Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом 18 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро - больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США. Также в планах ЕС увеличение объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше.
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.
"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, на который Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", - говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому не робить, якщо готовий?