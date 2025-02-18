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Новости Мирные переговоры
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Дипломатия не означает сдачу интересов и суверенитета Украины, - Зеленский

зеленый о возвращении территорий

Все стороны, заинтересованные в завершении войны, должны понимать, что когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине, и дипломатия не является сдачей интересов и суверенитета нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.

"Как президент, я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую, ни одну из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

Также смотрите: Путин готов к переговорам с Зеленским, - Песков. АУДИО

"Дипломатия - это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что Россия напала на Украину, и украинцы не имели другого выхода как взять оружие и защищать свою землю.

"Там не было никакой дипломатии. Россия напала, и украинцы взяли оружие и начали защищать свое государство без помощи ни одной из стран мира. Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, никуда не побежал Президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. Только тогда началась помощь - в разных объемах, из разных стран", - добавил Зеленский.

Также читайте: США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину. В этом и заключается проблема, - Зеленский

Автор: 

дипломатия (1466) Зеленский Владимир (21064) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+8
Коли їси потужну локшину, запивай "кавою в Ялті"...
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18.02.2025 14:02 Ответить
+7
Он шо, на додачу до липового юриста, піськограя (членограя), незламно потужного сталевояйцевого і сонцесяйного ще і дипломат?
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18.02.2025 13:58 Ответить
+6
Не треба мене блокувати ! Я люблю зєлєнскаво. Найвеличнішого лідора в світі та всій нашій галактиці. І я бажаю йому добра яке він зробив для українців. І шашликів у травні на червоній доріжці Голлівуду. Готов йому допомагати забивати цвяхи .. у всі борди по Україні. Але не блокуйте. Та не нього, а мене !
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18.02.2025 13:31 Ответить
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Не треба мене блокувати ! Я люблю зєлєнскаво. Найвеличнішого лідора в світі та всій нашій галактиці. І я бажаю йому добра яке він зробив для українців. І шашликів у травні на червоній доріжці Голлівуду. Готов йому допомагати забивати цвяхи .. у всі борди по Україні. Але не блокуйте. Та не нього, а мене !
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18.02.2025 13:31 Ответить
нік-нейм знайомий, але чомусь із сьогоднішньою реєстрацією? Реінкарнація після просвітлення?
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18.02.2025 14:16 Ответить
Та ні, після дій адміна з іншим ніком. Тому ВОСПИЛАЛ любовью к лідору всіх Галактик.
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18.02.2025 21:43 Ответить
Дипломатія ні,а от керуваня зє ставкою,по узгодженій з кремлем програмі "хаос" - означає "здачу інтересів і суверенітету України".
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18.02.2025 13:31 Ответить
Вселяет надежду что ***** не подпишет
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18.02.2025 13:32 Ответить
Нічєво нє всєляєт... За што би Вовачка нє бралися, фсьо прєвращаєтся в говно...

