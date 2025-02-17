РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6579 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 291 53

Вопрос членства Украины в НАТО нельзя исключать из мирных переговоров. Никто не заинтересован в Афганистане 2.0, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос потенциального членства страны в НАТО нельзя исключать из процесса мирных переговоров.

Об этом глава государств сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году, тем самым выступив против переговорной тактики, которая предполагает отказ от ключевых требований еще до начала переговоров.

Зеленский, ссылаясь на заявления из США о том, что Украина не станет членом НАТО, подчеркнул: "Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0".

Читайте также: На экстренном саммите в Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае повторного нападения РФ, - The Guardian

По его словам, в Афганистане к трагедии привело "отсутствие уважения к человеческой жизни".

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", - заявил президент.

Отметим, что соглашение о выводе западных войск из Афганистана было заключено во время первого президентского срока Дональда Трампа и реализовано при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.

Это привело к хаотичному выводу войск из страны, в то время как "Талибан" быстро захватил столицу Афганистана Кабул после десятилетий боев и таким образом установили власть в стране.

Читайте также: Не следует рассматривать как переговоры относительно Украины встречу РФ и США в Саудовской Аравии, - Госдеп

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает членства Украины в НАТО в будущем.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) членство в НАТО (1548)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Я часто говорю одну фразу. Если мы хотим чтобы к нам относились как к Израилю или к Тайваню, то нужно было и вести себя как Израиль, а не как условное Сомали. Про какое уважение к человеческой жизни может вещать эта гнида, бросившая своих граждан на растерзание агрессору в феврале 2022 года и вещавшее им про шашлыки с винцом, когда уже точно знало дату вторжения?
показать весь комментарий
17.02.2025 22:04 Ответить
+7
Воспринимали? А умных и вменяемых людей было послушать не дано? Тех же нобелевских лауреатов. Или услышать сказанное его матерью про собственного сына. Или посмотреть на жизненный путь "бизнесмена", вернее отпетого мошенника. На крайний случай посмотреть на его первый срок. Нечего прикрывать фиговым листком тупость его избирателей.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:11 Ответить
+5
Так выход из Афгана тоже дело рук Донни Трампа, подписавшего договор с талибаном.
показать весь комментарий
17.02.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все він вірно говорить. А толку то. Не Україні це вирішувать, а рижому клону пуйла.
показать весь комментарий
17.02.2025 21:58 Ответить
А крім того, що говорити, що він ще вміє?
показать весь комментарий
17.02.2025 22:03 Ответить
А що ще вміє робити політик?
показать весь комментарий
17.02.2025 22:05 Ответить
Полі́тика (від грец. πολιτική - діяльність самоуправління у полісі (місті-державі), а надалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:15 Ответить
Кривозизьку металеву лапшину на вухи вишати
показать весь комментарий
17.02.2025 22:40 Ответить
Я часто говорю одну фразу. Если мы хотим чтобы к нам относились как к Израилю или к Тайваню, то нужно было и вести себя как Израиль, а не как условное Сомали. Про какое уважение к человеческой жизни может вещать эта гнида, бросившая своих граждан на растерзание агрессору в феврале 2022 года и вещавшее им про шашлыки с винцом, когда уже точно знало дату вторжения?
показать весь комментарий
17.02.2025 22:04 Ответить
Ну так и про Израиль можно сказать, вторжение ХАМАСа полностью провтыкали, и много мирных полягло (масштаб конечно не тот, что в Украине, но принцип такой же).
показать весь комментарий
17.02.2025 22:59 Ответить
Я не об этом. Тем не менее посмотрите на реакцию их политиков и на реакцию их жителей.
показать весь комментарий
17.02.2025 23:21 Ответить
Правильно, як тільки оголосимо що у нас ж ядерна зброя, сша мигом прибіжать пропонувати союзництво поза нато, як у випадку з Ізраїлем
показать весь комментарий
17.02.2025 23:58 Ответить
"...своих граждан" - на мой взгляд, не совсем корректное определение, вернее сказать - граждан Украины. То, что у ишака один из паспортов - украинский, не означает, что граждане Украины - его граждане, или даже соотечественники. Разве что формально, но мне, честно говоря, не комфортно чувствовать себя "его" гражданином. Тут еще иногда проскакивает, что, мол, обдолбыш предал "свой" народ. Так для меня это вообще сюр. Хотя, повторюсь, формально вроде бы так.
показать весь комментарий
18.02.2025 07:44 Ответить
Так выход из Афгана тоже дело рук Донни Трампа, подписавшего договор с талибаном.
показать весь комментарий
17.02.2025 21:58 Ответить
Ну хотеть не вредно Додику...уж лучше Додик продолжал сидеть в порнохаб и смотрел золотистые дожди ..Додик как и Ху..Ло вообще не понимает Украину..вспомните как эти ублюдки давали Украине 72 часа на полное поражение, но что то не учли как и Москве и Вашингтоне..и Брюсселе
показать весь комментарий
17.02.2025 22:03 Ответить
Давали власти, но не учли народ и строптивость Залужного. А с властью они не ошиблись ни на йоту.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:05 Ответить
Кстати, о Залужном. В том направлении тоже разворачивается массированная информационная атака. Захожу регулярно на страницы заюльков в мордокниге, там уже явно дана команда обсирать генерала, шобла возбудилась и уже работают активно.
показать весь комментарий
18.02.2025 07:50 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2025 21:59 Ответить
воно вже само з собою розмовляє? кому цікавий цей потік свідомості?
показать весь комментарий
17.02.2025 21:59 Ответить
не цікаво - не читай!
показать весь комментарий
17.02.2025 22:02 Ответить
Ну так...погано жити?...не живи...
показать весь комментарий
17.02.2025 22:45 Ответить
дружбана захищаєш?
показать весь комментарий
17.02.2025 23:28 Ответить
А правда в тому, що в Афганістані 2.0 зацікавлений і ти особисто - щоб довше протриматись у владі, і твої поплічники - щоб не злазити з корупційних схем на оборонці і війні, і Європа - щоб довше стирали російську армію, яка може їм загрожувати, і США - щоб під шумок урвати собі українські надра.
показать весь комментарий
17.02.2025 21:59 Ответить
Там вони чекали другої частини овертюри - це коли на відновленні дерибанити. Але зараз за Трампа таке не прокотить, тому й заметушилися
показать весь комментарий
17.02.2025 22:02 Ответить
Якраз таки Афганістан і в силах був, що з СРСР, що зі США воювати і видавити їх. Але то, пилять, Афганістан. Як там Леонов говорив - «То Туреччина, там тепло» (с) Джентельмени удачі
показать весь комментарий
17.02.2025 22:01 Ответить
К сожаление в США пришол к вдасти недоумковатый самодур.

