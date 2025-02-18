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США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину. В этом и заключается проблема, - Зеленский

зеленський

Соединенные Штаты хотят угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Украины Зеленский сказал в популярном ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.

"Примирительные заявления Дональда Трампа в отношении Кремля направлены на "быстрый успех". Но то, чего они хотят - "простое прекращение огня" - это не успех. Мы не подпишем что-либо, только чтобы нам аплодировали", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Украины назвал "очень общими" высказывания министра обороны США Пита Хегсета о невозможности для Украины добиться выхода на международно признанные границы страны военным путем.

"Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого", - заявил украинский лидер.

Он также отметил: "Победы Украины без поддержки США точно не будет".

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.

Также читайте: Ради мира в Украине я готов на все, просто на все, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) россия (96420) США (27325) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+45
Зеленський не хоче згадать, що він з Квітня 2019-го, і до 24 лютого 2022 року говорив для кацапні набагато приємніші речі... Він ПРО ЦЕ не хоче поговорить?
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18.02.2025 07:26 Ответить
+19
Він від пуйла відрізняється лише відсутністю загарбницьких намірів та нафтодоларів, а так воно таке ж саме закомплексоване, зле, мстиве та дрібне створіння.
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18.02.2025 07:45 Ответить
+18
Уж як ти хотів догодити куйлу ...краще б мовчав би ...
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18.02.2025 07:29 Ответить
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Зеленський не хоче згадать, що він з Квітня 2019-го, і до 24 лютого 2022 року говорив для кацапні набагато приємніші речі... Він ПРО ЦЕ не хоче поговорить?
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18.02.2025 07:26 Ответить
100500%.
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18.02.2025 07:32 Ответить
Україна має стримувати Трампа від соїтія з путіним. Те що Україна відмовиться від мирних планів Трампа, має стати для Трампа холодним душем. А далі американський конгрес та суд поверне Трампа в реальність.
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18.02.2025 09:40 Ответить
ще ніхто не знає тих мирних планів Трампа, навіть сам Трамп ще цього не зає.. тож не варто нагнітати і тим більше панікувати.
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18.02.2025 09:51 Ответить
Іговко, ти той L, що не міг стримувати потяг до написання? Хоча, воно було Ляшеник, але це не 100%.
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18.02.2025 10:39 Ответить
Він від пуйла відрізняється лише відсутністю загарбницьких намірів та нафтодоларів, а так воно таке ж саме закомплексоване, зле, мстиве та дрібне створіння.
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18.02.2025 07:45 Ответить
Це точно...
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18.02.2025 07:48 Ответить
Особливо приємні речі зеленський робив, а не говорив. Відвів війська, розмінував стратегічні напрямки і збудував дороги для кацапів. В будь якій нормальній країні після такого наступає фізична ліквідація зрадника.
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18.02.2025 07:51 Ответить
Залужний - не атаман Гуляй-поля, а підлеглий міністра оборони і президента.. ти мабуть школяр, або твій розвиток зупинився на рівні підліткового віку...
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18.02.2025 09:03 Ответить
Інтервю наєва переглянь. Без воєнного стану любий фермер вижене любий підрозділ ЗСУ з свого поля
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18.02.2025 09:29 Ответить
Навчалась підготовка до виборів, пора напаскудити усім гідним людям. Скрізь показати свою тупість, навіть якщо це не по темі статті
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18.02.2025 09:14 Ответить
Залужний порушивши наказ зе гімнокомандувача вивів деякі частини на позиції, врятувавши таким чином Київ. Генерал Кривонос, в порушення наказу не дозволив висадку рашистського десанту в Гостомелі. За це його досі судять. Тетяна Чорновіл в порушення наказу зе гімна самовільно зірвала замок на складі зі стугнами, зупинивши потім наступ на Київ танкової колони. Нагадую тим у кого флешка восьмибітна. Рибки гуппі довбані. Треба вам плодитись заборонити.
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18.02.2025 08:46 Ответить
Так. І якби ***** переніс вторгнення на 1-2 доби то залужного би посадили за перевищення повноважень
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18.02.2025 09:30 Ответить
Зустрінете такого, як понад усе, десь на вулиці, не треба йому нічого пояснювати. Просто подивіться навкруги, знайдіть важкий тупий предмет, візьміть його в руки і наїбніть це опудало прямо між роги.
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18.02.2025 09:34 Ответить
Він Ашібався, але прозрів
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18.02.2025 08:44 Ответить
Так він не тільки казав приємні речі для кремля але і робив!
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18.02.2025 09:05 Ответить
Так кажете ніби 24.02.2022 не зєля сидів обдристаний від страху хто зна де і не дзвонив путіну запрошуючи переговори?
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18.02.2025 09:13 Ответить
Не треба свої "придумки" приписувать людям, що цього не говорили... Ти особисто бачив його "обдристаним"? У мого знайомого, експерта-криміналіста, прислів"я було: "Правда не те, що ми думаємо... Правда те, що ми змогли довести...". Що там творилося, на Банковій, після 24.02. 20220-го - ми не бачили... Ходять чутки, що "Блазень" пробував утекти через Жуляни - але злітна смуга була непридатна до польотів (Кривонос постарався). Потім, нібито, пробував рвонуть на машинах, в бік Польщі - але його перехопили і повернули в Київ та "прибили яйця до крісла" - щоб не втік... Але це ЧУТКИ... Колись, може, знатимемо...
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18.02.2025 09:35 Ответить
Ще більша таємниця де був Єрмака тоді. Ось він таки зник з інформаційного поля і доволі довго не з'являвся
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18.02.2025 10:33 Ответить
***** розведе рудого бовдура, як малюка. Набреше йому із три короба - і про припинення вогню, і про боротьбу із Китаєм, і про спільну боротьбу із територизмом. А у підсумку, Трамбон буде чухати потилицу і казати "нас надули"
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18.02.2025 07:27 Ответить
умиротворення агресора ніколи не приводило до добра !!! і Мюнхен 1938 року тому підтвердження !!!
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18.02.2025 08:16 Ответить
Ага, Чемберлен та Деладьє поговорили тоді про Чехословаччину без Чехословаччини і типу "принесли мир цілому поколінню"! Через пару років нмці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія декого нічому не вчить! Не буває простих і швидких рішень. Особливо якщо ще й заробити хочеться декому на чужій біді...

