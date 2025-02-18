Свидетельства с отличием вместо медалей: в Минобразования рассказали, как отныне будут отмечать успехи выпускников школ

Минобразования отменило Положение о золотой и серебряной медали, с этого года их больше не будут изготавливать за счет госбюджета и не будут вручать выпускникам школ.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Отмена Положения о золотой и серебряной медали означает, что с 2025 года останавливается изготовление и вручение выпускникам школ золотых и серебряных медалей за успехи в учебе за средства государственного бюджета. В то же время выпускникам школ, которые успешно закончили получение образования и имеют результаты обучения высокого уровня, получат Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием", - сообщили в министерстве.

В МОН отметили, что согласно статье 16 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" за особые успехи в учебе, исследовательской, поисковой, научной деятельности, культурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и т.д. к ученикам могут применяться различные виды морального и/или материального поощрения и награждения.

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К такому поощрению, кроме золотых и серебряных медалей, относится награждение похвальным листом, грамотой.

Как отмечают в министерстве, виды и формы поощрения и награждения учащихся в учебном заведении определяются его учредительными документами и/или положением о поощрении и награждении учащихся, которое утверждается педагогическим советом учебного заведения.

"Решение о поощрении (награждении) ученика принимает педагогический совет учебного заведения. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические, физические лица также могут поощрять и отмечать академические и другие достижения учащихся", - отметили в МОН.

В МОН напомнили, что золотые и серебряные медали уже несколько лет не дают никаких преимуществ для поступления в ЗВО.

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Решение об отмене Положения о золотой и серебряной медали было принято, поскольку награждение медалями много лет не давало выпускникам преференций для поступления.