Украина хочет получить гарантии безопасности от США, Европы и Турции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за установление мира, основанное на предоставлении Украине гарантий безопасности.

Об этом пишет Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киеве хотят видеть в качестве гарантов США, Евросоюз и Турцию.

"Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, в частности Турции", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Украины.

Зеленский сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться во время его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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