Хоча й Україна 2024 - не Чехословаччина 1938...
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18.02.2025 09:12 Ответить
саме це я мав на увазі !!! дякую ...
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18.02.2025 09:14 Ответить
Так, рудого розведе, а за навчання рудого українці заплатять кровю. Як ми тепер платимо за навчання лідора
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18.02.2025 09:31 Ответить
Уж як ти хотів догодити куйлу ...краще б мовчав би ...
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18.02.2025 07:29 Ответить
Моніка Зєлінскі на посту Президента України - джекпот для *****. Ще й ТрампНаш підтянувся...
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18.02.2025 07:34 Ответить
Трамп казав шо путлєр иого друг - забув?
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18.02.2025 07:39 Ответить
Проблема не в шашликах?
Не в розкрадений державі?
А в вільному виборі думок лідерів цивілізованих країн?
Оце його поплавило, влада затьмарила залишки розуму.
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18.02.2025 07:40 Ответить
генітальний оратор!
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18.02.2025 07:41 Ответить
Бідон три роки казав речі, дуже приємні Україні, але підкріплював це крапельними нерегулярними поставками зброї. І який з того толк? Доживем-побачим, у що виллються Трампівські слова.
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18.02.2025 07:44 Ответить
"рускіє тожє люді,оні нє нападут на Украіну" v.o.zeлєнскій!
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18.02.2025 07:45 Ответить
Наш Президент Украину не сдаст! Будет воевать пока не убьем каждого оставшегося на территории Украины кацапа и не выйдем на границы 1991 года!
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18.02.2025 07:48 Ответить
А "на коліна стать" не хоче? і "сайтись пасередине"? Воює не "Блазень"... Воює УКРАЇНА... І саме ВСУПЕРЕЧ "хотєлкам" "Блазня"... Нагадать про "травневі шашлики"?
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18.02.2025 07:51 Ответить
Читать умієш? Яр Холодний

Зеленський не хоче згадать, що він з Квітня 2019-го, і до 24 лютого 2022 року говорив для кацапні набагато приємніші речі... Він ПРО ЦЕ не хоче поговорить?

18.02.2025 07:26
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18.02.2025 09:09 Ответить
Водночас президент України назвав "дуже загальними" висловлювання міністра оборони США Піта Гегсета про неможливість для України домогтися виходу на міжнародно визнані кордони країни військовим шляхом.

"Міністр оборони має глибше вникнути в деталі. Я думаю, йому потрібен час для цього", - заявив український лідер.

Зате у нас міністри оборони дуже "глибоко вникають"... В ціни на яйця і інше.
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18.02.2025 07:49 Ответить
Та цей недомеров не тільки не вникає, а ще й заважає створенню корпусів ...тут тільки приклад сраліна напрошується ...
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18.02.2025 09:00 Ответить
у путина компромат на рудого
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18.02.2025 07:49 Ответить
Дивно , куди з Цензора зник скот , який тут агітував за трампа ? Де срана українська діаспора , яка тут цілодобова закликала підтримувати трампидла , він мовляв прийде - порядок наведе ,, ну шо навів !?? Наголосували пляді ?? Ще вони щось там звізділи і докоряли нам про те що ми не вміємо обирати .!! А самі ви - що натворили ??
Він ось ще згодом вас повикидає зі штатів , як непотріб . І правильно зробить .
За неповний місяць свого президентства іржаве ***** - ваш обранець , вже встиг відполірувати язиком сраку ***** до дзеркального блиску !!
І на жаль - це тільки початок . Слідуючі 4 роки очело ***** блищатиме яскравіше сонця .
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18.02.2025 07:51 Ответить
рудий бережи вуха 👂 🔫
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18.02.2025 07:54 Ответить
Трамп хоче не тільки зупинити путіна, а відмити Україну від зеленої плісняви. Так би мовити комплексний підхід до справи.
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18.02.2025 08:03 Ответить
Я гадаю що чхати трампу на зелену і будь яку іншу плісняву в Україні . Він підтримає будь кого хто підпише з ним ще один будапештський меморандум ,, тобто віддасть йому контроль над українськими надрами - за просто так .
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18.02.2025 08:20 Ответить
Ось і перший трампосос виліз .!
Ну і я тобі твій іржавий підєр , ти задоволений ?
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18.02.2025 08:59 Ответить


