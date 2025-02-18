РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6287 посетителей онлайн
Новости
10 663 89

Сценка об избиении военного ТЦК в школе Киева: педагог-организатор написала заявление на увольнение

Сценка избиения ТЦК в школе: Дарницкая РГА создала комиссию для расследования случая

Педагог-организатор столичной школы №309, причастная к постановке спектакля, где ученики показали сценку с избиением военного ТЦК, написала заявление на увольнение.

Об этом сообщила директор школы №309 в Киеве Ольга Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев 24".

По словам Тимошенко, сценка была импровизацией учеников и администрация школы не знала о ней заранее. "Это была импровизированная сценка, о которой никто из администрации школы не знал", - объяснила директор.

Она также отметила, что организатор концерта происходит из семьи военных и 10 лет работала в кадетском корпусе. Кроме того, во время начала полномасштабного вторжения она помогала эвакуировать кадетов из Сум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свидетельства с отличием вместо медалей: в Минобразования рассказали, как отныне будут отмечать успехи выпускников школ

Тимошенко предположила, что педагог могла знать о подготовке сценки, но не видела ее финальный вариант. После спектакля директор спросила учеников, что они имели в виду, и школьники ответили, что воспринимали эту сцену как символ завершения войны и победы Украины.

Директор школы извинилась за ситуацию, назвав сценку "ужасной".

"Как руководитель заведения, я несу персональную ответственность за организацию образовательного процесса и воспитательную работу, поэтому искренне прошу прощения у всех, кого эта ситуация задела или обидела. Особенно у наших военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей свободы, и их семей, для которых эта сценка стала болезненным и недопустимым сигналом", - заявила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине напали и ранили военного ТЦК во время сопровождения мобилизованных на ВВК

Что предшествовало?

Напомним, в столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".

Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.

Управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этому случаю.

После министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что поручено провести внутреннее расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школы Львовщины переводят на "дистанционку" из-за резкого всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Массовые мероприятия под запретом

Автор: 

дети (6606) Киев (25792) школа (3023) ТЦК (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
А що Київ?
У Києві ТЦК теж творить свавілля і діти це бачать!
Чи вони повинні зразу розуміти, що "єто другое дело"?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
+21
Якась неоднозначна сценка була у школі...

