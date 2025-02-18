США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину. В этом и заключается проблема, - Зеленский
Соединенные Штаты хотят угодить российскому диктатору Владимиру Путину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Украины Зеленский сказал в популярном ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.
"Примирительные заявления Дональда Трампа в отношении Кремля направлены на "быстрый успех". Но то, чего они хотят - "простое прекращение огня" - это не успех. Мы не подпишем что-либо, только чтобы нам аплодировали", - подчеркнул Зеленский.
В то же время президент Украины назвал "очень общими" высказывания министра обороны США Пита Хегсета о невозможности для Украины добиться выхода на международно признанные границы страны военным путем.
"Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого", - заявил украинский лидер.
Он также отметил: "Победы Украины без поддержки США точно не будет".
Напомним, министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.
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Історія декого нічому не вчить! Не буває простих і швидких рішень. Особливо якщо ще й заробити хочеться декому на чужій біді...
Хоча й Україна 2024 - не Чехословаччина 1938...
Не в розкрадений державі?
А в вільному виборі думок лідерів цивілізованих країн?
Оце його поплавило, влада затьмарила залишки розуму.
Зеленський не хоче згадать, що він з Квітня 2019-го, і до 24 лютого 2022 року говорив для кацапні набагато приємніші речі... Він ПРО ЦЕ не хоче поговорить?
18.02.2025 07:26
"Міністр оборони має глибше вникнути в деталі. Я думаю, йому потрібен час для цього", - заявив український лідер.
Зате у нас міністри оборони дуже "глибоко вникають"... В ціни на яйця і інше.
Він ось ще згодом вас повикидає зі штатів , як непотріб . І правильно зробить .
За неповний місяць свого президентства іржаве ***** - ваш обранець , вже встиг відполірувати язиком сраку ***** до дзеркального блиску !!
І на жаль - це тільки початок . Слідуючі 4 роки очело ***** блищатиме яскравіше сонця .
Ну і я тобі твій іржавий підєр , ти задоволений ?
переговори Росії і США
- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?
- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…
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Причиною нестримної ненависті Зеленського до Порошенка має класову природу - це ненависть «Шарікова» до професора Преображенського…
Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.
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ЗЕ-бидло, на свою голову вибираючи ЗЕ-лайно, отримало «пригоди на свою задницю…».
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https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский:
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…. Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
Субъектность утеряна. Тобой лично и утеряна. О чем тебя предупреждали еще пять лет назад. Быдло-дипломатия - все, закончилась. Голобородько - закончился. Золотое время сериала - прошло.
Можешь становиться в позу сколько угодно - с рыжей халвой это не работает. Ему просто насрать.
Доброе утро, брат.
Знакомься - это стена.
Приехали, конечная.
Время оплатить поездку.
І зараз він говорить "неприємні речі" до Порошенка,Кличка,військових та патріотів.
На расєю і пукіна - жодного негативу! Трохи образився на рашистів,що він для них теж брехло - не виконав всі обіцянки по здачі України.
Бо в обох Вов-недомірків(ху+зє) не вкладалося в голові як може народ воювати без наказу сцаря?!!!