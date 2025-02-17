Келлог заявил, что 19 февраля прибудет в Киев с трехдневным визитом
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Украину в среду, 19 февраля, с трехдневным визитом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ответе на вопрос "Интерфакс-Украина".
Келлог рассказал, что во вторник, 18 февраля, он едет в Варшаву, и оттуда ночным поездом отправится в Киев: "Я еду поездом завтра вечером. И буду там (в Киеве) в среду утром".
В то же время он не указал, поедет ли, как об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский, на передовую, поскольку, как он утверждает, программа еще окончательно не согласована.
"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения. То есть поеду ли я туда - поеду, ответ - да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ - да", - отметил Келлог.
Он отметил, что проведет в Украине три дня, и это не первый его визит в страну.
Он также напомнил, что недавно "видел" Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в первый день его визита президента Зеленского может еще не быть в городе, "поэтому у нас могут быть какие-то события на местах".
"Но (в то время) когда мы говорим, это все еще (программа) согласовывается", - добавил Келлог.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.
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