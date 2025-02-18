Воины 81 ОАэМБр уничтожили технику, укрытия врага, а также ликвидировали темнокожего наемника армии РФ. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов подразделения БПАК "Abwehr gruppe" 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ликвидировали российских захватчиков, укрытия врага и технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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