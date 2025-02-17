Должно быть проведено тщательное служебное расследование, - Лисовой о школьной сценке с избиением работника ТЦК
В школе №309 Киева, где ученики разыграли сценку с якобы избиением военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, поручено провести внутреннее расследование.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.
"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, где демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и одиннадцатом году войны", - отметил министр.
Лисовой сообщил, что позвонил директору учебного заведения с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто принимал в этом участие.
"Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сценке, не почувствовал сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных приняты соответствующие решения", - отметил Лисовой.
Министр образования добавил, что никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.
Что предшествовало?
Напомним, в столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".
Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.
Управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этому случаю.
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Дешевий, зелений маніпуляторе, мова йде про ось такі випадки, яких вже десятки по всій країні.
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Це, така ж сама, шкідлива пропагандиська зараза, як і пошесть КОВІД19!
На московії, рашисти, недарма пропагандою займаються проти України! Ось, і результати!
А так із-за кірдоння видніше
Твій знакомий такий же Мюнхгаузен, як і ти. Тому сидіть ціхо обидва - виглядатимете бодай неповними ідіотами і брехунами.
Ти вирішив блЄсуть ЫрудіцЫєй та повчити мене жити? А от це даремно. До твого відома, мені нема потреби вчити мови програмування. Принаймні, ті котрі вивчив замолоду - Асемблер та Делфі (паскаль). Так само, як і бронь мені непотрібна. Мені 53-й рік + група інвалідності (онкологія).
Тому свої поради залиш для свого знакомого - обоє пофантазуєте за пивом про сіньйорску позицію.
Тцк хочуть когось запакувати - пакують.
Хтось хоче пакувати тцк вільний робити. В чому проблема?
Що сіяли тоті виросло.
Чи вони чекали що їх всі страшитися будуть?
Як-так трапилося, що раніше деактивовані ніки "пришкандибали" із "цвинтаря акаунтів", щоб під цією новиною випорожнитися цеглою?
Це що, новини прикладної некромантії?
А король-то голый)))
Слідкуйте за руками і язиками . І ціною на скумбрію
Вибори, інакше програємо війну і країну. Залужний має очолити Державу
Олег Леусенко@leusenko1
Які претензії до школярів та вчителів зі сценкою про ТЦК, якщо Квартал Зеленського та Дизель на кожному концерті, які транслюють канали олігархів з пулу провладного телемарафону - 1+1 Коломойського і ICTV Пінчука, висміюють співробітників ТЦК?! Це ж офіційна політика ЗЕрежиму!
https://x.com/prozapas77
Valerii Prozapas@prozapas77
Спочатку на деградантському "кварталі" висміюють ЗСУ, потім сажають військових в клітки, і політикою держави до армії стає Безугла - а потім міністр дивується чого це діти ставлять сценки з побиттям ТЦК. Ще не таке побачите, поржом (тм)
https://www.youtube.com/watch?v=_yM4KIjGyt4&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC