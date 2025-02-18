ЕС не будет отменять санкции против России, даже если это сделают США, - Домбровскис

Европейский Союз продолжит санкционную политику в отношении России независимо от возможных решений администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном пересмотре санкционной политики в случае изменения курса США, Домбровскис отметил, что ЕС будет действовать независимо от Вашингтона.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - отметил он.

Напомним, в субботу, 15 февраля, страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие ужесточения санкций против России с добросовестными переговорами со стороны Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен на встрече с Келлогом: ЕС несет всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше