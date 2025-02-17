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Должно быть проведено тщательное служебное расследование, - Лисовой о школьной сценке с избиением работника ТЦК

Лисовой отреагировал на сценку с избиением военного ТЦК в школе Киева

В школе №309 Киева, где ученики разыграли сценку с якобы избиением военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, поручено провести внутреннее расследование.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, где демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и одиннадцатом году войны", - отметил министр.

Лисовой сообщил, что позвонил директору учебного заведения с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто принимал в этом участие.

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"Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сценке, не почувствовал сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных приняты соответствующие решения", - отметил Лисовой.

Министр образования добавил, что никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.

Что предшествовало?

Напомним, в столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".

Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.

Управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этому случаю.

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Автор: 

дети (6606) Киев (25792) школа (3023) Лисовой Оксен (56) ТЦК (630)


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Топ комментарии
+29
Нашли себе врага - школьников. Какой же цирк.
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17.02.2025 21:16 Ответить
+28
Та без питань, одразу як слідчі закінчать із кримінальними справами проти ТЦК за порушення 17 статті конституції, за порушення кримінального кодексу, от тоді хай і займаються
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17.02.2025 21:15 Ответить
+27
Армію дискредитує ТЦК,які ніякого відношення до неї не мають
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17.02.2025 21:23 Ответить
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Звідки я можу знати, що ти вчив в школі, а те що ти дебіл видно по твоїй писанині. Які тисячі смертей в магазинах та в чергах поліклінік, що куриш ? Яким чином масштаб мобілізації впливає на кількість смертей мобілізованих в приміщеннях тцк, якщо по суті це бюрократичний процес, який не передбачає жодного насилля і тим більше смертей людей від раптового загострення хвороб, саме після зустріч їх з тцкунами.
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17.02.2025 22:23 Ответить
До чого статистика смертей школярів до випадків коли тцкуни спочатку викрадають людину з вулиці, а потім вона помирає від раптового загострення хвороби.
Дешевий, зелений маніпуляторе, мова йде про ось такі випадки, яких вже десятки по всій країні.
" Наприкінці березня 2024 року у Хмельницькому 41-річний Андрій Панасюк https://tsn.ua/********/pid-avdiyivkoyu-dopomozhut-u-hmelnickomu-cholovik-pomer-cherez-2-dni-pislya-vizitu-do-tck-detali-2549086.html помер через два дні після того, як побував в об'єднаному міському ТЦК та СП. Його, як якогось злочинця, скрутили, запхали до автомобіля і завезли до ТЦК, де знущалися і принижували" У серпні 2023 року у селі Ширяєве Одеської області мобілізували чоловіка, який мав інвалідність та хворів на епілепсію. В перший день служби він https://tsn.ua/********/obstezhili-za-20-hvilin-na-odeschini-vid-hvilyuvan-pomerla-lyudina-z-invalidnistyu-yaku-tck-zbiravsya-vidpraviti-na-front-2384356.html помер від епілептичного нападу.Борису вручили повістку та одразу, по методу Одеської, та й не тільки вже Одеської "оптимізованої ВЛК" за 20 хв "обстежили".
У травні 2024 року Дніпропетровський обласний ТЦК повідомив, що на території Саксаганського ТЦК та СП внаслідок раптового погіршення стану здоров'я https://www.facebook.com/dniprootcksp/posts/pfbid02qHVsj8BGP6ePbkU3PLJbqjDmT5sLNufm5JjZrDz7v6UKSLfNS6KVBt8ocms6J1Tvl помер військовозобов'язаний.За даними Офіса генпрокурора, працівники Криворізького райуправління поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення за статтею "Умисне вбивство".
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17.02.2025 22:50 Ответить
Наслідки, від перегляду у сім'ях, передач з пропагандою і рекламою, - кварталк95, отих серіалів (скоти), зеленського та приблуд95, проявляються не одномоментно!
Це, така ж сама, шкідлива пропагандиська зараза, як і пошесть КОВІД19!
На московії, рашисти, недарма пропагандою займаються проти України! Ось, і результати!
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17.02.2025 21:53 Ответить
Тут і кацапськох пропаганди не потрібно . Пройдись по Україні
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17.02.2025 23:40 Ответить
Невже було б краще, щоб школярі розігрували сцену, як ТЦК б'є на вулиці народ, а чиновники крадуть та беруть хабарі? Не погано було б, щоб школярі розіграли б сцену "Лісовий та гілляка".
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17.02.2025 21:58 Ответить
Азохенвєй! Шоб ви млять так збуджувалися, коли Пісюн в своєму серіальику ВР розстрілював.
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17.02.2025 21:59 Ответить
Де це ти в атб аврорі бронь бачив ? Оце ти телепнув . Хлібовозки на узбіччі стоять біля б/постів. Продукти вже нема кому возить . На деяких підприємствах працювати нема кому , бо воно не критичне , а жінки не потянуть бо фізично важко .
А так із-за кірдоння видніше
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17.02.2025 23:48 Ответить
Ну, я працюю в АТБ. І що? У нас мобілізували двох вантажників. Яка нах... бронь? Ти бодай матчастину вивчи, ледащо! За що тобі кацапи з подоляком гроші платять?
