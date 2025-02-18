Дипломатия не означает сдачу интересов и суверенитета Украины, - Зеленский
Все стороны, заинтересованные в завершении войны, должны понимать, что когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине, и дипломатия не является сдачей интересов и суверенитета нашего государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.
"Как президент, я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую, ни одну из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине", - отметил Зеленский.
Он отметил, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".
"Дипломатия - это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что Россия напала на Украину, и украинцы не имели другого выхода как взять оружие и защищать свою землю.
"Там не было никакой дипломатии. Россия напала, и украинцы взяли оружие и начали защищать свое государство без помощи ни одной из стран мира. Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, никуда не побежал Президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. Только тогда началась помощь - в разных объемах, из разных стран", - добавил Зеленский.
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Ці пафосні спічі нічого не означають. Його безпека для нього зараз на першому місці...
Мо й не означає, але точно має на думці!
Буде просто найпотужніший пи#дець...
Головне потурбуватись про безпечне майбутнє сім'ї Зеленських і награбованих капіталів.
А Україна і Українці?
А то другорядне - воно не важливе.
''найвеличніший лідер **********'' Зеленський.
То цей талановитий хлопчик на корпоративах у Коломоя та ***** і дипломатії навчався.
Повірити в те, що з росії можна повернути свою територію дипломатичним шляхом,можуть лише пацієнти психоневрологічних клінік.
По-друге: Мінські домовленності - ото була справжня дипломатія, а не твоя, з твоєю гоп-компанією бомжів з мордами вбивць.