показать весь комментарий
18.02.2025 13:11 Ответить
+15
Чем и занимается ТЦК+ дискредитация ЗСУ.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это ж как мозги должны стоять набекрень... и это Киев.....
показать весь комментарий
18.02.2025 12:37 Ответить
А що Київ?
У Києві ТЦК теж творить свавілля і діти це бачать!
Чи вони повинні зразу розуміти, що "єто другое дело"?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
Та вже цю пісню скільки раз чули і про бурятів теж. Давай, закривай лавочку.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:32 Ответить
покажіть міністру виступи 95аналу та "Скоти", там українці завжди придуркуваті, бо у Зелі весь "гумор" обрізаних на це заточений. Тому й у Шифера стріляли через рикошет від дверці та ноги водія українця.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:32 Ответить
Так і я про те, де тут суперечки, бидло безрідне, таке як є...
показать весь комментарий
18.02.2025 14:39 Ответить
Тому й нжно те цецека що б ніхто не виїхав бо для бурятів надо. Хоча з тим цецека та йх хозяїном буряти можуть не встигнути.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:40 Ответить
Тоби навищо, тебе вдочерити потрібно?
показать весь комментарий
18.02.2025 14:44 Ответить
директорку нах, в прибиральниці
показать весь комментарий
18.02.2025 13:57 Ответить
свавилля ТЦК не дает поводу педагогу морального права ставить сценки, где ее подопечные бьют человека в Форме...или вам и 13 лайкнувшим так тяжело это понять????
показать весь комментарий
18.02.2025 14:11 Ответить
А ти ухилянте зарєєструйся та носи з собою документи і на вимогу пред'являй, як вимагає того закон про військовий стан . Може ти кацапський троль , тоді інша справа.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:00 Ответить
Бот про моральне право? ***..вся зовсім?
показать весь комментарий
18.02.2025 20:07 Ответить
так!
ето нє то, ето другоє!!!
1 заставили препода написати по власному.
звучить абсурдно але це факт!
2 може хтось хоче вичеркнути з історії України такі факти???
не вийде. бо зараз не 18 сторіччя!
3 у тих хто організував, підтримує та кришує це беззаконня в тцк, малоб йокнути серце....
що вже діти бачать несправедливість, порушення прав громадян і звісно, реакцію суспільства!!!
а ні, ніхера!
проведемо розслідування, закриємо всім роти але 4 +- мільйона броньованих та якимось чином недоторканих всеодно воювати не будуть.
то може розслідувати потрібно саме,
чому воюють всього 600-800 тисяч??????? і чому зе не бачить недоторканих, а лиш простих громадян????
показать весь комментарий
18.02.2025 14:37 Ответить
Де діти це бачать? У школі? Вдома? Вони це чують від таких, як ви, дорослих і з телеграмканалів ворога. Я постійно буваю у різних кінцях Києва і такого не бачив. У мене під балконом алея через весь квартал. Влітку там бухають, гуляють, шумлять, навіть, у комендантську годину і нікого не забирало тцк. Мало того, в кінці алеї відділення поліції і нічого. Хто росповсюджує брехню про наше військо, той працює на ворога. Пора вже всім подорослішати. Війна надовго, воювати будуть усі. ❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
19.02.2025 09:05 Ответить
Це результат свідомої політики ЗЕбанди на зрив мобілізації. Якщо б РОЗСТРІЛЮВАЛИ внутрішніх ворогоів, то такого б не було.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:28 Ответить
Согласно закону Украины про мобилизацию в соответствии с Конституцией Украины каждый гражданин Украины должен сам прийти в ТЦК сам стать на воинский учёт или обновить свои данные.
ВИКОНУЙ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ І ТОДІ НЕБУДЕ НІЯКОГО СВАВІЛЛЯ.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:21 Ответить
