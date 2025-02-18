Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом
Президент Владимир Зеленский начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Переговоры проходят за закрытыми для прессы дверями.
После встречи ожидается общение в расширенном формате с участием представителей турецкой стороны и украинской делегации.
Также планируется совместное заявление Президентов для прессы и общение с представителями СМИ.
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+5 Амандрапапупа
показать весь комментарий18.02.2025 14:27 Ответить Ссылка
+3 Besya #601314
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+2 Папєрєднік
показать весь комментарий18.02.2025 14:26 Ответить Ссылка
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президент
А "визначаються" зазвичай ті, кого потім легко обводять навколо пальця.