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Агентство Reuters запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости: ее прекратили после реакции КГВА

Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости в центре Киева. Власти столицы отреагировали.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По кадру видно, что камеру установили на крыше гостиницы "Украина".

Прямой эфир продолжался утром 18 февраля в течение трех часов. Однако комментарии под видео были выключены. Первую трансляцию Reuters начало накануне 17 февраля, продолжалась она полтора часа.

"Вид на киевский Майдан Независимости. Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворческого контингента в Украине для поддержки любой мирной договоренности", - такое описание под трансляцией на YouTube-канале Reuters.

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Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости в центре Киева.

Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости в центре Киева

Реакция КГВА

Глава КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию, отметив, что прямая трансляция Reuters была прекращена.

"Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен", - отметил он.

Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости в центре Киева

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Киев (25792) СМИ (3844) трансляция (86)


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18.02.2025 15:17 Ответить
журнашлюхи - вони й в Африці журнашлюхи. Найдавніша професія.
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18.02.2025 15:18 Ответить
Це просто покушеніє на Найвеличнішого.
А якби він пішов на майдан, прогулятись серед прихильників а орки взяли б та й вдарили ракетою по Самому!?
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18.02.2025 15:21 Ответить
3 години це миттєво...а що каже з цього приводу Агентство Reuters невідомо...
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18.02.2025 15:27 Ответить
Підготовка до розгону Майдану 2025 року готова. Усіх бачу та всіх пишу на відео.((((
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18.02.2025 16:12 Ответить
Чё-то тут не то..... Такой стрим может запустить в ютюбе любой желающий, не?
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18.02.2025 17:33 Ответить
 
 