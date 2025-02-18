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ВСУ и Госспецтрансслужба планируют перейти на новые стандарты карьерного роста военнослужащих

Карьерный рост военнослужащих

Разработан проект Указа Президента Украины, которым предусматривается утвердить новую редакцию Положения о прохождении военной службы в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта, что соответствует стандартам НАТО и внедряет четкие правила карьерного роста военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, содержание проекта Положения разделено на периоды во времени - мирное время, особый период и военное положение, а также по видам военной службы, определенные Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Изменения, которые будут действовать в мирное время

Так, ключевыми изменениями, которые заработают после возвращения к мирному времени, являются:

  • Карьерный рост по воинскому званию - получение очередного воинского звания по рейтинговой или конкурсной системе с одновременным назначением на высшую должность.
  • Перемещение для повышения квалификации и приобретения опыта.
  • Четкие сроки выслуги в звании - минимальные и максимальные.
  • Предельные сроки пребывания на офицерских должностях.
  • Система аттестации для прозрачной оценки военнослужащих.

Сообщается, что Кабинет Министров одобрил проект Указа и внес его на рассмотрение Президенту Украины. Минобороны продолжает осуществлять сопровождение этого проекта.

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В Минобороны отмечают, что реформа направлена на внедрение прозрачной и справедливой системы карьерного роста военнослужащих. В ней продвижение по службе будет базироваться на объективной оценке личных достижений военных, их навыков и компетенции.

Таким образом, в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта должна быть создана среда, способствующая развитию лидерских качеств и мотивирующая к профессиональному развитию. Новая система предусматривает справедливое вознаграждение за высокие показатели службы, что в целом будет способствовать усилению боеспособности армии.

Автор: 

Минобороны (9450) стандарт (91) Госспецтрансслужба (10) ВСУ (6735)


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бла бла бла ..бла ? ..- БЛА БЛА .. бла ...бла бла ..***
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18.02.2025 14:04 Ответить
"Це ж було вже" (К...)
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18.02.2025 14:04 Ответить
головне не забути про міністерство держспецтрансслужби
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18.02.2025 14:21 Ответить
 
 