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Новости Санкции против России
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ЕС не будет отменять санкции против России, даже если это сделают США, - Домбровскис

домбровскис

Европейский Союз продолжит санкционную политику в отношении России независимо от возможных решений администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном пересмотре санкционной политики в случае изменения курса США, Домбровскис отметил, что ЕС будет действовать независимо от Вашингтона.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - отметил он.

Напомним, в субботу, 15 февраля, страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие ужесточения санкций против России с добросовестными переговорами со стороны Москвы.

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Автор: 

Домбровскис Валдис (78) россия (96420) санкции (11569) США (27325) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
+5
Допоки Орбан вето не накладе.
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18.02.2025 13:53 Ответить
+2
как долго недели две?
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18.02.2025 13:49 Ответить
+2
Щодо реакції країн ЄС на війну московитів проти МирноїУкраїни, то усе правильно!
А ось трампу-бите вухо, треба розраховуватись з рашистами, за їз допомогу на выборах у США! Патрушевим, голосно дані вказівки, трампу-бите вухо, щоб він розрахувався за результатами виборів?...
Тепер, уся ВЕЛИЧ США, буде поставлена раком, перед смердючою та нікчемною, московією прутіна-мізуліна!
Ось така вона, перемога рашистів, у США ....
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18.02.2025 13:59 Ответить
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как долго недели две?
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18.02.2025 13:49 Ответить
Допоки Орбан вето не накладе.
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18.02.2025 13:53 Ответить
Кстате не слышно эту солевую голову. затихорился. пля суета
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18.02.2025 14:04 Ответить
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18.02.2025 13:50 Ответить
Домбровскіс схожий на Януковічса!
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18.02.2025 13:54 Ответить
Тільки забули що Фікса і Орбіт кращі друзі Тампона просто не підтримають їх продовження. Якщо Україна погодиться на ту капітуляцію яку зараз підсовує Трамп то це буде повний провал і кінець України по всім фронтам.
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18.02.2025 13:56 Ответить
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18.02.2025 13:57 Ответить
Щодо реакції країн ЄС на війну московитів проти МирноїУкраїни, то усе правильно!
А ось трампу-бите вухо, треба розраховуватись з рашистами, за їз допомогу на выборах у США! Патрушевим, голосно дані вказівки, трампу-бите вухо, щоб він розрахувався за результатами виборів?...
Тепер, уся ВЕЛИЧ США, буде поставлена раком, перед смердючою та нікчемною, московією прутіна-мізуліна!
Ось така вона, перемога рашистів, у США ....
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18.02.2025 13:59 Ответить
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18.02.2025 15:24 Ответить
 
 