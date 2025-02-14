РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9745 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
4 018 84

Мы внесли реализм, чтобы стимулировать переговоры относительно войны в Украине, - глава Пентагона Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Моя задача сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести реализм в разговор, - сказал Хегсет. - Реальность в том, что возвращение к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятно. Реальность, что маловероятны войска США в Украине. Реальность в том, что маловероятно членство Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров. И я придерживаюсь комментариев, которые я сделал в тот первый день в Контактной группе по Украине".

"Я здесь не для того, чтобы ограничивать эти дискуссии слева и справа. Мы были здесь просто для того, чтобы внести реализм в ожидания наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность для таких переговоров", - добавил чиновник.

Читайте также: Увеличение или уменьшение помощи Украине может стать предметом "мирных переговоров", - Хегсет

Впрочем Хегсет также подтвердил, что окончательно вопрос границ Украины должен быть решен путем переговоров между Украиной и Россией при участии США и Европы.

"Итак, как эти границы в конце концов будут выглядеть, еще предстоит увидеть, и я думаю, что это часть дискуссии, которая будет иметь место между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, вероятно, Европа также будет вовлечена в эти дискуссии", - заявил глава Пентагона.

В то же время, по мнению Хегсета, не надо доверять Путину для того, чтобы вести переговоры.

"Не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры", - сказал Хегсет.

"Но, как сказал Рональд Рейган, если вы не доверяете, надо проверять. Таким образом, мы будем проверять, что любой мир, о котором будет достигнута договоренность, станет длительным и прочным", - добавил он.

Читайте также: Войска США не будут входить в возможную миротворческую миссию в Украине, - Хегсет

Хегсет в очередной раз призвал европейских партнеров инвестировать больше в собственную оборону и похвалил Польшу, которая планирует потратить 4,7% ВВП на оборону в 2025 году. "Сейчас пришло время инвестировать, потому что вы не можете предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно", - сказал Хегсет.

Автор: 

США (27966) переговоры с Россией (1335) Пит Хегсет (94)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ще й Рейгана згадав.
Та він вас у Потомаку потопив би в мішках для сміття, щоб бачив шо ви робите....
показать весь комментарий
14.02.2025 22:29 Ответить
+20
Куколдізм і ********** ви внесли.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:23 Ответить
+15
Хлопці, рідкоземельні метали Трамп вимагає не за майбутню допомогу, а за ту що була при Байдені...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куколдізм і ********** ви внесли.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:23 Ответить
Я там був, а ти шо за )(уй, де воюв?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:46 Ответить
Это одноразовая русня. Посмотрите на дату. Просто посылайте.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Ваня, 3,14здуй звідси , ці фсбешні приколи про ,,окопи'' ,,,йди сам звільняй'', ,,а ти воюєш'' примітивні, йди видумай щось інше та зміни прпорець на куркудвуголову
показать весь комментарий
14.02.2025 22:46 Ответить
кацап 14.02.2025 - водкі нєт !
кизд..уй мєлкім лєсом !

.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:51 Ответить
дарма Ви так!
цей гопник таки вніс реалізм:

супердержава рашка з другою армією світу виявилась міфом завдяки Україні.
утім, як і США прогнили і злились перед цим міфом, що й є найганебнішим !

кордони України - непорушні і міжнародно визнані з 1991 р.

але, звідки це знати охоронцю з Гуантанамо - трампівському міністру оборони
показать весь комментарий
14.02.2025 22:39 Ответить
Абсолютно погоджуюсь - але тільки його реалізм може стати таким як й від Келлога , котрого вже немає списку для перемовин . Як сказав Портніков - це була у Мюнхені "команда від Трампа з роздування щік"- влучно, правда?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:46 Ответить
команда мєлких гопників
показать весь комментарий
14.02.2025 22:50 Ответить
рєалізмом хлопчики в туалеті займаються
показать весь комментарий
15.02.2025 00:18 Ответить
замах на територіальну цілісність Держави Україна є державним злочином

для ЗЄлі карається пожиттєвим терміном
для іноземців, типа цього гесета, подарунковим самокатом

.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Піди простату собі постимулюй. У твого боса анатомічно точне ділдо є. На пам'ять про зустріч у Фінляндії 7 років тому. **********, по-домашньому.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:26 Ответить
Ох ти ж і пі'дор...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:27 Ответить
Хлопці, рідкоземельні метали Трамп вимагає не за майбутню допомогу, а за ту що була при Байдені...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:31 Ответить
мєтали настільки жидкі, що ми можемо їх і не знайти

.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:53 Ответить
Внесли рєалізЬм. На носілках. )))

показать весь комментарий
14.02.2025 22:29 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Ще й Рейгана згадав.
Та він вас у Потомаку потопив би в мішках для сміття, щоб бачив шо ви робите....
показать весь комментарий
14.02.2025 22:29 Ответить
Рейган теж не був автором цих слів. Він цитував кацапське прислів'я, котре у свою чергу запрозичене у давніх римлян.

