Вопрос членства Украины в НАТО нельзя исключать из мирных переговоров. Никто не заинтересован в Афганистане 2.0, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос потенциального членства страны в НАТО нельзя исключать из процесса мирных переговоров.
Об этом глава государств сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году, тем самым выступив против переговорной тактики, которая предполагает отказ от ключевых требований еще до начала переговоров.
Зеленский, ссылаясь на заявления из США о том, что Украина не станет членом НАТО, подчеркнул: "Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0".
По его словам, в Афганистане к трагедии привело "отсутствие уважения к человеческой жизни".
"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", - заявил президент.
Отметим, что соглашение о выводе западных войск из Афганистана было заключено во время первого президентского срока Дональда Трампа и реализовано при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.
Это привело к хаотичному выводу войск из страны, в то время как "Талибан" быстро захватил столицу Афганистана Кабул после десятилетий боев и таким образом установили власть в стране.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.
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Все воспринимали Трампа как эксценрического, непредсказуемого, умного и интеллектуального политика. Надежды на Трампа были, что он прикрывается непредсказуемостью, а как выяснилось Трам на самом деле непредсказуем и эксцентричен, а ума и интеллекта и его нет и никогда не было. Трамп может и скорее всего и натворит такого, что потом лет 100 нужно будет разгребать. Чего стоит тот цирк устроенный с Маском в кабинете Трампа. Маск с прогулки с сыном зашел на огонек в Белый дом с сыном на плечах для решения государственных проблем. Европа пришла в сознание от самодура Трампа и скорее всего будет создавать свою зону безопасности. И в ответ на сглаживание Трамп устраивает клоунаду с подписанием указов с челядью, сидя напыщенный до смеха а челядь вокруг расхваливает солнецеликого. Не имея никаких глубоко разработанных планов ни по какой проблеме а, импульсивно не понимая о последствия бросается в бой по принципу война план покажет. Америку ждут большие проблемы, а не великость, просрать легко ну а потом восстановить не получится. Боюсь, что на Трампе за четыре года Америка растеряет своих союзников и это будет конец Америке. Америка существует только в составе союзников, но к сожалению Трамп способен все только бездумно разрушать, созидать он не может и не будет
за 4 года не соизволили проанализировать его поступки. Там одной атаки на Капитолий достаточно было, чтобы понять, что это за фрукт и сделать все, чтоб не допустить баллотироваться.
Больше трамп ничего неумеет.
Ему правда никто пока несказал что за то что он обанкротит США ему страховку никто неаыплатит.
P.S. Поки це писав почув як двома пострілами ППО над Києвом знищено дві ворожі цілі...
До чогось подібного доводить країну і ця ******** влада, яку ще трохи і будуть ненавидіти на рівні з орками.
думаю, радник президента зеленського башковитий, не те що король людовик, тож він міг би придумать або дать премію і завтра до вечора йому принесуть придуману ідею як це зробить.
ми живемо в 21 сторіччі а влада якомусь 9 віку, тільки князь може придумувать, всім иншим виконувать придумки князя.
Йди, кумедний хлопчик, погуляйся чимось, чим ти там звичайно гулявся. Піпіською чи шо...