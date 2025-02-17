Должно быть проведено тщательное служебное расследование, - Лисовой о школьной сценке с избиением работника ТЦК

В школе №309 Киева, где ученики разыграли сценку с якобы избиением военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, поручено провести внутреннее расследование.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, где демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и одиннадцатом году войны", - отметил министр.

Лисовой сообщил, что позвонил директору учебного заведения с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто принимал в этом участие.

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"Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сценке, не почувствовал сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных приняты соответствующие решения", - отметил Лисовой.

Министр образования добавил, что никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.

Что предшествовало?

Напомним, в столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".

Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.

Управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этому случаю.

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