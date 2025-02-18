ЕС не будет отменять санкции против России, даже если это сделают США, - Домбровскис
Европейский Союз продолжит санкционную политику в отношении России независимо от возможных решений администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном пересмотре санкционной политики в случае изменения курса США, Домбровскис отметил, что ЕС будет действовать независимо от Вашингтона.
"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - отметил он.
Напомним, в субботу, 15 февраля, страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие ужесточения санкций против России с добросовестными переговорами со стороны Москвы.
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А ось трампу-бите вухо, треба розраховуватись з рашистами, за їз допомогу на выборах у США! Патрушевим, голосно дані вказівки, трампу-бите вухо, щоб він розрахувався за результатами виборів?...
Тепер, уся ВЕЛИЧ США, буде поставлена раком, перед смердючою та нікчемною, московією прутіна-мізуліна!
Ось така вона, перемога рашистів, у США ....