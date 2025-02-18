"Транснефть" о дроновой атаке на российскую нефтеперекачивающую станцию: она серьезно повреждена, объем прокачки нефти упадет на 30%
Нефтеперекачивающая станция КТК в результате вчерашней атаки украинского дрона получила серьезные повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Транснефть", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.
Речь идет о НПС "Кропоткинская", которая является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 17 февраля 2025 года дроны СБУ и ССО поразили два нефтяных предприятия РФ в Краснодарском крае.
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показать весь комментарий18.02.2025 12:31 Ответить Ссылка
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- мюллєр, я то зможу пояснити звідки там мої відбитки, а от як ви поясните те, як ви їх там виявили?!
- тааак, штірліц, шкода, що ви не на мене працюєте...
Тот получит в перекачку!