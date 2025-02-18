США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину. В этом и заключается проблема, - Зеленский

Соединенные Штаты хотят угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Украины Зеленский сказал в популярном ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.

"Примирительные заявления Дональда Трампа в отношении Кремля направлены на "быстрый успех". Но то, чего они хотят - "простое прекращение огня" - это не успех. Мы не подпишем что-либо, только чтобы нам аплодировали", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Украины назвал "очень общими" высказывания министра обороны США Пита Хегсета о невозможности для Украины добиться выхода на международно признанные границы страны военным путем.

"Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого", - заявил украинский лидер.

Он также отметил: "Победы Украины без поддержки США точно не будет".

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.

Также читайте: Ради мира в Украине я готов на все, просто на все, - Зеленский