Пакет на 700 млрд евро для Украины планируют создать в ЕС, - Бербок

Евросоюз собирает миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины, писало ранее издание Bloomberg.

Об этом пишет Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о масштабах.

Министр намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.

"Мы запустим большой пакет, которого раньше не было в таком измерении. Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят предоставление нового пакета помощи Украине на 5 миллиардов евро.

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