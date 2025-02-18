Агентство Reuters запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости: ее прекратили после реакции КГВА

Журналисты информационного агентства Reuters 17 февраля запустили прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости в центре Киева. Власти столицы отреагировали.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

По кадру видно, что камеру установили на крыше гостиницы "Украина".

Прямой эфир продолжался утром 18 февраля в течение трех часов. Однако комментарии под видео были выключены. Первую трансляцию Reuters начало накануне 17 февраля, продолжалась она полтора часа.

"Вид на киевский Майдан Независимости. Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворческого контингента в Украине для поддержки любой мирной договоренности", - такое описание под трансляцией на YouTube-канале Reuters.

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Реакция КГВА

Глава КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию, отметив, что прямая трансляция Reuters была прекращена.

"Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен", - отметил он.