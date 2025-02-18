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Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом

Эрдоган и Зеленский проводят переговоры в Анкаре

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Переговоры проходят за закрытыми для прессы дверями.

После встречи ожидается общение в расширенном формате с участием представителей турецкой стороны и украинской делегации.

Также планируется совместное заявление Президентов для прессы и общение с представителями СМИ.

Также смотрите: Зеленский вместе с первой леди прибыл в Турцию. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Топ комментарии
+5
Фотографія чітко відображає де президент, а де шпана.
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18.02.2025 14:27 Ответить
+3
Ви помітили, як Зеленський бігає до абсолютно різних сторін. Від Європи до Китаю, від США (Ізраїль) до Туреччини. Думає щось на дурачка вигорить чи загонить себе і нас в ще більшу дупу
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18.02.2025 14:29 Ответить
+2
президент
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18.02.2025 14:26 Ответить
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президент
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18.02.2025 14:26 Ответить
От Ердоган доречі і такі як він вже давно б вирішили і відправили війська на місці Європи. ( Це так для порівняння)
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18.02.2025 14:26 Ответить
Кепські справи. Ердоган непередбачений. Все одне протів Штатів він безсилий
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18.02.2025 14:27 Ответить
Фотографія чітко відображає де президент, а де шпана.
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18.02.2025 14:27 Ответить
Ердоган вже оприділився де иого інтерес - кацапи чи Європа?
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18.02.2025 14:28 Ответить
У Ердогана як у справжнього хитрого і далекоглядного політика - інтерес урвати і в тих, і в інших.
А "визначаються" зазвичай ті, кого потім легко обводять навколо пальця.
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18.02.2025 14:41 Ответить
Ви помітили, як Зеленський бігає до абсолютно різних сторін. Від Європи до Китаю, від США (Ізраїль) до Туреччини. Думає щось на дурачка вигорить чи загонить себе і нас в ще більшу дупу
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18.02.2025 14:29 Ответить
Ердогану, скоріш за все, просто бридко розмовляти з цим тіпочком у піжамі...
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18.02.2025 14:32 Ответить
Ердоган дуже радий зустрічі
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18.02.2025 14:57 Ответить
Ще потрібно подякувати, що хоч не так заявився

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18.02.2025 15:06 Ответить
 
 