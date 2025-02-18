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Новости Война
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Воины 81 ОАэМБр уничтожили технику, укрытия врага, а также ликвидировали темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов подразделения БПАК "Abwehr gruppe" 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ликвидировали российских захватчиков, укрытия врага и технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите: Тринадцать тел ликвидированных оккупантов валяются вокруг уничтоженного российского БТРа. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) 81 отдельная аэромобильная бригада (70)


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Писец Максимке а мог ведь просто ватных тёток осеменять..
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18.02.2025 16:52 Ответить
Чувак должен был сейчас в Африке голый с копьём за антилопой гнаться, а на него одели штаны и привезли в Украину. А здесь он сам антилопа..
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18.02.2025 16:53 Ответить
Угу...Гну.Ну антилопа,которая.
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18.02.2025 18:15 Ответить
Відео чудове, але будь-ласка, не треба накладати на відео якусь наркаманську музику. Хай буде щось нейтральне, або взагалі без музики.
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18.02.2025 18:06 Ответить
Дурна мавпа могла б жерти під пальмою банани і танцювати хіп-хоп.
За що здохло?
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18.02.2025 18:30 Ответить
Маса Том пише Ґреті...
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18.02.2025 19:42 Ответить
мавпа мабудь и не поняла, шо вуду на небо ее позвала....
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18.02.2025 19:54 Ответить
Звиняйте, бананів не має!
Смерть рашистам!
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19.02.2025 00:49 Ответить
Нигра хотіла просто пару монет нашатать
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19.02.2025 07:35 Ответить
 
 