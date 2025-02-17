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На Львовщине напали и ранили военного ТЦК во время сопровождения мобилизованных на ВВК

В Жовкве на Львовщине неизвестные совершили нападение на военного ТЦК

В понедельник, 17 февраля, в городе Жовква на Львовщине неизвестные напали на военнослужащего ТЦК, когда тот сопровождал двух мобилизованных граждан для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили во Львовском ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военнослужащий ТЦК сопровождал двух мобилизованных в Жовковскую больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. В 11:45 на работника ТЦК напали двое неизвестных.

"Во время движения по улице Львовской, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", - говорится в сообщении.

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После нападения один из мобилизованных сбежал, его объявили в розыск.

В ТЦК считают, что вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Также продолжается служебное расследование во Львовском районном ТЦК.

"Это преступление - не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных. Страх смерти - естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю, - это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего - это не просто преступление. Это предательство", - добавили в военкомате.

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В Жовкве на Львовщине неизвестные совершили нападение на военного ТЦК

Автор: 

нападение (2235) военно-врачебная комиссия (204) ТЦК (630) Львовская область (2951) Львовский район (66) Жолква (1)


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Топ комментарии
+40
Який супровід мобілізованих?Що це таке?Коли поліція виконає статтю 24 і коли вже тилові кабани виконають свій обовязок,вони під присягою
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17.02.2025 20:25 Ответить
+30
Не супроводжував а конвоював!
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17.02.2025 20:25 Ответить
+28
Так до чого тут ліпити тилових воєнкоматчиків до тих, хто на фронті?
Думаю фронтовики б не пішли у своїй масі у воєнкомати.

Я не виправдовую нападників. Просто є вина Блазня і його команди у цій і подібних ситуаціях.
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17.02.2025 20:25 Ответить
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Де воюєш, ухилянт. У Бельгію забіг, сцикуняка, ще й патякає тут. Мий мовчки сраки бельгійским бабусям / дідусям, Ололошка
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17.02.2025 23:01 Ответить
На Львівщині напали та поранили військового ТЦК під час супроводу мобілізованих на ВЛК Джерело: https://censor.net/ua/n3536340
**********
Назва новини цілковито абсурдна. Як і сама ситуація. Мобілізувати громадянина, згідно закону, можуть тільки після висновку ВЛК. Якщо він не проходив ВЛК, то його не можуть мобілізувати.
А якщо громадянин вже мобілізований (як написано в новині), то значить, він уже пройшов ВЛК.
Тоді навіщо його знову туди тягти? Якийсь нонсенс.

Невеличкий лікбез. Статус громадянина ч.с. (18-60):

1. до другої повістки - військовозобов'язаний
2. від другої повістки до прийняття присяги - мобілізований
3. від прийняття присяги - військовослужбовець
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17.02.2025 22:17 Ответить
Підари і сцикуни ждуть кадировців і бурятів!
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17.02.2025 22:23 Ответить
Шановний співробітник! Ви користуєтесь методичкою дворічної давнини, можуть виникнути проблеми з виплатами. Завтра з 9 до 12 очікуємо в офісі. Дякуємо за співпрацю!
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17.02.2025 22:28 Ответить
Підари і сцикуни ждуть кадировців і бурятів!
************
Цитати з Повного зібрання творів В.О. Зеленського треба брати в лапки.

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17.02.2025 22:38 Ответить
Де воюєш, задньопривідний?
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17.02.2025 23:02 Ответить
хоробрі месники звільнили побратима з корумпованих лап ЦК
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17.02.2025 22:38 Ответить
ТЦК - Територіальні Центри Корупції.

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17.02.2025 22:48 Ответить
Мрія ЗЄ здійснилася - бидло ненавидить свою армію.
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17.02.2025 22:47 Ответить
Збройні Сили України складаються з військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій, з'єднань та органів військового управління. Саме до останніх і відносяться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто ТЦК та СП - це складова Збройних Сил України.
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17.02.2025 23:13 Ответить
Ще раз прочитай, якщо з першого не дійшло.
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17.02.2025 23:35 Ответить
Спробуй втретє.
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17.02.2025 23:49 Ответить
Ти не здатен відповісти навіть на таке просте питання?
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18.02.2025 00:45 Ответить
А тепер напиши нам обовʼязки військового
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18.02.2025 17:15 Ответить
Якого саме?

Чи ти вважаєш, що вартовий на аеродромі в тилу та штурмовик на передовій керуються одиними і тими ж обов'язками?

І, тим не менше, обидва військові і обидва необхідні там, де вони є.
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18.02.2025 17:37 Ответить
Де в обовʼязках є конвоювання цивільних ?
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19.02.2025 07:39 Ответить
От щодо цього дійсно не певен
Не знайшов.

Як на мене, це поаинна робити поліція.

