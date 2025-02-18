РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6221 посетитель онлайн
Новости
415 2

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину

Гитанас Науседа планирует посетить Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить Украину накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Проце заявила старший советник Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Планируется визит в Украину. Все-таки, уже третья годовщина войны, и мы хотели бы продемонстрировать поддержку Литвой Украины, которая по-прежнему очень сильна даже спустя три года", - сказала она.

Конкретной даты Скайсгирите не назвала.

Читайте также: Науседа заявил, что верит в единство НАТО, но Альянсу нужно больше финансировать национальную оборону

Автор: 

визит (3120) Литва (2520) Науседа Гитанас (288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дхонсона на Смарагденського нема. Тепер всі кинулись Зелю відмовляти від капітуляційних договорів.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:43 Ответить
А я планую відвідати Литву.
Результат буде аналогічний.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:59 Ответить
 
 