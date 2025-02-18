Стефанишина о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает открытия трех кластеров во время председательства Польши в Совете ЕС

Украина готова начать три переговорных кластера относительно членства в Европейском Союзе в период председательства Польши в Совете ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к открытию трех кластеров (во время Польского председательства - ред.), команды работают. В Украине более 1,5 тыс. госслужащих задействованы в переговорном процессе. С нашей стороны готовность есть", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа согласилась финансировать "Украэрорух" в условиях закрытого неба еще два года

Ожидается, что первый кластер, касающийся основных принципов членства ("Основы"), может быть открыт уже в апреле.

Стефанишина подчеркнула, что переговорный процесс сейчас имеет критическое значение. Если он будет заблокирован или заморожен, это будет означать, что Европа фактически самоустраняется от ответственности за безопасность своего континента.

"Поэтому, я уверена, что польское правительство и Еврокомиссия осознают важность этих решений именно сейчас, а Украина, как и всегда, не создает обстоятельств, которые могли бы препятствовать этому процессу, в частности, в двусторонних отношениях", - добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Украина планирует открыть первый кластер переговоров с Европейским Союзом в апреле 2025 года во время председательства Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет отменять санкции против России, даже если это сделают США, - Домбровскис