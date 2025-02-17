На Львовщине напали и ранили военного ТЦК во время сопровождения мобилизованных на ВВК

В понедельник, 17 февраля, в городе Жовква на Львовщине неизвестные напали на военнослужащего ТЦК, когда тот сопровождал двух мобилизованных граждан для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили во Львовском ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военнослужащий ТЦК сопровождал двух мобилизованных в Жовковскую больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. В 11:45 на работника ТЦК напали двое неизвестных.

"Во время движения по улице Львовской, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", - говорится в сообщении.

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После нападения один из мобилизованных сбежал, его объявили в розыск.

В ТЦК считают, что вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Также продолжается служебное расследование во Львовском районном ТЦК.

"Это преступление - не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных. Страх смерти - естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю, - это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего - это не просто преступление. Это предательство", - добавили в военкомате.

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