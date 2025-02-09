РУС
Украинские защитники отбили штурм оккупантов, уничтожив БМП, танк и РСЗО "Град" на Донетчине. ВIДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады отбили штурм оккупантов и поразили несколько единиц бронетехники и РСЗО в районе Торецка Донецкой области.

Соответствующее видео бригада опубликовала на своем официальном телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поражены и уничтожены несколько единиц БМП, танков, РСЗО "Град", а на десерт — расщеплена на атомы российская пехота", – сообщили в бригаде.

армия РФ (20613) война (1449) уничтожение (7951) Донецкая область (10819) Торецк (543) 28 отдельная механизированная бригада (196) Бахмутский район (623)
Комментировать
спалене не до відновлення...
09.02.2025 17:10 Ответить
Лицарям - ШАНА!
09.02.2025 17:30 Ответить
 
 