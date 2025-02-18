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Сегодня вечером Келлог отправляется в Киев, - Reuters

кіт,келлог

Сегодня, 18 февраля 2025 года, в Украину направляется спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает издание Reuters.

"Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог отправляется в Киев сегодня вечером, сообщило Reuters лицо, знакомое с его графиком", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог заявил, что 19 февраля прибудет в Киев с трехдневным визитом

Автор: 

Кит Келлог (170) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+4
Для чого це нікчемне, яке не включене Трамом навіть у робочу групу по врегулюванню війни, буде їхати до України? Як на мене - його мають приймати не вище ніж на рівні замміністрів, бо це той рівень, який він має у команді Трампа.
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18.02.2025 15:49 Ответить
+3
піаніст сказав шо потаще його на фронт
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18.02.2025 15:51 Ответить
+3
Сьогодні, 18 лютого 2025 року, в Україну прямує спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. котрий привезе "зе" американо-рашистський" договірняк"гешефт" поділу України
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18.02.2025 16:01 Ответить
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От волк позорний.
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18.02.2025 15:47 Ответить
І нахрена цей подік в Києві потрібний? Нехай звіздує в Маскабад.
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18.02.2025 15:52 Ответить
Нехай приїздить, скоріш за все він найбільш адекватна людина в команді рудого, яку призначили за квотою партії, тому Трамп і намагається позбутись його.
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18.02.2025 16:00 Ответить
Привезёт план по умножении моЦковии на ноль.
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18.02.2025 15:47 Ответить
Якби ж то...
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18.02.2025 15:52 Ответить
Всё будет норм. не вижу ни одной причины по которой Штатам выгодно поражение Украины, таких причин просто нет а вот плюшек от поражения раиссии вагон и маленькая тележка.
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18.02.2025 15:55 Ответить
Это не штаты, это Трамп. Он главой ЦРУ назначил российскую агентессу влияния, которая никогда не имела никакого отношения к ЦРУ, зато распространяла российские фейки про биолаборатории в Украине и поддерживала Ассада.
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18.02.2025 16:05 Ответить
Да хоть сто Трампов, США управляют не президенты, там существует глубинное государство которое формировалось столетиями и никакой Трамп там не разгуляется, повыступает, Ваньку поломает , поговорит , на том всё и закончится, тем более он же не в первый раз президентом.
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18.02.2025 16:20 Ответить
Трамп сейчас перетряхивает все это госудасртво при помощи нациста Маска.
Советую послушать интервью Тимоти Снайдера Телебаченню Торонто - он там все раазложил по полочкам.
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18.02.2025 16:47 Ответить
Посмотрим кто там кого перетряхнёт, на мой взгляд шансов у Трампа и Маска шо-то перетряхнуть, ноль а вот то что они кое-кого встряхнут это неплохо.
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18.02.2025 17:02 Ответить
Експєрд хєров,не можу відбити дупля,ти чий?***********,подоляковський,тампонівський?
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18.02.2025 16:47 Ответить
Ну с отбитыми мозгами тебе будет тяжковато дупли отбивать.. но ты не печалься, следи за новостями.
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18.02.2025 16:59 Ответить
Один підоросс.
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18.02.2025 17:09 Ответить
Один? Нехорошо быть одному, найди себе пару.
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18.02.2025 17:11 Ответить
Два підоросса.
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18.02.2025 17:10 Ответить
Молодец. Быстро себе нашёл партнёра.
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18.02.2025 17:13 Ответить
Шо,******,не встигаєш одночасно з двох акаунтів сдрочіть?
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18.02.2025 17:20 Ответить
Да, при чём одновременно оно остаётся в спаме.
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18.02.2025 17:34 Ответить
Ти б сам собі не відсмоктував,а то і тут палишся.
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18.02.2025 17:34 Ответить
Цікаво, обстрілів ракетами і польотів шахедів не буде в ці дні?
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18.02.2025 15:48 Ответить
Для чого це нікчемне, яке не включене Трамом навіть у робочу групу по врегулюванню війни, буде їхати до України? Як на мене - його мають приймати не вище ніж на рівні замміністрів, бо це той рівень, який він має у команді Трампа.
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18.02.2025 15:49 Ответить
Хай іде к такій то матері. Нічтожні люди
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18.02.2025 15:51 Ответить
враховуючи, що келлог робить одні заяви, а з новин він дізнається, що його бос трамп каже інше, то напевно це не дуже ефективний візит.

ну приїде до Києва статист трампа, що він такого почує або що він такого передасть ?
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18.02.2025 15:51 Ответить
це СМі перекручують
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18.02.2025 15:52 Ответить
піаніст сказав шо потаще його на фронт
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18.02.2025 15:51 Ответить
Піаніст ще багато чого казав...
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18.02.2025 16:03 Ответить
зелені запаслися вазеліном?
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18.02.2025 15:55 Ответить
Келлогу памперсами
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18.02.2025 15:56 Ответить
Шо везе? Як нічого то відправляйте його *****.
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18.02.2025 15:59 Ответить
Келлог приедет в Украину на 3 дня. За это время ознакомьте Келлога с архивами о Голодоморе, о красном терроре, о 7-ми миллионах украинцев которые погибли сражаясь с нацистами Германии. Покажите видео из Бучи, видео как кацапы расстреливают безоружных украинских военнопленных.

Чтобы у них раз и навсегда отпало желание принуждать Украину к "справедливому" миру
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18.02.2025 16:00 Ответить
Сьогодні, 18 лютого 2025 року, в Україну прямує спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. котрий привезе "зе" американо-рашистський" договірняк"гешефт" поділу України
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18.02.2025 16:01 Ответить
😵‍💫США пропонували ввести мораторій на атаки на енергетичні об'єкти рф та України - лавров
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18.02.2025 16:02 Ответить
Везе Зеленскім результати з зустрічі, де "ми ні про що не домовлялись з кацапами".
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18.02.2025 16:25 Ответить
Парашут сховай.Палишся.
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18.02.2025 16:50 Ответить
важкувато протистояти недоноскам якщо вони гуртом діють.
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18.02.2025 16:58 Ответить
Пішов ти нх гандон, віддавайте 500 мільярдів за ядерну зброю.
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18.02.2025 17:37 Ответить
 
 