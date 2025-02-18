РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6287 посетителей онлайн
Новости Финансовая помощь
995 4

Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше

Фон дер Ляйен рассказала Келлогу, как ЕС помогает Украине и о дальнейших планах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом 18 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро - больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США. Также в планах ЕС увеличение объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, на который Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.

Читайте также: Украина заслуживает мира через силу, с сильными гарантиями безопасности, - фон дер Ляйен

Автор: 

Еврокомиссия (1474) Евросоюз (17337) Урсула фон дер Ляйен (554) Кит Келлог (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
День добрих обіцянок.Вчора одна похмура хрєнь.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:12 Ответить
3 роки цяцянок, а ви кажете "дайте ще, нам мало".
показать весь комментарий
18.02.2025 12:19 Ответить
Та пошліть ви то США к бісовій матері. Спочатку навязали Европі "давайте побільше чорних і всяких" а тепер ще і під РФ її стелять.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:18 Ответить
"ЄС несе всю свою частку військової допомоги Україні та готовий зробити ще більше"

Чому не робить, якщо готовий?
показать весь комментарий
18.02.2025 14:04 Ответить
 
 