Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Переговоры проходят за закрытыми для прессы дверями.

После встречи ожидается общение в расширенном формате с участием представителей турецкой стороны и украинской делегации.

Также планируется совместное заявление Президентов для прессы и общение с представителями СМИ.

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