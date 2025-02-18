Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Орехове
Сегодня, 18 февраля, российские войска ударили FPV-дроном по гражданской машине в Орехове Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что враг продолжает охотиться на жителей прифронтовых громад, в частности ударил FPV-дроном по гражданской машине.
"Россияне сбросили дрон на гражданскую машину в Орехове. Машина повреждена. Водитель, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении.
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