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Путин готов к переговорам с Зеленским, - Песков. АУДИО
Диктатор Путин готов к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости будет готов вести переговоры с Зеленским", - сказал он.
По его словам, юридическая фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности Зеленского.
"Что касается архитектуры безопасности в Европе, то конечно комплексное урегулирование, долгосрочное, невозможно без комплексного рассмотрения вопросов безопасности на континенте", - добавил Песков.
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Gregory Mihelson
показать весь комментарий18.02.2025 13:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Тобто з офіційною можливістю будь-якої миті скасувати всі домовленості, посилаючись на "нєлєгітімность" зєлі.
Ну і нах нам такі "домовленості"?
Не потрібні ніякі перемовини. Все що потрібно це росіянам піти геть, якщо вони дійсно хочуть миру. І для цього перемовини не потрібні. Всі інші ігри у перемовини це тільки ігри на користь росіян.