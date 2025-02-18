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Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Орехове

Обстрел Орехова

Сегодня, 18 февраля, российские войска ударили FPV-дроном по гражданской машине в Орехове Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что враг продолжает охотиться на жителей прифронтовых громад, в частности ударил FPV-дроном по гражданской машине.

"Россияне сбросили дрон на гражданскую машину в Орехове. Машина повреждена. Водитель, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении.

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обстрел (28205) Запорожская область (3249) Пологовский район (80) Орехов (10)


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