РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6221 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире
1 094 7

Кошта встретился с Келлогом: Нужно соглашение, которое обеспечит прочный мир в Украине и безопасность в Европе

Антониу Кошта провел встречу с Китом Келлогом

Президент Европейского совета Антониу Кошта провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В этот решающий момент я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине. Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и безопасность в Европе", - отметил Кошта.

По его словам, Украина может рассчитывать на Европу.

"Мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности", - добавил он.

Читайте: Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше

Антониу Кошта провел встречу с Китом Келлогом

Автор: 

Европа (1940) США (27325) Кит Келлог (170) Антониу Кошта (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібна угода, що забезпечить міцний мир в Україні та безпеку в Європі

От чесно: хтось направді думає, що така угода реально можлива, га?
показать весь комментарий
18.02.2025 14:00 Ответить
Хіба що як після 1945
показать весь комментарий
18.02.2025 14:02 Ответить
Парадокс чи закономірність в тому, що зло у будь якому вигляді швидко знаходить консенсус, домовляється, співпрацює. А добро жує, жує та ще раз жує.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:01 Ответить
Ядерная программа для Украины единый гарант
показать весь комментарий
18.02.2025 14:06 Ответить
Росію можна змусити на мирну угоду з Украіною
тільки такими санкціями , від яких росія не зможе оправитися
в найближчому майбутньому!!
показать весь комментарий
18.02.2025 14:09 Ответить
"Мир не може бути простим припиненням вогню - нам потрібна угода, яка забезпечить всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні та безпеку в Європі" - але пояснити що саме означає цей "справедливий мир", і головне - як конкретно він має бути забезпечений - Європа не може. І так вже 3 роки.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:09 Ответить
Що забезпечить міцний мир в Україні та безпеку в Європі?
- Сильна армія України
- Розпад мордора
- Позбавлення кацапів ядерної зброї
- Крапка!
показать весь комментарий
18.02.2025 14:21 Ответить
 
 