Ці пафосні спічі нічого не означають. Його безпека для нього зараз на першому місці...
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18.02.2025 14:11 Ответить
Как бы там нибыло он главнокомандующий и Украина зберегла целосность при его каденции. Представь сколько русни в парламенте кансервы и всякая падаль каторая жаждит уничтожении Украины. борьба идет везде. как по мне то он еще неплохо справляется.
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18.02.2025 14:25 Ответить
Справляється Армія з волонтерами та союзники наперекір тому шаленому опору, який організовує зекодла кремлівських кротів. Чи може браковані міни ті вкрадені сотні мільярдів то дитячі забавки? То умисні диверсії. Так що вали свідси зесраколиз.
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18.02.2025 14:35 Ответить
Армия это инструмент политики. Главнокомандующий это тот кто использует этот инструмент для сохранения суверинитета Украины. Мне Зеленский тоже не нравится но другова у нас нету.
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18.02.2025 15:00 Ответить
Кремль по факту: нє трогайтє зєлєнскава, другова у нас нєту, вібарі нє праводятся ва время вайни, нєначасі і тп… Після війни: білорашка-2, аааааааа!!!! Треба було виходити на Мвйдан! Пізно всрались! Занавєс!
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18.02.2025 15:53 Ответить
Почему сразу бульбарашка после войны будут выборы и проголосуете за идею каторую потдерживаете.
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18.02.2025 16:01 Ответить
Не прикидайтесь дурником, наче ви не знаєте які там "вибори"
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18.02.2025 16:15 Ответить
Даже незнаю... я в тупике тогда невыбирайте за вас выбирут.
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18.02.2025 16:22 Ответить
Не подписывай ничего, пока не выйдет из крыма последний российский солдат
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18.02.2025 13:34 Ответить
Стеіанішина його уже сказала що підпишуть ,
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18.02.2025 13:43 Ответить
Коли їси потужну локшину, запивай "кавою в Ялті"...
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18.02.2025 14:02 Ответить
Давно пора! Не понимаю, почему в этих переговорах Крым стоит не на первом месте!
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18.02.2025 14:04 Ответить
гандон неконституційний.
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18.02.2025 13:40 Ответить
зелена дипломатия тільки це і передбачає
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18.02.2025 13:41 Ответить
Дипломат херов...
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18.02.2025 13:43 Ответить
Зелі це сказали, і він сам в шоці. Думав, що все що він робить, якраз дипломатією і називається.
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18.02.2025 13:46 Ответить
Дипломатія не означає здачу інтересів та суверенітету України, - Зеленський

Мо й не означає, але точно має на думці!
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18.02.2025 13:55 Ответить
Тобто здача в результаті бойових дій - то таки здача, а от здача через договорняки - то дипломатія?
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18.02.2025 13:56 Ответить
А у нього не дипломатія а торг - скільки додаст Москва до оманського траншу шоб він здав країну касабам.
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18.02.2025 14:00 Ответить
Та ми вже чули, що "зрадливих мінських" не буде, дипломат ти наш криворізький...
Буде просто найпотужніший пи#дець...
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18.02.2025 13:58 Ответить
Он шо, на додачу до липового юриста, піськограя (членограя), незламно потужного сталевояйцевого і сонцесяйного ще і дипломат?
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18.02.2025 13:58 Ответить
Ну, якщо при ЗЄ ***** Єрмака можуть бути дипломатами, то чому блазню Януковича не можна?
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18.02.2025 14:38 Ответить
Гарант на паузі?
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18.02.2025 14:01 Ответить
Все правильно.
Головне потурбуватись про безпечне майбутнє сім'ї Зеленських і награбованих капіталів.
А Україна і Українці?
А то другорядне - воно не важливе.
''найвеличніший лідер **********'' Зеленський.
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18.02.2025 14:06 Ответить
Должно быть следующее содержание: "Внимание, россияне, через 24 часа покинуть все захваченные территории". Естественно догонять их и расстреливать по-дороге. Тут другого не дано. А зелю притормозить - никакие соглашения не подписывать, иначе можно попасть в рабство другой г.вно-империи
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18.02.2025 14:10 Ответить
Ти диви який патріот, а про що домовлявся в Омані та Стамбулі?
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18.02.2025 14:27 Ответить
Ооо!!!

То цей талановитий хлопчик на корпоративах у Коломоя та ***** і дипломатії навчався.
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18.02.2025 14:37 Ответить
Це риторика. Якщо не вдалось це зробити військовим шляхом, то дипломатія розтягнеться на десятки років і невідомо який буде результат,тим більше, дивлячись на нашу "квартальну" дипломатію
Повірити в те, що з росії можна повернути свою територію дипломатичним шляхом,можуть лише пацієнти психоневрологічних клінік.
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18.02.2025 15:17 Ответить
По-перше: як президент саме Ти і не є гарантом конституції, а лише її паплюження.

По-друге: Мінські домовленності - ото була справжня дипломатія, а не твоя, з твоєю гоп-компанією бомжів з мордами вбивць.
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18.02.2025 15:58 Ответить
 
 