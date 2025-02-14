Мы внесли реализм, чтобы стимулировать переговоры относительно войны в Украине, - глава Пентагона Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Моя задача сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести реализм в разговор, - сказал Хегсет. - Реальность в том, что возвращение к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятно. Реальность, что маловероятны войска США в Украине. Реальность в том, что маловероятно членство Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров. И я придерживаюсь комментариев, которые я сделал в тот первый день в Контактной группе по Украине".
"Я здесь не для того, чтобы ограничивать эти дискуссии слева и справа. Мы были здесь просто для того, чтобы внести реализм в ожидания наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность для таких переговоров", - добавил чиновник.
Впрочем Хегсет также подтвердил, что окончательно вопрос границ Украины должен быть решен путем переговоров между Украиной и Россией при участии США и Европы.
"Итак, как эти границы в конце концов будут выглядеть, еще предстоит увидеть, и я думаю, что это часть дискуссии, которая будет иметь место между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, вероятно, Европа также будет вовлечена в эти дискуссии", - заявил глава Пентагона.
В то же время, по мнению Хегсета, не надо доверять Путину для того, чтобы вести переговоры.
"Не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры", - сказал Хегсет.
"Но, как сказал Рональд Рейган, если вы не доверяете, надо проверять. Таким образом, мы будем проверять, что любой мир, о котором будет достигнута договоренность, станет длительным и прочным", - добавил он.
Хегсет в очередной раз призвал европейских партнеров инвестировать больше в собственную оборону и похвалил Польшу, которая планирует потратить 4,7% ВВП на оборону в 2025 году. "Сейчас пришло время инвестировать, потому что вы не можете предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно", - сказал Хегсет.
кизд..уй мєлкім лєсом !
.
цей гопник таки вніс реалізм:
супердержава рашка з другою армією світу виявилась міфом завдяки Україні.
утім, як і США прогнили і злились перед цим міфом, що й є найганебнішим !
кордони України - непорушні і міжнародно визнані з 1991 р.
але, звідки це знати охоронцю з Гуантанамо - трампівському міністру оборони
для ЗЄлі карається пожиттєвим терміном
для іноземців, типа цього гесета, подарунковим самокатом
.
.
Та він вас у Потомаку потопив би в мішках для сміття, щоб бачив шо ви робите....
такий собі рудий скольз...
шо доня маладесь і це не він,
а якась третя сила йому розум помутила...
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz
А помните как США кинула Тайвань, да место которое занимал Тайвань в ООН коммунистическому Китаю? Тогда как компенсацию США пообещали Тайваню ядерный зонтик и защиту от Китая. Сейчас Трамп тоже сливает Тайвань. Вам это ничего не напоминает? Верить Америке, это как верить *****.
.
Но вообще в любом случае нужно головой думать о своей дупе, потому что дупа этого сделать не может сама по себе. Когда Миттеран говорил Кравчуку что его на#бут, что по вашему он имел ввиду? И неужели он сам этого не знал. И где была общественность в это время, и во время Кучмы? Протестовало против этого только Уна-Унсо.
Голівуд тоді добряче приклався до хорору ядерних терористів
.
охоронець на Гуантамо і телеведучий
а втирає про міжнародно признані кордони України
.
Трамп не зраджує Україну. Але настав час європейцям перестати панікувати, - і зробити крок вперед
ду-май-те !
.
Люди сходять з розуму разом та легко, а приходять до тями важко та по одинці
Матрица, Шоу Трумена и Темный Город вполне вероятно просто один и тот же фильм разных студий. Может еще какие-то, но это те что я помню.
Інший у стилі навіть зараз виглядає *******. Він виявився кращим у всьому від візуалізації, звуку, сюжету, динамікою розвитку, вибором героїв, драматичністю, фактурністю, характерами й харизмами героїв, сценарій зі зрозумілими ідеями на кшталт, що людина звичайна змінна батарейка і в ній є сенс допоки з неї можна витягнути корисне, культ споживання речей і інформації, ілюзія вибору та свободи - необхідний елемент для сталості суспільства, симулякр і симуляція, гіперреальність, уявні філософські експерименти можливість/неможливість доказу дійсності.
Так є в фільмах схожі елементи - герої обрані, інопланетяни розум замінений на ШІ, місто-вольєр замінений на віртуальну реальність, інопланетяни на агентів. Та й Матриця знімалась на тому ж самому сіднейському майданчику архітектурних декорацій.
Але я в ніякому разі не назвав би копією. Геть інші за сенсами, формою та змістом.
В 1997 году вышел фильм Адвокат дьявола. В фильме Киану играет адвоката, который узнает в конце фильма что он работал на дьявола весь фильм
Фильмы это не творчество в первую очередь, а бизнес-продукты. Это как конкуренция между марками автомобилей или ресторанами.
До речі, І-ша світова не завдяки Вільсону, закінчилася ІІ-гою світовою??
Якоюв своїх інтересах керує Хабад.
Реалізм у тому,що американський народ ще не допетрав що й дочого.
Реалізм у тому, що, коли платник податків все зрозуміє, США матимуть громадянську війну.