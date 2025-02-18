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Новости Мирные переговоры
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Украина хочет получить гарантии безопасности от США, Европы и Турции, - Зеленский

Зеленский хочет гарантий безопасности от США, ЕС и Турции

Президент Владимир Зеленский выступает за установление мира, основанное на предоставлении Украине гарантий безопасности.

Об этом пишет Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киеве хотят видеть в качестве гарантов США, Евросоюз и Турцию.

"Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, в частности Турции", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Украины.

Зеленский сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться во время его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте: Дипломатия не означает сдачу интересов и суверенитета Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Турция (3508) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+9
А хто кримчав наріду, "что русскиє тоже люді, ані нє нападут"? А хто брехав, що вій1ни хоче Порошенко і т ому її не закінчує, бо на ній збагачується? Боневтік Потужний брехав і лякав нарід виключно для того, щ0об його вибрали.
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18.02.2025 13:47 Ответить
+5
Ге ж, ге ж...
Туречники та особисто кардіган вам нагарантують!
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18.02.2025 13:45 Ответить
+5
Що сталося з попередніми безпековими угодами?...
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18.02.2025 13:54 Ответить
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Ге ж, ге ж...
Туречники та особисто кардіган вам нагарантують!
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18.02.2025 13:45 Ответить
Володя, де ділись гарантії Будапештського меморандуму? Правильно-- в сраці. Там же ж будуть і всі інші гарантії. Ти досі не зрозумів, що ми досі в "цивілізованих" джунглях живемо, де лев пожирає зебру, а буйволи виражають глибоку стурбованість?
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18.02.2025 14:28 Ответить
А хто кримчав наріду, "что русскиє тоже люді, ані нє нападут"? А хто брехав, що вій1ни хоче Порошенко і т ому її не закінчує, бо на ній збагачується? Боневтік Потужний брехав і лякав нарід виключно для того, щ0об його вибрали.
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18.02.2025 13:47 Ответить
Сьогодні воно знов цілий день буде чухню нести...колумбійська гуманітарка вона така..
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18.02.2025 13:47 Ответить
Хотіти не шкідливо.
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18.02.2025 13:47 Ответить
У його випадку виходить що шкідливо... длч всіє України
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18.02.2025 14:04 Ответить
Президент Володимир Зеленський
ВИСТУПАЄ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3536452

виступає і чекає аплодисментів...
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18.02.2025 13:49 Ответить
"I need your clothes, your boots and your motorcycle."
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18.02.2025 13:51 Ответить
Гарантії для самого себе важливіші
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18.02.2025 13:51 Ответить
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18.02.2025 13:51 Ответить
https://telegra.ph/file/9290213376422971489bf.jpg ​Третя річниця легендарної фрази:
Фрази, яка описує реальні пріоритети Зеленського - дороги понад військо. Крадівництво понад життя і безпеку українців. Набивання власних кишень баблом понад збереження України.
Власне, досі відхаркуємо ці пріоритети.

https://telegra.ph/file/9290213376422971489bf.jpg


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18.02.2025 13:53 Ответить
Що сталося з попередніми безпековими угодами?...
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18.02.2025 13:54 Ответить
Щоб це пам'ятати, треба стек глибиною хоча б у вісім слів, а це не Зєлі варіянт.
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18.02.2025 13:59 Ответить
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18.02.2025 13:57 Ответить
А чого плем'я мумбо-юмбо забув?...
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18.02.2025 13:58 Ответить
В 21 році у вересні .зрадники України у ВЗраді,хотіли грошей куйла, щоб проголосувати проти отимання Україною статусу основного союзника поза НАТО і дати дозвіл рашисту .тим самим на повномасштабну війну.котра б ніколи не розпочалася.якби конгрес США надав Україні статус основного союзника поза НАТО
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18.02.2025 14:08 Ответить
В чому полягатимуть ці гарантії? "*** буду, зуб даю, що куйло більше не нападе"? А якщо нападе? Тоді що?
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18.02.2025 14:08 Ответить
Ось у тому й проблема, що ні в чому.
Будапештський меморандум теж був із гарантіями - але жодної конкретики. Все-одно що купуєш телевізор, а замість гарантії тобі продавець - «зуб даю, що не зламається. А якщо щось трапиться, то напиши на це мило і якось розрулимо»

Реальні гарантії безпеки - це в натовського блоку, там прямим текстом усе розписано, прямим текстом, що автоматом усі країни блоку вступають у війну і так далі.

Але для цього потрібно було 30 років тому, як Прибалтика, чітко свій курс позначити, а не махати труселями «НАТУ- геть».

А зараз що виходить, коли почалася війна, то хочемо щоб ті заступилися за нас? Це все-одно, що тридцять років не платив і не брав страховку, а як пожежа трапилася, то прибіг - застрахуйте мене швидко на мільйон поки все не згоріло нахер
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18.02.2025 14:30 Ответить
Нема в НАТО такого, що всі країни вступають у війну. Уважно перечитай 5 статтю. Тому так Європа і забігала, бо зовсім не факт, що, коли пуйло після перемир"я вирішить напасти на якусь країну НАТО, інші за неї впишуться.
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18.02.2025 14:36 Ответить
Європа насамперед забігала, бо побачила, що війна - це не щось ефемерне і пов'язане з відправленням батальйону миротворців до якогось Свазіленду, а ось, просто поруч...

І на прикладі України чітко прорахувала, скільки ця війна коштує, десь була нещодавно статистика, що кацапляндія за місяць випускає снарядів, як уся Німеччина за рік (не пам'ятаю точні цифри, але розкид вражає).

І Європа просто не готова до цього, НАТО вже давно перетворилося на бюрократичну машину, пріоритети змінилися на підтримку і прийом чурок, зелені безглузді проєкти та інше.

А ту бах і прийшла реальність. Це як криза середнього віку - в голові ще витає, що ти завтра-післязавтра неодмінно станеш спортсменом, мільйонером тощо, а тут тебе раптово вітають із 45-річчям і ти розумієш сувору правду життя...
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18.02.2025 14:44 Ответить
Крим для України - баласт і небезпека. А в Туреччині живе мільонна кримсько татарська діаспора, яка мріє ще за життя повернутись на свою кохану Батьківщину - Кирим. То чи ми не дурні, якщо досі Крим не перетворивсь з ворожого Криму на дружній українцям Кирим? Хто колись їздив до "українського", дотаційного Криму без грошей? Не зіштовхувавсь з цапським хамством, місцевими бухарями, алчними тітками, що здають житло, з місцевми крадунами і навіть кримською мафією? Невже мусульмани залишать цю цапську наволоч в Криму, якщо Турція буде залучена до його звільнення від цапні, які після цього будуть тікати в паРашу по Керченському мосту, що аж гай шумить? Українці не зможуть виселяти кримську цапню так, як цапня це робила з кримчаками. І за звільнення Криму від військ РФ Україна має заплатити цвітом свого війська? А що робити з нащадками тих, кого завезли з Лаптестану у 1944му в порожні будинки виселених кримчаків?

Кирим ватан!(Крим - Батьківщина татарською)
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18.02.2025 14:22 Ответить
Так ти ж уже понапідписував гарантій х@йову гору..... І де вони? 🤡
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18.02.2025 14:22 Ответить
А від Зімбабве гарантії, а Камерун забули.
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18.02.2025 14:33 Ответить
 
 