Дипломатия не означает сдачу интересов и суверенитета Украины, - Зеленский

Все стороны, заинтересованные в завершении войны, должны понимать, что когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине, и дипломатия не является сдачей интересов и суверенитета нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.

"Как президент, я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую, ни одну из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

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"Дипломатия - это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что Россия напала на Украину, и украинцы не имели другого выхода как взять оружие и защищать свою землю.

"Там не было никакой дипломатии. Россия напала, и украинцы взяли оружие и начали защищать свое государство без помощи ни одной из стран мира. Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, никуда не побежал Президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. Только тогда началась помощь - в разных объемах, из разных стран", - добавил Зеленский.

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