Тільки заяву??? І це лацно піде у часну чи іньшу школу????
показать весь комментарий
18.02.2025 12:41 Ответить
Ага, ніхто нічого не знав, це прикра помилка, пойміть і простіть, а ми підемо автомобіля волонтерам спалимо...
показать весь комментарий
18.02.2025 12:55 Ответить
Для початку досить лишити премії та надбавок за місяць та накласти штраф.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:23 Ответить
Педагогиня та дєткі узкоязичниє?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
Сценка була на чистій і лагідній мові.
А деякі смі стверджують що педагогиня є викладачкою української мови.
УПС.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:25 Ответить
Воно бот єрмаківмський, навіщо йому правда
показать весь комментарий
18.02.2025 20:09 Ответить
нема жодних виправдань агітації на користь ворога окрім як державна зрада.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
Чем и занимается ТЦК+ дискредитация ЗСУ.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:11 Ответить
млять, рідна Дарниця...
абсолютно нормальний тцк, нормальні люди в ньому
підагоги - мудаки!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
А що відбувається, невже війна?!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:57 Ответить
Оце ти насмішив!
показать весь комментарий
18.02.2025 13:36 Ответить
Що даже не беруть взятки, як інші?
показать весь комментарий
18.02.2025 20:11 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2025 09:38 Ответить
Звільнення має бути без права подальшої праці за професією! Спробувала б падаль таке у рашці уткнути!!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:43 Ответить
По якої статті? Дурепа ти хоч конституцію у руки брала?
показать весь комментарий
18.02.2025 20:13 Ответить
Я бачу, вгомонитися на цю тему невигідно багатьом!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/BcMqoLnl2ng Відео
показать весь комментарий
18.02.2025 12:46 Ответить
А до війни як ставились? А тепер воювати нікому?
показать весь комментарий
18.02.2025 13:00 Ответить
...з мого взводу 30 чол в учебці - половина хворих, 5 чол звільнені від носіння броніка бо просто падають під його вагою, гіпертоня 2 ст., хворе серце, хворий хребет, у одного псоріаз по всьому тілу так що шкіра на суглодаї тріскає і сукровиця тече.... це все .... "штурмовики"..так так їх кинули на двотижневий інтенсив на шутрмовиків...так працює тцк .....
показать весь комментарий
18.02.2025 13:16 Ответить
тобі вірю, ти ж для цього допису, щойно виліз із інкубатора та придумав цей незабутній дабл нік-нейм.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:43 Ответить
Може сам перевіриш хроніки тощо
показать весь комментарий
21.02.2025 01:50 Ответить
А де військові стоять? *** ти зломаний!
показать весь комментарий
18.02.2025 13:15 Ответить
А чим дітлашня гірша за того кого називають препізедентом країни? То цьому поцу можна все, включно із винищенням титульної нації (розмінування, здача територій, ув'язнення Азову,........), а із дебільної сценки будемо слона роздувати?
показать весь комментарий
18.02.2025 13:04 Ответить
"Титульної нації"? Щось я дуже сумніваюся, що титульна нація - це українці, хоча знищуються вони зараз масово.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:09 Ответить
нічого особистого, тільки значення даного слова згідно тлумачного словника.
показать весь комментарий
18.02.2025 16:17 Ответить
Заяву мав би написати очільник Міністерства освіти і науки України. Який міністр - така й освіта. Міністерство повинні очолювати особистості. Як Ірина Фаріон. А очолює той, хто цькував її. За захист української мови. За любов до України.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:11 Ответить
Якась неоднозначна сценка була у школі...

