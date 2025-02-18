Диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости будет готов вести переговоры с Зеленским", - сказал он.

По его словам, юридическая фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности Зеленского.

"Что касается архитектуры безопасности в Европе, то конечно комплексное урегулирование, долгосрочное, невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - добавил Песков.

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