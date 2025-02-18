"Транснефть" о дроновой атаке на российскую нефтеперекачивающую станцию: она серьезно повреждена, объем прокачки нефти упадет на 30%

Нефтеперекачивающая станция КТК в результате вчерашней атаки украинского дрона получила серьезные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Транснефть", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Речь идет о НПС "Кропоткинская", которая является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 февраля 2025 года дроны СБУ и ССО поразили два нефтяных предприятия РФ в Краснодарском крае.