Зеленский вместе с первой леди прибыл в Турцию. ВИДЕО
Вечером понедельника, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Турцию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время визита в Турцию Зеленский планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом и его женой Эмине Эрдоган.
Зеленский также будет обсуждать вопрос обменов пленными.
"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - добавил президент.
Топ комментарии
+27 Ig Shu
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+25 Максім ХОЙ #398010
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+23 vadym sestritsyn
показать весь комментарий17.02.2025 22:06 Ответить Ссылка
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Тим часом поні радяться
Зате "мертві душі" стрункими рядами голосують і підтримують політику *****.
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Ось приблизно як зараз USAID розгрібають витрати - 25.000 на гей-виставу в Чилі, 10 мільйонів на меліорацію Талібану і так далі
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Україна, значить, живе вже, як Європа, - теж має проблеми з зеленими.
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.
У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
https://gagadget.com/media/cache/ff/f8/fff8964429f8c66109acb7cefd11753a.jpg
Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.
Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
Оманський, дав згоду?
Писаки пішли трохи(від слова зовсім) безграмотні
і ніякоі війни немає 😡
Гидко дивитися на це бл@дство !!