Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом 18 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро - больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США. Также в планах ЕС увеличение объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, на который Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.

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