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Зеленский вместе с первой леди прибыл в Турцию. ВИДЕО

Вечером понедельника, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Турцию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время визита в Турцию Зеленский планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом и его женой Эмине Эрдоган.

Зеленский также будет обсуждать вопрос обменов пленными.

"Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди", - добавил президент.

Читайте также: Вопрос членства Украины в НАТО нельзя исключать из мирных переговоров. Никто не заинтересован в Афганистане 2.0, - Зеленский

Автор: 

визит (3120) Зеленский Владимир (21064) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927) Елена Зеленская (224)


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Топ комментарии
+27
я заплутався, перша леді- це скумбрія чи дЄрьмак??? Чи віслюк- це опа дЄрьмака?
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17.02.2025 22:08 Ответить
+25
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17.02.2025 22:08 Ответить
+23
С Ермаком что ли??
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17.02.2025 22:06 Ответить
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Європейські лідери посперечалися на саміті у Парижі через відправку миротворців в Україну, - FT.
Тим часом поні радяться
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17.02.2025 22:06 Ответить
С Ермаком что ли??
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17.02.2025 22:06 Ответить
Єрмак з двома ледями.
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17.02.2025 22:39 Ответить
я заплутався, перша леді- це скумбрія чи дЄрьмак??? Чи віслюк- це опа дЄрьмака?
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17.02.2025 22:08 Ответить
Перша леді - це абсурд. Поняття "перша леді" передбачає наявність "другої леді" як мінімум. Тому це дійсно якийсь натяк чи то на Єрмака, чи то на коханку. 😊 Притомно було б писати "Зєлєнскій з дружиною". Тоді все чітко зрозумідо і ніяких натяків.
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17.02.2025 22:12 Ответить
не тим переймаєтесь... Цікавіше, навіщо віслюк про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/13372 повідомив, де ховався під час відеозйомки його партнер по Феофанії?
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17.02.2025 22:16 Ответить
Як навіщо? Перед виборами будуть ліпити щасливу і дружну християнську сім'ю. Пригадайте, коли він востаннє ту леді вигулював у візитах. 😊 А тепер буде під фотоарарати і телекамери. Республіканці це *******. От такий собі перший лідун і перша леді. 😊
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17.02.2025 22:26 Ответить
фразу "з дружиною" його пресс-секретут розтолмачить піпелам в старослов'янському значенні "військо" ))
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17.02.2025 22:32 Ответить
На західній Україні кажуть на таких чи то ляді чи то ***** одразу не второпаєш.
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17.02.2025 22:30 Ответить
кажуть курва
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18.02.2025 01:16 Ответить
Вова ********* вирішив вигуляти скумбрію. Що б це означало? Невже до виборів готується?
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18.02.2025 01:39 Ответить
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17.02.2025 22:08 Ответить
Європа - 585 млн.. ********* - вже менше 80 млн.. Україна 32 млн. (в країні).
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17.02.2025 22:10 Ответить
закусуй! чи запивай!! бо вже зеленою арихметикою засмерділо
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17.02.2025 23:11 Ответить
Це у тебе "арихметика". Та ще й кацапського агітпропу. У мене статистика, демографія і соціологія. Я розумію що чукча "пісатєль", а не "чітатєль"...
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17.02.2025 23:17 Ответить
якщо в Україні зараз 32 млн, то на росії може бути 80 закусивать надо! (с)
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18.02.2025 01:12 Ответить
Цю статистику наводять самі росіяни, а дамочку яка ще в 2011 році першою відкрила таємницю про реальну кількість кацапів (їх тоді було 88 мільйонів) відразу звільнили з роботи... Є ще багато показників за якими визначають реальну кількість населення. Зокрема по споживанню основних товарів та послуг. Ну от неможливо їсти три обіди замість одного. А якщо перевищити кількість випитої горілки, то від еквіваленту літра спирту навіть кацап помирає...

Зате "мертві душі" стрункими рядами голосують і підтримують політику *****.
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18.02.2025 01:26 Ответить
Та воно то зрозуміло! Може так і є! Але.... як на рахунок нашого споживання горілки і обідів? На 32млн тягне?
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18.02.2025 09:10 Ответить
Одні стверджують що відповідає, інші що не відповідає і складає 27 мільйонів. Помиляються скоріш за все всі бо маємо незареєстрованих біженців і нерівномірний розподіл ресурсів.
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18.02.2025 09:52 Ответить
збройні сили країн ЄС - 1 млн. 850 тис.

