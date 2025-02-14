Мы внесли реализм, чтобы стимулировать переговоры относительно войны в Украине, - глава Пентагона Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет объяснил, что поставив под сомнение возвращение Украиной захваченных РФ территорий и присоединение к НАТО, он имел целью "внести реализм в разговор" о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Моя задача сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести реализм в разговор, - сказал Хегсет. - Реальность в том, что возвращение к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятно. Реальность, что маловероятны войска США в Украине. Реальность в том, что маловероятно членство Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров. И я придерживаюсь комментариев, которые я сделал в тот первый день в Контактной группе по Украине".

"Я здесь не для того, чтобы ограничивать эти дискуссии слева и справа. Мы были здесь просто для того, чтобы внести реализм в ожидания наших союзников по НАТО, чтобы стимулировать возможность для таких переговоров", - добавил чиновник.

Читайте также: Увеличение или уменьшение помощи Украине может стать предметом "мирных переговоров", - Хегсет

Впрочем Хегсет также подтвердил, что окончательно вопрос границ Украины должен быть решен путем переговоров между Украиной и Россией при участии США и Европы.

"Итак, как эти границы в конце концов будут выглядеть, еще предстоит увидеть, и я думаю, что это часть дискуссии, которая будет иметь место между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, вероятно, Европа также будет вовлечена в эти дискуссии", - заявил глава Пентагона.

В то же время, по мнению Хегсета, не надо доверять Путину для того, чтобы вести переговоры.

"Не обязательно доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры", - сказал Хегсет.

"Но, как сказал Рональд Рейган, если вы не доверяете, надо проверять. Таким образом, мы будем проверять, что любой мир, о котором будет достигнута договоренность, станет длительным и прочным", - добавил он.

Читайте также: Войска США не будут входить в возможную миротворческую миссию в Украине, - Хегсет

Хегсет в очередной раз призвал европейских партнеров инвестировать больше в собственную оборону и похвалил Польшу, которая планирует потратить 4,7% ВВП на оборону в 2025 году. "Сейчас пришло время инвестировать, потому что вы не можете предполагать, что присутствие Америки будет продолжаться вечно", - сказал Хегсет.