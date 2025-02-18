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"Транснефть" о дроновой атаке на российскую нефтеперекачивающую станцию: она серьезно повреждена, объем прокачки нефти упадет на 30%

Перекачка нефти

Нефтеперекачивающая станция КТК в результате вчерашней атаки украинского дрона получила серьезные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Транснефть", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Речь идет о НПС "Кропоткинская", которая является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 февраля 2025 года дроны СБУ и ССО поразили два нефтяных предприятия РФ в Краснодарском крае.

Автор: 

НПЗ (244) россия (96420) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+3
Пасувало би добавити!
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18.02.2025 12:23 Ответить
+3
То треба добити. Щоб не мучилася.
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18.02.2025 12:25 Ответить
+2
Нада павтаріть.
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18.02.2025 12:31 Ответить
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Брешуть. Петарди не можуть такого зробити. Тихцем вивели в ремонт, щоб ціни на нафту підняти, а на нас тепер провину спихуюь.
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18.02.2025 12:21 Ответить
- штірліц, як ваші відбитки опинилися на дупі єви браун?
- мюллєр, я то зможу пояснити звідки там мої відбитки, а от як ви поясните те, як ви їх там виявили?!
- тааак, штірліц, шкода, що ви не на мене працюєте...
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18.02.2025 12:27 Ответить
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18.02.2025 12:21 Ответить
Пасувало би добавити!
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18.02.2025 12:23 Ответить
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18.02.2025 12:24 Ответить
То треба добити. Щоб не мучилася.
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18.02.2025 12:25 Ответить
Та які удари? Хіба українські фанерні петарди можуть бодай щось зробити такому потужному і з усіх боків захищеному об'єкту? Звісно, ні. Це зроблено виключно для підняття світових цін на нафту. Ну і щоб українці вчергове побекали про бавовнятко.
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18.02.2025 12:30 Ответить
Нада павтаріть.
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18.02.2025 12:31 Ответить
Треба добивати. Ціна на бензин - больова точка Трампа.
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18.02.2025 12:36 Ответить
Кто возьмет билетов пачку,
Тот получит в перекачку!
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18.02.2025 13:12 Ответить
 
 