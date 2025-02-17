На Львовщине напали и ранили военного ТЦК во время сопровождения мобилизованных на ВВК
В понедельник, 17 февраля, в городе Жовква на Львовщине неизвестные напали на военнослужащего ТЦК, когда тот сопровождал двух мобилизованных граждан для прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщили во Львовском ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военнослужащий ТЦК сопровождал двух мобилизованных в Жовковскую больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. В 11:45 на работника ТЦК напали двое неизвестных.
"Во время движения по улице Львовской, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", - говорится в сообщении.
После нападения один из мобилизованных сбежал, его объявили в розыск.
В ТЦК считают, что вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию.
Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Также продолжается служебное расследование во Львовском районном ТЦК.
"Это преступление - не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных. Страх смерти - естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю, - это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего - это не просто преступление. Это предательство", - добавили в военкомате.
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Назва новини цілковито абсурдна. Як і сама ситуація. Мобілізувати громадянина, згідно закону, можуть тільки після висновку ВЛК. Якщо він не проходив ВЛК, то його не можуть мобілізувати.
А якщо громадянин вже мобілізований (як написано в новині), то значить, він уже пройшов ВЛК.
Тоді навіщо його знову туди тягти? Якийсь нонсенс.
Невеличкий лікбез. Статус громадянина ч.с. (18-60):
1. до другої повістки - військовозобов'язаний
2. від другої повістки до прийняття присяги - мобілізований
3. від прийняття присяги - військовослужбовець
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Цитати з Повного зібрання творів В.О. Зеленського треба брати в лапки.
Чи ти вважаєш, що вартовий на аеродромі в тилу та штурмовик на передовій керуються одиними і тими ж обов'язками?
І, тим не менше, обидва військові і обидва необхідні там, де вони є.
Не знайшов.
Як на мене, це поаинна робити поліція.
П.С. Як зараз не знаю, а раніше у 90-ті, коли все ще було за уставом, а не цедулками, які вигадують цивільні, мене послали повернути бійця з СЗЧ за місцем його проживання. Так мені на випадок опору надали супроводжувальні листи у сільраду та міліцію, щоб не я його крутив.
Слава Богу, обійшлося без цього.
Шукайте за словами "розумова відсталість легкого ступеня". Стаття 19, пункт б).
https://zakononline.com.ua/documents/show/526752___769002
Чому вони тоді на українців палюють? Навіть забити можуть і ні чо.
Валерія Сушко! "Ваєнкамати" здохли у 2007 році. Все! Їх немає з тих пір, коли Ви ще у школу ходили-не ходили, чи чим там займались.
Пишіть хоча б правильно: "ТЦК, ТЦКуни, ухилянти в формі, схожу на військову, хабарники, людолови, людська погань, тітушки ТЦКашні, тощо..."
Бо хто вас пойме, журналюг, про що ви пишете і яку владу обслуговує ваша, друга за давністю, професія, і ви, її представники?
ЧОМУ 17 стаття Конституції України, яка є Основним законом ПЕРВИННОЇ ДІЇ
прямо забороняє злочинну діяльність т.зв. "військових ТЦК", -
"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."
Чи то не військові?!!
І вони нічого АНТИКОНСТИТУЦІЙНОГО не робили?!!
...Люди ЗАХИЩАЛИСЯ ВІД СВАВІЛЛЯ шакалів від влади.
І правильно робили.
Бо МАЮТЬ ПРАВО. Згідно Основного Закону України (котрий "на паузі").
З вашими "конституція на паузі" вже скоро владу народ, (над яким постійно ваші "мєдіа" принизливо та зверхньо жартують, називаючи "нарІд" ) поставить "на паузу".
Вже цих тварюк почали відстрілювати...
Підемо далі?
Читайте Закон України "Про Національну поліцію" стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги
"...Надання послуг..." Ще раз, хто не зрозумів. ПОСЛУГ.
Тобто СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Тож люди кажуть "ми ваших ПОСЛУГ не потребуємо!"
Тож поліція ОБСЛУГОВУЄ СЛУГ НАРОДУ, захищаючи їх від народу?
... Забули 2014?
Коли "мусора" на колінах пов'язали перед народом?
Коротка пам'ять ...
Хто хоче повторити?
Що, "повторєніє - мать учєнія" і по-іншому не доходить?
Чи чувак числеться військовим, отримує гроші за незрозуміло що, та ще й в глибокому тилу.
А що це за послуга така,супроводжувати?