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18.02.2025 00:19 Ответить
Бачу, дурнику шмаркатий, що тебе недаремно раніше деактивовували. Ой недаремно...
Твій знакомий такий же Мюнхгаузен, як і ти. Тому сидіть ціхо обидва - виглядатимете бодай неповними ідіотами і брехунами.
Ти вирішив блЄсуть ЫрудіцЫєй та повчити мене жити? А от це даремно. До твого відома, мені нема потреби вчити мови програмування. Принаймні, ті котрі вивчив замолоду - Асемблер та Делфі (паскаль). Так само, як і бронь мені непотрібна. Мені 53-й рік + група інвалідності (онкологія).
Тому свої поради залиш для свого знакомого - обоє пофантазуєте за пивом про сіньйорску позицію.
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18.02.2025 21:32 Ответить
Відразу після того як всім тецекунам замішаним в бусифікації по 8 років за викрадення людей впаяюють ☺️
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18.02.2025 02:40 Ответить
Україна вільна країна.
Тцк хочуть когось запакувати - пакують.
Хтось хоче пакувати тцк вільний робити. В чому проблема?
Що сіяли тоті виросло.
Чи вони чекали що їх всі страшитися будуть?
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17.02.2025 22:05 Ответить
чому не пристрелили
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17.02.2025 22:13 Ответить
Цікаве "кіно" виходить, панове адміни-модератори!
Як-так трапилося, що раніше деактивовані ніки "пришкандибали" із "цвинтаря акаунтів", щоб під цією новиною випорожнитися цеглою?
Це що, новини прикладної некромантії?
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17.02.2025 22:14 Ответить
Підари,які дозволили такі сценки,взагалі не повинні займатися вихованням дітей!
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17.02.2025 22:19 Ответить
А що таке тецекун не подобається відношення народу до тебе ? 😂
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18.02.2025 02:38 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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18.02.2025 09:10 Ответить
Устами младенца глаголит истина.
А король-то голый)))
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17.02.2025 22:35 Ответить
Можна собі тільки уявити,що у цієї малолітньої мразоти за родини...Але,коли читаєш коментарі в яких це дійство виправдовується розумієш,що не так страшні рашиські воші,як свої.... гниди
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17.02.2025 23:12 Ответить
Ви на вулицю виходите ? От діти все бачать краще за дорослих . Оце все &//ядство яке твориться .
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17.02.2025 23:26 Ответить
Цією новиною хочуть перебити вояж в Саудівську та Туреччину .
Слідкуйте за руками і язиками . І ціною на скумбрію
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18.02.2025 00:37 Ответить
немає там чого розслідувати., директора школи, завуча і класного керівника потрібно РОЗСТРІЛЯТИ
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18.02.2025 00:52 Ответить
А що таке тецекун ? Страшно стає ? ))
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18.02.2025 02:35 Ответить
Я щось не розумію, написано що в сцені побили тецекуна, до чого тут військові ? 😂 Тецекунські ухилянти вже настільки перелякані ? 😂😂😂
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18.02.2025 02:37 Ответить
Ватне населення ніяк своїми курячими мізками не може зрозуміти, що всім маміним черешенькам ненародженим для війни служити всеодно прийдеться, бо коли кацап прийде під ваш поріг, то в демократію ніхто гратись не буде, а поженуть батогом як бидло, тільки вже не в ЗСУ, а в армію окупанта!
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18.02.2025 08:34 Ответить
Зєля з шоблою зробили все, щоб дискредитувати службу в армії України. Це і звільнення найбільш успішних генералів, підмінивши їх найбільш зашквареному на шкідництві Єрмаком, це і копійчаний соцпакет для військових, це і шалена корупція у всіх сферах діяльності держави, зокрема в армії, це і тримання совкових традицій, жодного покараного за провали, окрім успішних генералів... То і не дивно, що примусова рекрутизація стикається з опором суспільства. Опором, який став у суспільстві більш важливим явищем, ніж війна. Проти якого підлітки і протестували на сцені. А те, що мобілізовані мають бути усі, як в Ізраїлі, наприклад, то це так. Хто на фронт, хто на альтернативну службу(допомога пораненим, виробництво зброї, тощо)

Вибори, інакше програємо війну і країну. Залужний має очолити Державу
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18.02.2025 09:34 Ответить
Міняйте методичку, вже не цікаво читати
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18.02.2025 18:27 Ответить
Тип походу живет в параллельной вселенной🤣
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18.02.2025 08:42 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



Які претензії до школярів та вчителів зі сценкою про ТЦК, якщо Квартал Зеленського та Дизель на кожному концерті, які транслюють канали олігархів з пулу провладного телемарафону - 1+1 Коломойського і ICTV Пінчука, висміюють співробітників ТЦК?! Це ж офіційна політика ЗЕрежиму!

https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas@prozapas77



Спочатку на деградантському "кварталі" висміюють ЗСУ, потім сажають військових в клітки, і політикою держави до армії стає Безугла - а потім міністр дивується чого це діти ставлять сценки з побиттям ТЦК. Ще не таке побачите, поржом (тм)
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18.02.2025 12:29 Ответить
Старі пердуни з адміністрації "вазбуділісь". Поярков все вірно розклав:

https://www.youtube.com/watch?v=_yM4KIjGyt4&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
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18.02.2025 18:26 Ответить
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