікувано пошлють на йух, треба демонстративно образитися та розказати мудрому піплу, як нас не любить та зраджує Захід. Він це робить 24/7 останні 3 роки і завжди це спрацбовувало - ЗЕлідора посилали нах, а мудрий піпл під завивання йєдиного шмарафона волав, що "нас апять всє прєдалі", "нас там нєлюбят"... І тут виходить Вован і каже, от бачте, я ж хатєл как лучше, а оні нє хатят.
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22.01.2025 18:07 Ответить
Браво, браво, Володимире Олександровичу!
Всім треба іти на компроміси!
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22.01.2025 18:08 Ответить
І щоб Маск до військ миротворчих підігнав марсіан.

Все треба підказувати)
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22.01.2025 18:12 Ответить
Зеля, заткни этот бесконечный поток безмозглых речей обкуренного идиота. Опять вырвалось за границу и позорит всю Украину...
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22.01.2025 18:20 Ответить
Там у гарантах безпеки ціла купа плімен з Африки, Океанії.... - вони вже точать стріли, мачети... - викорустовуй - тиж так носився з цими саммітами, як дурень з ступою. Американців йьому подай. То все жарена картопля з лікувальним канабієсом - в Азії канабієс курять.
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22.01.2025 18:23 Ответить
Товче в ступі одне й теж. Усі зобов'язані, усі відповідальні, усі повинні...Тільки я "нікому нічого не повинен".
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22.01.2025 18:53 Ответить
ще повинні дати 300 мільярдів на розмінування і трильйон на відновлення, тільки щоб все робилось з ОП, ніякого контролю
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22.01.2025 19:06 Ответить
Ця мавпа, крім "я повинен залишитись", ще щось повинна?!
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22.01.2025 19:42 Ответить
"до складу будь-яких миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні, обов'язково мають входити війська США"

Я НІКАМУ НІЧЄГО НЄ ДОЛЖЕН!

Це хто сказав?
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22.01.2025 21:09 Ответить
осел знає що 3,14здить,Він добре знає(від фсб),що США не мають ніякої підстави направляти свої війска в Україну.особливо після голосування в 21 році проти звернення ВРЗади до конгресу СШАза надання Україні статусу основного союзника поза НАТО не мають і ніколи вони свої війска в Україну по бажанню "зеленого зрадника" .не будуть направляти..
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22.01.2025 21:11 Ответить
 
 