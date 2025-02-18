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Новости Видео Война
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Тринадцать тел ликвидированных оккупантов валяются вокруг уничтоженного российского БТРа. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята российская штурмовая группа, которая пыталась атаковать позиции ВСУ на БТРе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтоженную вражескую бронемашину и тела, по меньшей мере, 13 ликвидированных оккупантов.

"Торецкое направление. Кадры аэроразведки 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в подписи к видео.

Смотрите также: Украинские защитники отбили штурм оккупантов, уничтожив БМП, танк и РСЗО "Град" на Донетчине. ВIДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обугленное железо: военные показали остатки сбитого под Торецком вражеского Су-25. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) Донецкая область (10119) БТР (367) Торецк (511) 28 отдельная механизированная бригада (190) Бахмутский район (513)


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Топ комментарии
+28
добре хоч люди не пострадали
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18.02.2025 14:32 Ответить
+19
Подивився на БТР... Подумав: сценаристи "Шаленого Макса" нервово курять на обочині дороги...
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18.02.2025 14:36 Ответить
+10
Чергове відео для покращення настрою...
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18.02.2025 14:39 Ответить
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добре хоч люди не пострадали
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18.02.2025 14:32 Ответить
Подивився на БТР... Подумав: сценаристи "Шаленого Макса" нервово курять на обочині дороги...
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18.02.2025 14:36 Ответить
Талановиті люди на вартість БТР-82А (не впевнений, що в у відосі саме така модель, але дуууже схожа бойовим модулем) знімають культове кіно. Кацапи витрачають ті ж гроші на ********, на якій десятками добровільно відправляють в пекло, хоча з тією ж метою могли просто пострибати головою вниз з високоповерхівки. Цивілізаційні і культурні відмінності...
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18.02.2025 16:46 Ответить
Це ж треба... Число нещасливе...
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18.02.2025 14:33 Ответить
Йо-хо-хо і бутилка рома.
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18.02.2025 14:36 Ответить
15 13 чєловєк довбойобів на сундук БТР мєртвєца...
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18.02.2025 14:48 Ответить
Кризис среднего возраста. Служебное выгорание...
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18.02.2025 14:37 Ответить
повилазили на сонце та гріються ))
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18.02.2025 14:38 Ответить
Чергове відео для покращення настрою...
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18.02.2025 14:39 Ответить
Пляжний сезон 2025 в розпалі...
Лежать!
Засмагають!
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18.02.2025 14:40 Ответить
Вяличие русскага мира!Довбойоби!!!
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18.02.2025 14:40 Ответить
а як гарно підар виглядає з люка.......
з посмішкою та надією за 3 дня
доречі. на ***** схожий
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18.02.2025 14:43 Ответить
Відео для підняття психологічного стану.
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18.02.2025 14:45 Ответить
І що характерно !? Кацапи, які йдуть на штурм, не замислюються, а куди поділися всі попередні штурмовики і техника ???
Ах, да - їм же іконки від гундяя роздали...
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18.02.2025 14:48 Ответить
нащо їм замислюватись? Вони знають. Просто в них магічне мислення - вони всі особисто себе вважають безсмертними. І всі трупи по дорозі на фронт, які вони бачили десятками і сотнями - то нещасні випадки з невдахами, які особисто з ними НЕ ТРАПЛЯТЬСЯ.
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18.02.2025 16:48 Ответить
Файно!
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18.02.2025 14:51 Ответить
федераст хотел вылезти из горящего БРТ и не смог,... главное что у сечина и ху.ла все хорошо
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18.02.2025 14:53 Ответить
Дякую за уточнення. Ще раз передивився на великому екрані. Спочатку не побачив цю інсталяцію. Реально свинособака в пекло вже на землі потрапила. Куди і збиралася.
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18.02.2025 16:50 Ответить
Мобільний курятник і смажені "пєтушкі."
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18.02.2025 14:54 Ответить
Вночі "встануть" і підуть кружляти - зомбі-піdари.
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18.02.2025 14:57 Ответить
13 друзів Оушена Кобзона
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18.02.2025 14:58 Ответить
А кажуть, що добрих руськіх не буває. Вон скільки добродіїв
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18.02.2025 15:14 Ответить
Красиво лежат. Просто прекрасно.
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18.02.2025 15:27 Ответить
кучненько так...
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18.02.2025 15:50 Ответить
Відео дуже високої якості.
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18.02.2025 16:03 Ответить
Вражає.
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18.02.2025 16:20 Ответить
 
 