Кошта встретился с Келлогом: Нужно соглашение, которое обеспечит прочный мир в Украине и безопасность в Европе

Президент Европейского совета Антониу Кошта провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В этот решающий момент я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить перспективы мира в Украине. Мир не может быть простым прекращением огня - нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине и безопасность в Европе", - отметил Кошта.

По его словам, Украина может рассчитывать на Европу.

"Мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности", - добавил он.

Читайте: Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше