1 094 7
Кошта встретился с Келлогом: Нужно соглашение, которое обеспечит прочный мир в Украине и безопасность в Европе
Президент Европейского совета Антониу Кошта провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"В этот решающий момент я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине. Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и безопасность в Европе", - отметил Кошта.
По его словам, Украина может рассчитывать на Европу.
"Мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности", - добавил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От чесно: хтось направді думає, що така угода реально можлива, га?
тільки такими санкціями , від яких росія не зможе оправитися
в найближчому майбутньому!!
- Сильна армія України
- Розпад мордора
- Позбавлення кацапів ядерної зброї
- Крапка!