Украинские защитники отбили штурм оккупантов, уничтожив БМП, танк и РСЗО "Град" на Донетчине. ВIДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады отбили штурм оккупантов и поразили несколько единиц бронетехники и РСЗО в районе Торецка Донецкой области.

Соответствующее видео бригада опубликовала на своем официальном телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поражены и уничтожены несколько единиц БМП, танков, РСЗО "Град", а на десерт — расщеплена на атомы российская пехота", – сообщили в бригаде.