показать весь комментарий
14.02.2025 22:45 Ответить
Когда хочешь обмануть лоха говори что это проверенное средство и этим пользуются все. Тоже самое про реализм Хегсета.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:30 Ответить
Никто ни с кого не ржал.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:38 Ответить
У тебя паранойя.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:41 Ответить
И ради этого высера руснявое зарегилось на Цензоре? Это не надолго.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:47 Ответить
Ніколи Байден не обіцяв ні швидкий вступ до НАТО ні гарантованого повернення кордонів. Це мага-пистьож для мага-зебілів.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:56 Ответить
Дурбегелсет, зходи до юристів, нехай тобі розтлумачать поняття (дефініцію) "кордон" ...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:31 Ответить
Вони внесли шум і нагнали туману щоб щось викрутити, у типово Трампівській манері. Не думаю що з цього щось вийде, бо не можна один і той же трік прокручувати десять разів - після третього такі методи стають очевидними.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:32 Ответить
ви вже не за доню? - а як дихали...😂
показать весь комментарий
14.02.2025 22:35 Ответить
То ви просто не знаєте як до Доні ставитися. Ця клоунада і стрибки в ширину - цілком очікувані. Добре те що він не бреше в очі з глибоким занепокоєнням.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:47 Ответить
безумовно я не знаю, ніколи і претендував - а ви знаєте все!
такий собі рудий скольз...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:51 Ответить
добре, що йому іноді і труселя міняють і тута теж не він - "ви не розумієте доню"!
показать весь комментарий
14.02.2025 22:54 Ответить
Добре що труселя а не підгузники для дорослих як Св. Джо.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:56 Ответить
Я нікого не вибирав. Я взагалі не існую як житель штату.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:01 Ответить
заспівай мені пісню з брукліна,
шо доня маладесь і це не він,
а якась третя сила йому розум помутила...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:44 Ответить
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz



А помните как США кинула Тайвань, да место которое занимал Тайвань в ООН коммунистическому Китаю? Тогда как компенсацию США пообещали Тайваню ядерный зонтик и защиту от Китая. Сейчас Трамп тоже сливает Тайвань. Вам это ничего не напоминает? Верить Америке, это как верить *****.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:33 Ответить
США гарантировало безопасность Тайваню до начала 80х или около того. Ни минутой позже.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:38 Ответить
скільки ще скелетів-будапештів у шафі США?

.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:56 Ответить
Не знаю, много наверное. А вы думаете РФ согласилась бы с ядерным статусом Украины в 90х, после того как Украина сама объявила о безядерном статусе задолго до Будапешта?
Но вообще в любом случае нужно головой думать о своей дупе, потому что дупа этого сделать не может сама по себе. Когда Миттеран говорил Кравчуку что его на#бут, что по вашему он имел ввиду? И неужели он сам этого не знал. И где была общественность в это время, и во время Кучмы? Протестовало против этого только Уна-Унсо.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:23 Ответить
А хто ту ****** раісю в 90-х без грошей на війну взагалі спитав би? І при цьому тоді в України ще були і ракети і бомбардувальники і тисячі танків та велика армія. США обісратись зі своєю стратегією - дали всю зброю совку самому агресивному і неадекватному його уламку. А тепер думають що з цим робити.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:18 Ответить
Мы хтіли Швейцарією стати! Хто ж швейцарців найо...бувати буде??
показать весь комментарий
15.02.2025 00:45 Ответить
не ми хотіли, а америкоси панічно боялись націоналістичних київ-чікен

Голівуд тоді добряче приклався до хорору ядерних терористів

.
показать весь комментарий
15.02.2025 01:00 Ответить
баран
показать весь комментарий
14.02.2025 22:34 Ответить
подивіться його біографію:
охоронець на Гуантамо і телеведучий

а втирає про міжнародно признані кордони України

.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:58 Ответить
ось від Джосонюка в Х три год тому
Трамп не зраджує Україну. Але настав час європейцям перестати панікувати, - і зробити крок вперед
показать весь комментарий
14.02.2025 23:22 Ответить
Чи не хоче накабздон дати Гала у Гуантанамо?
показать весь комментарий
15.02.2025 00:46 Ответить
Як думаєте, вдасться повернути частину окупованих територій в переговорах? Або навпаки?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:36 Ответить
Крим визнаний венесуелою та абхазією.