показать весь комментарий
18.02.2025 13:11 Ответить
Вчителька ок.
А що там з мажорами, які топтали прапор і хизували з українців. Ціле нічого
показать весь комментарий
18.02.2025 13:15 Ответить
І ВСЕ? І це ВСЕ?
Ця мразота просто звільнится і ВСЕ?
СБУ повинно перевірити її зв'язки з Парашей і хто замовив гниде цю срань.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:15 Ответить
Краще б типу незалежна від від єрмачні СБУ кротів в ОПі повиловлювала, а також в кму, парламенті, на всіх підприємствах впк і т.д., а не пуї пинає,
показать весь комментарий
18.02.2025 13:44 Ответить
Підставили ********** пєдагога.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:27 Ответить
Що а призначення послом в Папуа нова Гвінея не буде?
показать весь комментарий
18.02.2025 13:27 Ответить
Втратила перспективну роботу з окладом в сто сорок пачок яєць, піде в атб на підвищення
показать весь комментарий
18.02.2025 13:31 Ответить
Вдвічі заробітня платня і не головня
Біль за ваших ушльорків
показать весь комментарий
21.02.2025 01:55 Ответить
Сценку б побиття єрмака краще поставили. І як татаров за чеченами по всій ОПі ганявся
показать весь комментарий
18.02.2025 13:39 Ответить
не нагнітайте, оскільки варто показати сцени перебування лідора взесвіту та його ОПокоханця у Феофанії під час карантину...
показать весь комментарий
18.02.2025 13:59 Ответить
А тепер представте за кого ці дебіли проголосують на наступних виборах. Це буде кінець України. Тому ***** і Тампон так вимагають провести в Україні вибори.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:40 Ответить
ганебна сценка "від дєток" - результат промивки свідомості нестабільного лохторату яскравотупорилими шоу та одноманітними жлобсеріалами від кварталТБ та зеленсько-підєрмачного телелайнофону..
показать весь комментарий
18.02.2025 13:48 Ответить
Діти молодці. Добре ще поставити спектакль про ВЛК
показать весь комментарий
18.02.2025 13:49 Ответить
ні, голосую за сценку перебування двох гнид у Феофанії, скільки років пройшло, а скумбрію тільки вчора почали ці двоє по світу із собою тягати.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:12 Ответить
А директор що, розучився писати?
показать весь комментарий
18.02.2025 13:53 Ответить
Щось з тими ''тимошенками'' в Україні ''по-роблено''.
Юлька Тимошенко.
друг Зєлі - Кіріл Тімашенка.
директор школи Тимошенко.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:59 Ответить
ідіотка.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:07 Ответить
Напевно вчительку запросили до театру
показать весь комментарий
18.02.2025 14:12 Ответить
Найшли найбільшого ворога України - вчительку..... Скільки в нас дебілів....😡
показать весь комментарий
18.02.2025 14:29 Ответить
Бо виховувати дітей патріотами треба.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:53 Ответить
Так до кого це питання? Чи треба патріоти як на паРаші?
показать весь комментарий
18.02.2025 20:22 Ответить
В США патріотизм теж виховують. І саме так, треба патріоти, а не батько на війні, а син автівку ЗСУ палить(реальний випадок).
показать весь комментарий
18.02.2025 22:26 Ответить
А ви спитайте хлопців з нуля як вони відносяться до тцкшників. Ви здивуєтесь. А патріоти будуть коли не буде корупції та буде працювати конституція.
показать весь комментарий
18.02.2025 23:29 Ответить
Тцк це інша тема. Зараз про вчителів. Корупцію в голови учням вкладають в дитинстві. Мій приклад: в середині 2000-х, син приходить з училища і каже, "вчителька сказала, що любить Київський торт, скидаємось на оцінки". Керівник сина мені каже, "нема оцінки з української, хай підійде, щось допоможе учительці". Син на виробничій практиці в готелі, прийшов майстер і питає: "ти мене в ресторан заведеш?". Після відмови, в щоденнику де були 12 балів, наставив 4 бали наперед, до кінця практики.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:01 Ответить
Жодного патріотичного виховання від МО і міністра Лісового ,таке враження що до багатьох не доходить що ворог хоче знищити Україну і її народ.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:30 Ответить
У моєму околотку, наприклад, протягом війни відкрилось зо п'ять наливайок, пару кафе з круасанами і пару грумінг-салонів. А на маршрутах такого безліч. Ну і як воно дійде, коли на вулиці людей хапають як собак, а у салоні поруч собакам роблять педікюр.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:49 Ответить
Монопольно використовуючи засоби масової пропаганди, у суспільстві можна згенерувати будь-який сказ.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:42 Ответить
"педагогіня-організаторка написала заяву на звільнення" і ВСЕ? Просто звільниться і влаштуться у сусідній школі. А СБУ не задасть їй питання, не відкриє справу за дискредитацію ВСУ? А директор не понесе покарання - її не випруть пендюлем під зад з забороною робити у освітніх установах і справу не відкриють? Тільки останній дебіл повірив у легенду, що побиття військового ТЦК це символ закінчення війни. Для кого ця казочка? А вгодовані "діточки" - 15-16річні бройлери і дівки та їхні батьки не понесуть відповідальності? Зате нам казочку написала директорка у ФБ школи 309.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:54 Ответить
Діти все добре розуміють і бачать. За мобілізацію відповідають місцева влада і поліція. Якщо б виконався закон таких сцен небуло б. Педагога зробили козлом. Почалося цькуванья педагога.СБУ під тиском безмозглої влади і 73%-х процетників посадять педагога. Педагог стає заручником про не виконаний закон про мобілізацію.
показать весь комментарий
18.02.2025 14:56 Ответить
Леонид Гнильченко, ти несеш хрінь не сусвітню.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:14 Ответить
Бот єрмаківський на себе подивись
показать весь комментарий
18.02.2025 20:23 Ответить
А ставили сценку дітки які підпалють авто ЗСУ.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:07 Ответить
"...сприймали цю сцену як символ завершення війни та перемоги України." Якесь дебільне сприймання закінчення війни, більше схоже на дитячий лепет. Судячи з їхньої логіки, після закінчення війни потрібно бити військових?
показать весь комментарий
18.02.2025 15:12 Ответить
Нашли виноватых ... дети((( . 95 квартал на таком бабло рубит ... а само ТЦК белое и пушистое ...

Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net/ru/p3536265
показать весь комментарий
18.02.2025 15:24 Ответить
У нас же лише 95 квартал має право на сценки с тцк, так боти?
показать весь комментарий
18.02.2025 20:25 Ответить
 
 