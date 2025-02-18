Тринадцать тел ликвидированных оккупантов валяются вокруг уничтоженного российского БТРа. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снята российская штурмовая группа, которая пыталась атаковать позиции ВСУ на БТРе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтоженную вражескую бронемашину и тела, по меньшей мере, 13 ликвидированных оккупантов.
"Торецкое направление. Кадры аэроразведки 28-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в подписи к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+28 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий18.02.2025 14:32 Ответить Ссылка
+19 Яр Холодний
показать весь комментарий18.02.2025 14:36 Ответить Ссылка
+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.02.2025 14:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1513 чєловєкдовбойобів на сундукБТР мєртвєца...
Лежать!
Засмагають!
з посмішкою та надією за 3 дня
доречі. на ***** схожий
Ах, да - їм же іконки від гундяя роздали...
ОушенаКобзона