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Новости Помощь Украине
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Пакет на 700 млрд евро для Украины планируют создать в ЕС, - Бербок

ЕС готовит 700 млрд евро для Украины, заявила Бербок

Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины, писало ранее издание Bloomberg.

Об этом пишет Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о масштабах.

Министр намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.

"Мы запустим большой пакет, которого раньше не было в таком измерении. Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заслуживает мира через силу, с сильными гарантиями безопасности, - фон дер Ляйен

Автор: 

помощь (7903) Евросоюз (17337) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+3
Іх не питають, вони самі на утриманні.
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18.02.2025 11:23 Ответить
+3
Добре хоч допетрили, що краще заплатити зараз, бо потім може вже не бути…
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18.02.2025 11:25 Ответить
+2
Опять хорошие новости из потенциально возможного будущего?
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18.02.2025 10:59 Ответить
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Опять хорошие новости из потенциально возможного будущего?
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18.02.2025 10:59 Ответить
А агресор заплатить за вторгнення? Чи рижий клоун все вже пробачив?
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18.02.2025 11:03 Ответить
Як по трампу, то Україну примусять платити за разрушенія Лугандону. Побачимо,що вийде в рижого п....ра.
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18.02.2025 11:13 Ответить
Схоже, "репарації" будуть намагатися стягнути з нас, ресурсами.
Задзеркалля у всій своїй красі...
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18.02.2025 11:40 Ответить
Ось із ким треба домовлятись про рєдкозьоми !

З ЄС, нашими добрими сусідами!

.
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18.02.2025 12:03 Ответить
те що потребує наш Президент - побільше різноманітних пакетів з Європи
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18.02.2025 11:05 Ответить
А Орбан не проти? Фіцо?
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18.02.2025 11:10 Ответить
Іх не питають, вони самі на утриманні.
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18.02.2025 11:23 Ответить
Добре хоч допетрили, що краще заплатити зараз, бо потім може вже не бути…
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18.02.2025 11:25 Ответить
звідки така щедрість, мабуть, хибодрук, 700 мільйонів а не мільярдів.
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18.02.2025 11:26 Ответить
Це вже починає нагадувати відомий анекдот: "Теоретично ми маємо 700 млрд.€, а фактично двох повій і одного підо...аса"😂
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18.02.2025 11:29 Ответить
не двох, а сімох !

сімох менеджерів і одного пі...са.

.
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18.02.2025 12:05 Ответить
Та закатайте вже губу назад, а то розвісили...
"Ці €700 мільярдів ЄС не призначені виключно для України. Їх спрямують на загальні оборонні потреби Європи. Зауважимо, що зараз оборонний бюджет ЄС €500 мільярдів, збільшити відповідно збираються його на €200 мільярдів. Кінцеві плани щодо витрат оголосять лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб не було суперечок перед голосуванням".
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18.02.2025 11:38 Ответить
ой ой ой 700 млрд. , даже зєля так не піздить українцям в своїх відосіках.
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18.02.2025 11:55 Ответить
Ця Анналена чи ЛенаАнна Бербок така гарна дівчинка. Вона схожа на мою колишню сусідку, іноді здається шо це і є сусідка. Вона нещодавно розвелася з чоловіком. А я розвівся з дружиною. Треба на неї одружитись аби зміцнити підтримку України від Німеччини як мінімум
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18.02.2025 12:40 Ответить
 
 