Сценка об избиении военного ТЦК в школе Киева: педагог-организатор написала заявление на увольнение
Педагог-организатор столичной школы №309, причастная к постановке спектакля, где ученики показали сценку с избиением военного ТЦК, написала заявление на увольнение.
Об этом сообщила директор школы №309 в Киеве Ольга Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев 24".
По словам Тимошенко, сценка была импровизацией учеников и администрация школы не знала о ней заранее. "Это была импровизированная сценка, о которой никто из администрации школы не знал", - объяснила директор.
Она также отметила, что организатор концерта происходит из семьи военных и 10 лет работала в кадетском корпусе. Кроме того, во время начала полномасштабного вторжения она помогала эвакуировать кадетов из Сум.
Тимошенко предположила, что педагог могла знать о подготовке сценки, но не видела ее финальный вариант. После спектакля директор спросила учеников, что они имели в виду, и школьники ответили, что воспринимали эту сцену как символ завершения войны и победы Украины.
Директор школы извинилась за ситуацию, назвав сценку "ужасной".
"Как руководитель заведения, я несу персональную ответственность за организацию образовательного процесса и воспитательную работу, поэтому искренне прошу прощения у всех, кого эта ситуация задела или обидела. Особенно у наших военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей свободы, и их семей, для которых эта сценка стала болезненным и недопустимым сигналом", - заявила Тимошенко.
Что предшествовало?
Напомним, в столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".
Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.
Управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этому случаю.
После министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что поручено провести внутреннее расследование.
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У Києві ТЦК теж творить свавілля і діти це бачать!
Чи вони повинні зразу розуміти, що "єто другое дело"?
ето нє то, ето другоє!!!
1 заставили препода написати по власному.
звучить абсурдно але це факт!
2 може хтось хоче вичеркнути з історії України такі факти???
не вийде. бо зараз не 18 сторіччя!
3 у тих хто організував, підтримує та кришує це беззаконня в тцк, малоб йокнути серце....
що вже діти бачать несправедливість, порушення прав громадян і звісно, реакцію суспільства!!!
а ні, ніхера!
проведемо розслідування, закриємо всім роти але 4 +- мільйона броньованих та якимось чином недоторканих всеодно воювати не будуть.
то може розслідувати потрібно саме,
чому воюють всього 600-800 тисяч??????? і чому зе не бачить недоторканих, а лиш простих громадян????
ВИКОНУЙ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ І ТОДІ НЕБУДЕ НІЯКОГО СВАВІЛЛЯ.
А деякі смі стверджують що педагогиня є викладачкою української мови.
УПС.
абсолютно нормальний тцк, нормальні люди в ньому
підагоги - мудаки!
А що там з мажорами, які топтали прапор і хизували з українців. Ціле нічого
Ця мразота просто звільнится і ВСЕ?
СБУ повинно перевірити її зв'язки з Парашей і хто замовив гниде цю срань.
Біль за ваших ушльорків
Юлька Тимошенко.
друг Зєлі - Кіріл Тімашенка.
директор школи Тимошенко.
Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net/ru/p3536265