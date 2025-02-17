Вопрос членства Украины в НАТО нельзя исключать из мирных переговоров. Никто не заинтересован в Афганистане 2.0, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос потенциального членства страны в НАТО нельзя исключать из процесса мирных переговоров.

Об этом глава государств сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году, тем самым выступив против переговорной тактики, которая предполагает отказ от ключевых требований еще до начала переговоров.

Зеленский, ссылаясь на заявления из США о том, что Украина не станет членом НАТО, подчеркнул: "Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0".

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По его словам, в Афганистане к трагедии привело "отсутствие уважения к человеческой жизни".

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", - заявил президент.

Отметим, что соглашение о выводе западных войск из Афганистана было заключено во время первого президентского срока Дональда Трампа и реализовано при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.

Это привело к хаотичному выводу войск из страны, в то время как "Талибан" быстро захватил столицу Афганистана Кабул после десятилетий боев и таким образом установили власть в стране.

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Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.