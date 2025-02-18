Тринадцать тел ликвидированных оккупантов валяются вокруг уничтоженного российского БТРа. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята российская штурмовая группа, которая пыталась атаковать позиции ВСУ на БТРе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтоженную вражескую бронемашину и тела, по меньшей мере, 13 ликвидированных оккупантов.

"Торецкое направление. Кадры аэроразведки 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в подписи к видео.

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