ду-май-те !

.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:00 Ответить
Або
показать весь комментарий
15.02.2025 00:48 Ответить
Тяжко дається похмілля суспільству від синьої пігулки, Зате які потужні ілюзії були.
Люди сходять з розуму разом та легко, а приходять до тями важко та по одинці
показать весь комментарий
14.02.2025 22:41 Ответить
Кстати, про пигулки это придумал Курт Ярвин, крестный отец альтправых и кумир Венса. Который с 22 года писал, что Украина - да пошла она в жопу. И эти идеи прямо сейчас транслируют Мага.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:43 Ответить
Сині пігулки для західних куколдів не допоможуть.

показать весь комментарий
14.02.2025 22:58 Ответить
Дилема вибору між реальністю та симуляцією і вміння визначити симуляцію виник задовго до Ярвина. Я б навіть копнув до алегорії платонівської печери з трактату Держава, а ще до відомого уявного експерименту Гіларі Патнем "мозок у бочці" (наш телемарафон - залежність людини у розумінні дійсності від її суб'єктивних відчуттів нав'язаних спотвореною інформацією). А щодо червоної та синьої пігулки це вже адаптація до **********. Ще у Дугласа Гофстедера персонажі занурювались та виходили з двовимірного світу п'ючи з червоного та синього флаконів..
показать весь комментарий
14.02.2025 23:24 Ответить
Это все отсылает к философии Бэркли и более ранним идеям солипсизма. Это называется субъективный идеализм. Но речь не про это, а про популяризацию этих таблеток из Матрицы.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:31 Ответить
Фільм Матриця зробила це яскраво-художньо і дуже популяризувало. Дяка братам Вачовскі, чи вже сестрам, Бог їх знає.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:36 Ответить
Фильм Матрица просто глупая чушь, которая обращается со сложными идеями, которых не понимает. Это типично для Голливуда. Дальше эта чушь используется идиотом, типа, Ярвина и это становится популярно.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:39 Ответить
Сюжет Матрицы скопирован с фильма Темный город, где главный герой узнает что он живет в выдуманной реальности, где все ненастоящее. Этот сюжет был очень популярен в конце 90ых - взять знаменитый фильм с Джимом Кэрри, где он узнает, что он герой телешоу, а все вокруг него нанятые актеры и декорации.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:44 Ответить
Стосовно дурниця чи ні сперечатись не буду, бо у кожного свої смаки, але стосовно копії то не згоден, бо коли вийшов фільм Темне місто, Матриця вже знімалась, тобто сценарій був готовий ще до виходу фільму Темне місто.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:57 Ответить
В Голливуде есть такая штука как фильмы двойники. Разные студии снимают один и тот же фильм в течении одного года. Так как фильмы это продукты, которые они продают и они конкурируют между собой. Оттого они приблизительно знают что они собираются продавать и делают на этой основе фильм. Внутри студий есть инсайды и они заранее знают о чем конкурирующий фильм и пытаются снять что-то подобное, иногда фильм, который намного хуже по идее становится популярнее - пример, Гадкий Я и Мегамозг.

