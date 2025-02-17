Келлог заявил, что 19 февраля прибудет в Киев с трехдневным визитом

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Украину в среду, 19 февраля, с трехдневным визитом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ответе на вопрос "Интерфакс-Украина".

Келлог рассказал, что во вторник, 18 февраля, он едет в Варшаву, и оттуда ночным поездом отправится в Киев: "Я еду поездом завтра вечером. И буду там (в Киеве) в среду утром".

В то же время он не указал, поедет ли, как об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский, на передовую, поскольку, как он утверждает, программа еще окончательно не согласована.

"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения. То есть поеду ли я туда - поеду, ответ - да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ - да", - отметил Келлог.

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Он отметил, что проведет в Украине три дня, и это не первый его визит в страну.

Он также напомнил, что недавно "видел" Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в первый день его визита президента Зеленского может еще не быть в городе, "поэтому у нас могут быть какие-то события на местах".

"Но (в то время) когда мы говорим, это все еще (программа) согласовывается", - добавил Келлог.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.