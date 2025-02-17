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Келлог заявил, что 19 февраля прибудет в Киев с трехдневным визитом

Кит Келлог сообщил дату визита в Украину

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Украину в среду, 19 февраля, с трехдневным визитом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ответе на вопрос "Интерфакс-Украина".

Келлог рассказал, что во вторник, 18 февраля, он едет в Варшаву, и оттуда ночным поездом отправится в Киев: "Я еду поездом завтра вечером. И буду там (в Киеве) в среду утром".

В то же время он не указал, поедет ли, как об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский, на передовую, поскольку, как он утверждает, программа еще окончательно не согласована.

"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения. То есть поеду ли я туда - поеду, ответ - да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ - да", - отметил Келлог.

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Он отметил, что проведет в Украине три дня, и это не первый его визит в страну.

Он также напомнил, что недавно "видел" Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в первый день его визита президента Зеленского может еще не быть в городе, "поэтому у нас могут быть какие-то события на местах".

"Но (в то время) когда мы говорим, это все еще (программа) согласовывается", - добавил Келлог.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.

Автор: 

визит (3120) Киев (25792) Кит Келлог (170)


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Топ комментарии
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17.02.2025 21:52 Ответить
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Правильно. Ти будеш першим - в бан
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17.02.2025 21:59 Ответить
...зауваживши, що у перший день його візиту президента Зеленського може ще не бути в місті, "тож у нас можуть бути якісь події на місцях". Джерело: https://censor.net/ua/n3536349
Зеленський до 20 десь ще гастролити буде?
Вояж вояж)
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17.02.2025 21:22 Ответить
Может будет другой какой-то план, кроме нахлобучить Украину? За Манхеттен индейцам отдали хоть какие-то зеркальца и бусики, нам просто хер. И чо нам с ним делать? Давай хоть бусы.
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17.02.2025 21:31 Ответить
Цікаво, в ці три дні візиту Келлага ,тупін наважиться терирозувати Україну взагалі і Київ зокрема півтори сотнями Те- Гєранєй?
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17.02.2025 21:36 Ответить
Звичайно що наважиться, буде посилено демонструвати новій адміністрації "готовність до переговорів".
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17.02.2025 21:39 Ответить
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17.02.2025 21:52 Ответить
буде добре ,як шо потягають цього совкового трампіста ,по гарячих місцях на передку ,чи приблизно десь поруч...гай па* ло побачить шо вони наробили ,коли залишили Україну розброєну !!!
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17.02.2025 22:15 Ответить
ти думаеш йому не байдуже. Це його робота і він її виконує.
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17.02.2025 22:33 Ответить
побачимо
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17.02.2025 22:34 Ответить
І з ким зустрінешся? Зеленський у саудитів, Стефанчук змиється та накладе в штанці,Єрмак,мабуть,у якості секретарки з патроном. Невже з сивочолим?Чи з Віталиком?
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18.02.2025 00:04 Ответить
 
 