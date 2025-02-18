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Путин готов к переговорам с Зеленским, - Песков. АУДИО

Диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости будет готов вести переговоры с Зеленским", - сказал он.

По его словам, юридическая фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности Зеленского.

"Что касается архитектуры безопасности в Европе, то конечно комплексное урегулирование, долгосрочное, невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - добавил Песков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры (5090) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+21
з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського
Тобто з офіційною можливістю будь-якої миті скасувати всі домовленості, посилаючись на "нєлєгітімность" зєлі.
Ну і нах нам такі "домовленості"?
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18.02.2025 11:27 Ответить
+20
Немає сенсу у цьому. Зверніть увагу, що лідер росіян вишукує можливість для себе нападати на Україну і далі.

Не потрібні ніякі перемовини. Все що потрібно це росіянам піти геть, якщо вони дійсно хочуть миру. І для цього перемовини не потрібні. Всі інші ігри у перемовини це тільки ігри на користь росіян.
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18.02.2025 11:27 Ответить
+9
Якщо дихає - не готовий. Все інше - пох.
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18.02.2025 11:27 Ответить
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Ніяких переговорів з пуйлом без свідків з третьої сторони - ЄС і США! І то нема гарантії, що не на...бут!
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18.02.2025 13:06 Ответить
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