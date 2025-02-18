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Пакет на 700 млрд евро для Украины планируют создать в ЕС, - Бербок
Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины, писало ранее издание Bloomberg.
Об этом пишет Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о масштабах.
Министр намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.
"Мы запустим большой пакет, которого раньше не было в таком измерении. Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшее время", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро.
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+3 Sergii Ustim
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Задзеркалля у всій своїй красі...
З ЄС, нашими добрими сусідами!
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сімох менеджерів і одного пі...са.
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"Ці €700 мільярдів ЄС не призначені виключно для України. Їх спрямують на загальні оборонні потреби Європи. Зауважимо, що зараз оборонний бюджет ЄС €500 мільярдів, збільшити відповідно збираються його на €200 мільярдів. Кінцеві плани щодо витрат оголосять лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб не було суперечок перед голосуванням".