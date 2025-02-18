Сегодня вечером Келлог отправляется в Киев, - Reuters
Сегодня, 18 февраля 2025 года, в Украину направляется спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает издание Reuters.
"Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отправляется в Киев сегодня вечером, сообщило Reuters лицо, знакомое с его графиком", - говорится в сообщении.
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+4 Tierre
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Советую послушать интервью Тимоти Снайдера Телебаченню Торонто - он там все раазложил по полочкам.
ну приїде до Києва статист трампа, що він такого почує або що він такого передасть ?
Чтобы у них раз и навсегда отпало желание принуждать Украину к "справедливому" миру