переговори Росії і США
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18.02.2025 08:02 Ответить
Інтерв»ю з Блазнем»:

- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?

- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…

*

Причиною нестримної ненависті Зеленського до Порошенка має класову природу - це ненависть «Шарікова» до професора Преображенського…



Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.

*

ЗЕ-бидло, на свою голову вибираючи ЗЕ-лайно, отримало «пригоди на свою задницю…».

*

https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский:

https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины…. Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.

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18.02.2025 08:17 Ответить
чубчик, мабудь, до кінця своєї каденції не дотягне..., чомусь так вважається.
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18.02.2025 08:19 Ответить
Зеленський в 2019 році брехав наріду 73% про залену країну мрій, вони повірили і його вибрали, не розуміли, що то не їх країхна мрій, а його і були не готові до війни. Як показала історія асфальт - не є зброя, асфальт це закопування бюджетних грошей, щоб не вистачило на зброю. Дивлячись, як Воно виляє хвостом, як воно шукає схеми, щоб заткнути всіх роти, хто щось розуміє, то виходить, що він не дурень, він замаскований ворог.
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18.02.2025 08:20 Ответить
Турбопотужна промова!
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18.02.2025 08:21 Ответить
Це все результат твоєї роботи, Володька.
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18.02.2025 08:37 Ответить
Бабченко-А что ты не будешь признавать, дружище? Что Трамп, как и обещал, в случае твоего непризнания прекратит всю помощь Украине? Ну, так не признавай, чо. Запиши еще сто пятьдесят видосиков по этому поводу.
Субъектность утеряна. Тобой лично и утеряна. О чем тебя предупреждали еще пять лет назад. Быдло-дипломатия - все, закончилась. Голобородько - закончился. Золотое время сериала - прошло.
Можешь становиться в позу сколько угодно - с рыжей халвой это не работает. Ему просто насрать.
Доброе утро, брат.
Знакомься - это стена.
Приехали, конечная.
Время оплатить поездку.
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18.02.2025 08:38 Ответить
Проблема зеленського в тому, що навіть якщо він зачитає текст, слово в слово, написаний розумними людьми, все одно з його рота це звучить як марення ідіота. Якби ця зелена скотина просто не відкривала свого огидного рота, було би чудово. Замотайте йому іпло скотчем, і кляп вставте.
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18.02.2025 08:39 Ответить
Фу, от твоего флажка стошнило, спасибо
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18.02.2025 08:46 Ответить
Кому хватит?
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18.02.2025 08:52 Ответить
Зєленський говорив "приємні речі для пуйла 20 років!"
І зараз він говорить "неприємні речі" до Порошенка,Кличка,військових та патріотів.
На расєю і пукіна - жодного негативу! Трохи образився на рашистів,що він для них теж брехло - не виконав всі обіцянки по здачі України.
Бо в обох Вов-недомірків(ху+зє) не вкладалося в голові як може народ воювати без наказу сцаря?!!!
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18.02.2025 08:55 Ответить
"Просте припинення вогню"="просто прєкратіть стрелять"
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18.02.2025 09:00 Ответить
Володя думає що в українців пам'ять як у риб
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18.02.2025 09:22 Ответить
Спочатку Європі дякував за допомогу, потім став докоряти. Коли намалювався Трамп, почав його вилизувати до блиску. На Європу вже тьху. Америка пуп землі, і всі надії тільки на неї. Тепер розплющились очі і на неї. Його дипломатія вже вкінець доб'є країну. Біда в тому, що він забув прислів'я-"на друга сподівайся, а сам не позіхай". Напевно сам не здогадався і ніхто не підказав.)
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18.02.2025 09:34 Ответить
якщо б "зелені" не розтягували бюджет України і західну допомогу .та не торгувалися з куйлом з 2019 року територіями України....моглиб чути приємні речі від США і на свою адресу,а тепер з ними на сотні гектарів поля ніхто навіть "покакати" не хоче...
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18.02.2025 09:42 Ответить
щось знайоме слово "проблема" ...якщо ми будемо витрачати гроші на армію, то як ми будемо будувати дороги...це створює для нас "проблему"
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18.02.2025 09:49 Ответить
О да лучше бидон который лил мед в уши а по факту ноль без палочки) а вообще не клоуну рассказывать за приятные слова путьке, оно с 2019 не только словами его ублажало)
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18.02.2025 10:26 Ответить
 
 