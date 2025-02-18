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Стефанишина о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает открытия трех кластеров во время председательства Польши в Совете ЕС

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Украина готова начать три переговорных кластера относительно членства в Европейском Союзе в период председательства Польши в Совете ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к открытию трех кластеров (во время Польского председательства - ред.), команды работают. В Украине более 1,5 тыс. госслужащих задействованы в переговорном процессе. С нашей стороны готовность есть", - подчеркнула она.

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Ожидается, что первый кластер, касающийся основных принципов членства ("Основы"), может быть открыт уже в апреле.

Стефанишина подчеркнула, что переговорный процесс сейчас имеет критическое значение. Если он будет заблокирован или заморожен, это будет означать, что Европа фактически самоустраняется от ответственности за безопасность своего континента.

"Поэтому, я уверена, что польское правительство и Еврокомиссия осознают важность этих решений именно сейчас, а Украина, как и всегда, не создает обстоятельств, которые могли бы препятствовать этому процессу, в частности, в двусторонних отношениях", - добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Украина планирует открыть первый кластер переговоров с Европейским Союзом в апреле 2025 года во время председательства Польши.

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Автор: 

Евросоюз (17337) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


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Є у мене відчуття що всі ці "переговорні кластери" - це одне велике європейське шахрайство щоб Україна зробила те що хоче ЄС без зворотніх зобов'язань самого ЄС стосовно України.
І закінчиться воно тим самим, що й "шлях" України в НАТО. Скажуть по аналогії "зараз прийняти не можемо, можливо колись потім, але це не точно".
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18.02.2025 15:34 Ответить
Це шахрайство від влади,яка годую мудрий нарід обіцянкою про вступ,але ніяких реформ і подолання корупції нема
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18.02.2025 15:38 Ответить
так наріду ніяких рехформ і не потрібно. йому і так добре. так що нема чого звинувачувати іладу
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18.02.2025 15:41 Ответить
Влада несе більшу відповідальність, ніж народ. Тому що влада та її багаточисельні родичі та прихлєбатєлі існує за рахунок народу.
І повноважень з можливостями впливати на життя в країні у влади набагато більше, ніж у пересічних громадян.
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18.02.2025 15:48 Ответить
ЄС не потрібна за їхні ж немалі гроші, влиті в Україну, Грузія номер 2. Із придушенням прав громадян і знищенням проєвропейської, антиросійської опозиції.
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18.02.2025 15:44 Ответить
складається враження, що ці сукинарітні вилізли із кластерів та в кластери дубляться зранку й до вечора та жодна тлумачний словник в житті не бачила.
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18.02.2025 15:45 Ответить
кластери-ху..стери, про що вона меле, які переговори і про що???
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18.02.2025 15:45 Ответить
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18.02.2025 15:48 Ответить
А ЄС чекає зміни влади в Україні.
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18.02.2025 15:51 Ответить
 
 