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Все студенты, которые ездят в другие страны по программе обмена, возвращаются в Украину, - Лисовой

студенти

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что 100% студентов, выезжающих за границу в рамках программ академической мобильности, возвращаются в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас у нас стопроцентный возврат молодежи в рамках академических программ. Это говорит о том, что университеты очень ответственно относятся к молодым людям, которых они рекомендуют на программы академической мобильности", - отметил Лисовой.

Он рассказал, что в основном студенты едут в страны Европы, в частности в Германию, Великобританию, Францию, Польшу.

"Это действительно является ценным инструментом для развития нашей молодежи и вообще для развития высшего образования. Со студентами ездят и преподаватели, поэтому они обмениваются опытом, понимают, как организована среда, какие современные методы используются в образовании", - добавил он.

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Также Лисовой отметил, что государство урегулировало вопрос академической мобильности для студентов частных вузов. В частности, заявки от каждого частного учебного заведения рассматриваются в индивидуальном порядке.

"Если вуз добропорядочный, если не было странных кейсов в его истории, то подписывается отдельное письмо на выезд группы в рамках академической мобильности и, таким образом, урегулируется этот вопрос", - сказал он.

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О так! Віруємо кожному смарагдовому "міністру"
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24.01.2025 20:04 Ответить
жіночої статі, так.
хлопців не випускають, згідно наказу зе!гундоса.
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24.01.2025 20:05 Ответить
Такі брехуни зібралися у Зелі !
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24.01.2025 21:48 Ответить
 
 