Все воспринимали Трампа как эксценрического, непредсказуемого, умного и интеллектуального политика. Надежды на Трампа были, что он прикрывается непредсказуемостью, а как выяснилось Трам на самом деле непредсказуем и эксцентричен, а ума и интеллекта и его нет и никогда не было. Трамп может и скорее всего и натворит такого, что потом лет 100 нужно будет разгребать. Чего стоит тот цирк устроенный с Маском в кабинете Трампа. Маск с прогулки с сыном зашел на огонек в Белый дом с сыном на плечах для решения государственных проблем. Европа пришла в сознание от самодура Трампа и скорее всего будет создавать свою зону безопасности. И в ответ на сглаживание Трамп устраивает клоунаду с подписанием указов с челядью, сидя напыщенный до смеха а челядь вокруг расхваливает солнецеликого. Не имея никаких глубоко разработанных планов ни по какой проблеме а, импульсивно не понимая о последствия бросается в бой по принципу война план покажет. Америку ждут большие проблемы, а не великость, просрать легко ну а потом восстановить не получится. Боюсь, что на Трампе за четыре года Америка растеряет своих союзников и это будет конец Америке. Америка существует только в составе союзников, но к сожалению Трамп способен все только бездумно разрушать, созидать он не может и не будет
показать весь комментарий
17.02.2025 22:05 Ответить
Воспринимали? А умных и вменяемых людей было послушать не дано? Тех же нобелевских лауреатов. Или услышать сказанное его матерью про собственного сына. Или посмотреть на жизненный путь "бизнесмена", вернее отпетого мошенника. На крайний случай посмотреть на его первый срок. Нечего прикрывать фиговым листком тупость его избирателей.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:11 Ответить
Ну да, мир катится в пропасть
показать весь комментарий
17.02.2025 22:15 Ответить
tel:+100500 +100500!!!
за 4 года не соизволили проанализировать его поступки. Там одной атаки на Капитолий достаточно было, чтобы понять, что это за фрукт и сделать все, чтоб не допустить баллотироваться.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:41 Ответить
Трамп это профессиональный банкрутёр. Всё на чём он делал свой бизнес это создавал компании а потом банкротил их и за это получал страховки.
Больше трамп ничего неумеет.
Ему правда никто пока несказал что за то что он обанкротит США ему страховку никто неаыплатит.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:53 Ответить
Когда над маленькими людьми появляются большие тени значит солнце скоро зайдет.
показать весь комментарий
18.02.2025 00:59 Ответить
Замість того щоб розбудовувати вітчизняний ВПК цей смердючий блазень жебракує і "дрочить на НАТО" - "дайте, дайте, не минайте..." Тупе корумповане падло... Він навіть застрелитись не здатен. Отруїться як вагітна гімназистка. *****...
показать весь комментарий
17.02.2025 22:05 Ответить
Тобто ви серйозно хочете, щоб Україна в подальшому одноосібно увесь свій бюджет витрачала виключно на власноручне утримання військового контингенту в 1,5 млн. військових та на виробництво зброї? А без участі в НАТО буде саме так, бо росія нікуди не подінеться. А що ви їсти будете, в що одягатись, яка буде соціалка і усе інше? Дуже легко триндіти сидячи з дивана, коли ні за що не відповідаєш...
показать весь комментарий
17.02.2025 22:18 Ответить
Вступ в НАТО означає що багато країн мають воювати на боці України. Вони цього не хочуть, бо ми корумповані голодранці. Що далі? Ми не можемо воювати кількістю. У нас втричі менше людей. Тому вже зараз ми воюємо не людьми, а дронами. Тобто дистанційно. Звідси потрібно інвестувати в створення і виготовлення високоточної вітчизняної зброї та навчання людей які зможуть її професійно використовувати. Війна це робота. Така ж сама як і якась інша. В будь якій роботі успіху досягають професіонали з високоточним інструментом. Якість переважає кількість. До повномасштабки армія ********** налічувала 1 млн. 70 тисяч, з яких наступальні підрозділи нараховували 340 000 осіб. Решта охороняла кордони (ВВ). Сьогодні втрати ворога в живій силі наближаються до 900 000 тисяч. Нам потрібна не велика армія, а *******. Нам допомагають вистояти, але перемогти можемо тільки ми самі. Коли це станеться то можливо нас запросять в НАТО, але тоді це для нас вже буде неактуально...

