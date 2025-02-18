Украина хочет получить гарантии безопасности от США, Европы и Турции, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский выступает за установление мира, основанное на предоставлении Украине гарантий безопасности.
Об этом пишет Anadolu, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Киеве хотят видеть в качестве гарантов США, Евросоюз и Турцию.
"Как страна, мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза и всей Европы, в частности Турции", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Украины.
Зеленский сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться во время его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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ВИСТУПАЄ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3536452
виступає і чекає аплодисментів...
Фрази, яка описує реальні пріоритети Зеленського - дороги понад військо. Крадівництво понад життя і безпеку українців. Набивання власних кишень баблом понад збереження України.
Власне, досі відхаркуємо ці пріоритети.
https://telegra.ph/file/9290213376422971489bf.jpg
Будапештський меморандум теж був із гарантіями - але жодної конкретики. Все-одно що купуєш телевізор, а замість гарантії тобі продавець - «зуб даю, що не зламається. А якщо щось трапиться, то напиши на це мило і якось розрулимо»
Реальні гарантії безпеки - це в натовського блоку, там прямим текстом усе розписано, прямим текстом, що автоматом усі країни блоку вступають у війну і так далі.
Але для цього потрібно було 30 років тому, як Прибалтика, чітко свій курс позначити, а не махати труселями «НАТУ- геть».
А зараз що виходить, коли почалася війна, то хочемо щоб ті заступилися за нас? Це все-одно, що тридцять років не платив і не брав страховку, а як пожежа трапилася, то прибіг - застрахуйте мене швидко на мільйон поки все не згоріло нахер
І на прикладі України чітко прорахувала, скільки ця війна коштує, десь була нещодавно статистика, що кацапляндія за місяць випускає снарядів, як уся Німеччина за рік (не пам'ятаю точні цифри, але розкид вражає).
І Європа просто не готова до цього, НАТО вже давно перетворилося на бюрократичну машину, пріоритети змінилися на підтримку і прийом чурок, зелені безглузді проєкти та інше.
А ту бах і прийшла реальність. Це як криза середнього віку - в голові ще витає, що ти завтра-післязавтра неодмінно станеш спортсменом, мільйонером тощо, а тут тебе раптово вітають із 45-річчям і ти розумієш сувору правду життя...
Кирим ватан!(Крим - Батьківщина татарською)