Матрица, Шоу Трумена и Темный Город вполне вероятно просто один и тот же фильм разных студий. Может еще какие-то, но это те что я помню.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:01 Ответить
Які ж двійники? Один абстрактний у стилі нуар з явним впливом "Метрополіс", підкреслюючи на тлі гігантських архітектурних ансамблів нікчемність людини з незрозумілою маячнею про інопланетні мари на людей (які не зрозуміло звідки взялися в місті, місто в космосі, загортаючи весь сюжет у якусь антиутопію), інопланетяни вселяються в людські трупи, стають схожі на якусь карикатуру, та сидять на конвеєрі - роблять речі для людей, потім усіх розносять по хатах, переодягають, змінюють їм спогади й роблять з людей інших особистостей, наріжним каменем є філософський експеримент як впливає на людину її згадки, у фільмі експеримент мав характер абстрактно-пізнавальний ніж носив якісь практичний сенс, метою якого було....як душа людини може продовжити життя інопланетян. Не дивно що фільм отримав комерційний крах.
Інший у стилі навіть зараз виглядає *******. Він виявився кращим у всьому від візуалізації, звуку, сюжету, динамікою розвитку, вибором героїв, драматичністю, фактурністю, характерами й харизмами героїв, сценарій зі зрозумілими ідеями на кшталт, що людина звичайна змінна батарейка і в ній є сенс допоки з неї можна витягнути корисне, культ споживання речей і інформації, ілюзія вибору та свободи - необхідний елемент для сталості суспільства, симулякр і симуляція, гіперреальність, уявні філософські експерименти можливість/неможливість доказу дійсності.
Так є в фільмах схожі елементи - герої обрані, інопланетяни розум замінений на ШІ, місто-вольєр замінений на віртуальну реальність, інопланетяни на агентів. Та й Матриця знімалась на тому ж самому сіднейському майданчику архітектурних декорацій.
Але я в ніякому разі не назвав би копією. Геть інші за сенсами, формою та змістом.
показать весь комментарий
15.02.2025 20:01 Ответить
Это идея, что все не так как кажется, а героя обманывают. Это главный конфликт фильма. В Матрице - это все Матрица, в Темном мире - люди там на самом деле на корабле инопланетян и так далее.
показать весь комментарий
15.02.2025 20:22 Ответить
Кстати, я вспомнил еще фильм с той же идеей. Конкретно с Киану Ривзом.
В 1997 году вышел фильм Адвокат дьявола. В фильме Киану играет адвоката, который узнает в конце фильма что он работал на дьявола весь фильм
показать весь комментарий
15.02.2025 20:38 Ответить
Как мыслят студии. Они узнают что снимают конкуренты, нанимают продюссеров, чтобы те сняли что-то похожее. Или уже во время съемок какого-то фильма просят сделать фильм похожим на конкурирующей студии, вставить там какие-то детали, которые они узнали от конкурентов.

Фильмы это не творчество в первую очередь, а бизнес-продукты. Это как конкуренция между марками автомобилей или ресторанами.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:10 Ответить
Тогда зачем другой президент США полез разоружать Украину, под гарантии ее территориальной целосности? Вы если не собирались выполнять условия нашего разоружения, то восполните эквивалент того, что Украиной было отдано и бывайте здоровы.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:54 Ответить
Русский долбойоб, если хочешь чтобы лахтино тебе платило - поставь для начала кирилическую раскладку.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:00 Ответить
Русский долбойоб, 3ій потенціал зброї у України забрали Сша чи Європа?? ось тому саме вони мають захищати Україну. А про корупцію втирайте комусь іншому. В вашому Єс її не менше
показать весь комментарий
15.02.2025 00:50 Ответить
"Дали заднюю?" (с)
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Половина коментів від божевільних
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Може і більше.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:19 Ответить
Америка сама и создает этот вонючий американский реализм, когда поехавший маньяк убивает людей и оккупирует территории, а сраные ковбои тянут его в G8 и называют другом.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:56 Ответить
Цей реаліст обіцяв дати Україні ядерну зброю якщо що. Дебіл на дебілі.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:42 Ответить
За словами клоуна-президента - ми додали реалізму. А може, й ні.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:46 Ответить
Реалізьм? В Бруссели прашу не выражаться!!! Срамота...
До речі, І-ша світова не завдяки Вільсону, закінчилася ІІ-гою світовою??
показать весь комментарий
15.02.2025 00:54 Ответить
В переводе на человеческий этот питер сказав "Ку-ка-ре-ку!"
показать весь комментарий
15.02.2025 05:28 Ответить
Цьому Нарцису квіти продавати , а не промови говорити виродок
показать весь комментарий
15.02.2025 10:08 Ответить
Одні клоуни на сцені.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:09 Ответить
Реалізм у тому, що США перестали бути світовим лідером і стали містечковою країною.
Якоюв своїх інтересах керує Хабад.
Реалізм у тому,що американський народ ще не допетрав що й дочого.
Реалізм у тому, що, коли платник податків все зрозуміє, США матимуть громадянську війну.
показать весь комментарий
15.02.2025 10:34 Ответить
 
 