P.S. Поки це писав почув як двома пострілами ППО над Києвом знищено дві ворожі цілі...
показать весь комментарий
17.02.2025 22:52 Ответить
не тупи, Україна одна не вистоїть і ніякого ВПК не вистачить. Також як ні одна інша держава ЕС не вистоїть. Для того союзи й придумані.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:29 Ответить
З якого дива це ви так вирішили? Союзники нам допомагають і ми тримаємось і вже знешкодили майже мільйон кацапських окупантів. Виснажуємо. Винищуємо. Далі буде.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:56 Ответить
Афган краще не згадувати, бо там пара душменів в тапках захопила за декілька місяців владу у країні і народ був тільки радий, бо еліті які жерла в три горла американські гроші було похрін на свій народ.
До чогось подібного доводить країну і ця ******** влада, яку ще трохи і будуть ненавидіти на рівні з орками.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:18 Ответить
обіцяний захід міг би прийняти Україну вже сьогодні в НАТО.
думаю, радник президента зеленського башковитий, не те що король людовик, тож він міг би придумать або дать премію і завтра до вечора йому принесуть придуману ідею як це зробить.
ми живемо в 21 сторіччі а влада якомусь 9 віку, тільки князь може придумувать, всім иншим виконувать придумки князя.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:27 Ответить
А про яку Україну воно веде мову? Воно ж вчора сказало українцям: кому не подобається рашка-2, яку я вам привів, громадянство на стіл і чемадан-вакзал-Європа! А чи треба кому в НАТО саме така Україна чмо не спитало? "Байден пачєму ми ні в нато?"
показать весь комментарий
17.02.2025 22:30 Ответить
Типу його думка ще когось цікавить.

Йди, кумедний хлопчик, погуляйся чимось, чим ти там звичайно гулявся. Піпіською чи шо...
показать весь комментарий
17.02.2025 22:32 Ответить
Держися друже Криворизске!або тебе Володя з Володей Х...Й!прийдеця на трибунал!а що звисно вони БИБА И БОБА!
показать весь комментарий
17.02.2025 22:38 Ответить
Зеленський дуже поганий дипломат.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:42 Ответить
Какаяразніца, оннаучіцца, дайтєємустодней, авашрарашенка...
показать весь комментарий
17.02.2025 23:02 Ответить
Я наполягаю, що треба включити членство по морді Зе.
показать весь комментарий
17.02.2025 22:42 Ответить
Ну от, це тупе створіння починає нас с авганом порівнювати. Кретінізм зашкалює
показать весь комментарий
17.02.2025 23:09 Ответить
Зачем эти одни и теже вопросы, нужен конкретный план который покажет без Украины у них самих будут проблемы , как этих тупопатый боязливый запад обвести и вступить в нато, иначе станы не будет
показать весь комментарий
17.02.2025 23:28 Ответить
На жаль, там мізки як в равликів - про Афганістан ніхто нічого вже не пам'ятає. Притомних людей на земній кулі одиниці залишились.
показать весь комментарий
17.02.2025 23:39 Ответить
 
 