.
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18.02.2025 01:28 Ответить
Європа зараз загрузла в бюрократії, мігрантах і вирішенні проблем, які сама собі створила, типу зелених та інших.

Ось приблизно як зараз USAID розгрібають витрати - 25.000 на гей-виставу в Чилі, 10 мільйонів на меліорацію Талібану і так далі
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17.02.2025 22:15 Ответить
Європа зараз загрузла в... вирішенні проблем, які сама собі створила, типу зелених та інших.
************
Україна, значить, живе вже, як Європа, - теж має проблеми з зеленими.

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18.02.2025 00:26 Ответить
Україна має проблеми з тупуватим населенням, яке вірить в будь яку дурню, навіть взаємовиключну! тут на цензорі навіть перемогу бачать тобто зелений не проблема України - він на готове прийшов!
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18.02.2025 01:15 Ответить
Яка леді з тьолки яка вдягалась в форму НКВД і постила кацапам дані про пересування українських військ? Це перша "скумбрія по 8". Крапка.
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17.02.2025 22:08 Ответить
Давайте - гостріть ніж у спину...
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17.02.2025 22:08 Ответить
Фотки з пляжу будуть?
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17.02.2025 22:09 Ответить
Зеленському потрібно обговорювати питання військового співробітництва.

Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.

https://gagadget.com/media/cache/ff/f8/fff8964429f8c66109acb7cefd11753a.jpg
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17.02.2025 22:17 Ответить
TAI підписала контракт з BAE Systems для прискорення розробки винищувача. У проекті задіяно понад 200 компаній, у тому числі близько 100 турецьких, а вітчизняний контент сягає понад 90%.

Ця стратегічна співпраця не лише розширює можливості KAAN, але й створює надійну інфраструктуру для виробництва винищувачів та інших передових авіаційних проектів у Туреччині.

Також ведеться розробка двигуна KAAN під керівництвом TEI і TRMotor, що в кінцевому підсумку зменшить залежність Туреччини від іноземних постачальників.
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17.02.2025 22:18 Ответить
Турецькі компанії будують в США заводи по виробництву *********** (швидко і дешево).
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17.02.2025 22:23 Ответить
Є таке многозначущє і дуже шанобливе українське слово "дружина".І хоч ця криворізька задрипанка тягне лише на "першу лядь",все одно коректно і розумно було б написати "Зеленський з дружиною".А то "тєкст как-то по-дебільному напісан".
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17.02.2025 22:35 Ответить
Вона така-ж "перша леді як і він чинний презедент"
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17.02.2025 22:37 Ответить
Мабуть, за скімбрією заїхали, для абдристовича і потужних мєнєджераф з опу?
Оманський, дав згоду?
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17.02.2025 22:44 Ответить
Помимо этого, после последних событий и новостей, необходимо начать создание оси Лондон-Брюссель-Киев-Анкара. ***** ятагана султанского опасается.
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17.02.2025 22:48 Ответить
Все таки "леді"-це преса. Слово доречне у англомовних монархіяк,але ніяк не в Україні.
Писаки пішли трохи(від слова зовсім) безграмотні
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17.02.2025 23:59 Ответить
Перша лэди, то хто?
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18.02.2025 00:13 Ответить
Зедермаки їздять по світу і поводяться так , ніби в Украіні все ок
і ніякоі війни немає 😡
Гидко дивитися на це бл@дство !!
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18.02.2025 00:14 Ответить
Вирішив Лєнку вигуляти .
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18.02.2025 00:28 Ответить
Не "вирішив" Лєнку вигуляти, а "Єрмак дозволив".
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18.02.2025 12:31 Ответить
«"президент України" (узурпатор влади України) Володимир Зеленський разом з "першою леді" Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Туреччини»…
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18.02.2025 00:29 Ответить
Ничку перевіряє, раз Дерьмака не взяв.
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18.02.2025 03:32 Ответить
Не називайти цю шалашовку з окружної, леді. Їй до леді як до неба рачки. Потвора ткаоголова
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18.02.2025 07:57 Ответить
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18.02.2025 08:45 Ответить
Українською - "перша пані"! Набридли вже цими "ледями"!
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18.02.2025 09:07 Ответить
 
 