Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить Украину накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Проце заявила старший советник Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Планируется визит в Украину. Все-таки, уже третья годовщина войны, и мы хотели бы продемонстрировать поддержку Литвой Украины, которая по-прежнему очень сильна даже спустя три года", - сказала она.

Конкретной даты Скайсгирите не назвала.

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