П.С. Як зараз не знаю, а раніше у 90-ті, коли все ще було за уставом, а не цедулками, які вигадують цивільні, мене послали повернути бійця з СЗЧ за місцем його проживання. Так мені на випадок опору надали супроводжувальні листи у сільраду та міліцію, щоб не я його крутив.
Слава Богу, обійшлося без цього.
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19.02.2025 09:48 Ответить
Є добра українська приказка :"Дурних і в церкві б'ють". З початку набрали дебілів до тцк та поліції, а потім дивуються чому їх б'ють? У всьому цьому винна злочинна влада, яка зіштовхнула дебілів-тцкашників та дебілів-поліцаїв проти народу, замість єдності. Очисть владу від сміття і країна очиститься.
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17.02.2025 22:48 Ответить
Так це ж офіційне рішення було, - набирати в ТЦК розумово відсталих. Ви хіба не знали?

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17.02.2025 22:50 Ответить
Цікаво, хто складав цей перелік? Схоже, що лютий ворог, який вирішив познущатись на українцями.
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17.02.2025 23:08 Ответить
Міноборони (Умєров). Це пряма норма Наказу № 262 від 27.04.2024 Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Шукайте за словами "розумова відсталість легкого ступеня". Стаття 19, пункт б).

https://zakononline.com.ua/documents/show/526752___769002
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17.02.2025 23:17 Ответить
Це багато чого пояснює
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17.02.2025 23:17 Ответить
Хіба тцк військовослужбовці?
Чому вони тоді на українців палюють? Навіть забити можуть і ні чо.
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17.02.2025 23:05 Ответить
Що це за "палюють і ні чо"? Це вже по італійські, мабуть.
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17.02.2025 23:10 Ответить
А де ці пункти потужності, де можна відмовитись від громадянства? Може хлопці вибрали саме варіант, запропонований преЗедентом...
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17.02.2025 23:17 Ответить
Люди борятся за свою единственную данную Богом жизнь! Скорее всего это отец спасал своего родного сына от призыва на фронт. Дико читать подобные вещи, что в мирной, демократичной стране простых гражданских людей довели до такого отчаяния....
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18.02.2025 08:20 Ответить
Які, у сраку, "воєнкомати"???
Валерія Сушко! "Ваєнкамати" здохли у 2007 році. Все! Їх немає з тих пір, коли Ви ще у школу ходили-не ходили, чи чим там займались.
Пишіть хоча б правильно: "ТЦК, ТЦКуни, ухилянти в формі, схожу на військову, хабарники, людолови, людська погань, тітушки ТЦКашні, тощо..."
Бо хто вас пойме, журналюг, про що ви пишете і яку владу обслуговує ваша, друга за давністю, професія, і ви, її представники?
ЧОМУ 17 стаття Конституції України, яка є Основним законом ПЕРВИННОЇ ДІЇ
прямо забороняє злочинну діяльність т.зв. "військових ТЦК", -
"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."
Чи то не військові?!!
І вони нічого АНТИКОНСТИТУЦІЙНОГО не робили?!!
...Люди ЗАХИЩАЛИСЯ ВІД СВАВІЛЛЯ шакалів від влади.
І правильно робили.
Бо МАЮТЬ ПРАВО. Згідно Основного Закону України (котрий "на паузі").
З вашими "конституція на паузі" вже скоро владу народ, (над яким постійно ваші "мєдіа" принизливо та зверхньо жартують, називаючи "нарІд" ) поставить "на паузу".
Вже цих тварюк почали відстрілювати...
Підемо далі?
Читайте Закон України "Про Національну поліцію" стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги
"...Надання послуг..." Ще раз, хто не зрозумів. ПОСЛУГ.
Тобто СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Тож люди кажуть "ми ваших ПОСЛУГ не потребуємо!"
Тож поліція ОБСЛУГОВУЄ СЛУГ НАРОДУ, захищаючи їх від народу?
... Забули 2014?
Коли "мусора" на колінах пов'язали перед народом?
Коротка пам'ять ...
Хто хоче повторити?
Що, "повторєніє - мать учєнія" і по-іншому не доходить?
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18.02.2025 09:56 Ответить
А навіщо їх супроводжувати, вони що під арештом?
Чи чувак числеться військовим, отримує гроші за незрозуміло що, та ще й в глибокому тилу.
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18.02.2025 12:21 Ответить
У понеділок, 17 лютого, у місті Жовква на Львівщині невідомі напали на військовослужбовця ТЦК, коли той супроводжував двох мобілізованих громадян для проходження військово-лікарської комісії. Джерело: https://censor.net/ua/n3536340

А що це за послуга така,супроводжувати?
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18.02.2025 14:58 Ответить
Умови для втечі з під варти???
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18.02.2025 17:10 Ответить
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